 Сыроид, которая пятые сутки голодает, из-под Администрации Президента забрала "скорая". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Самопомич" на странице в Facebook.
"Вице-спикера парламента Оксану Сыроид, которая пятые сутки голодает под зданием Администрации Президента, госпитализировали сегодня около 10:30 часов.
Утром Оксане Сыроид стало плохо. У нее низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр - гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит.
19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамств". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать".
Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова".
97 0
Сыроид о голодовке под АП: "Здесь прекрасно, в нише хорошо полежали. Птички так красиво поют"(113)
Сыроид о медреформе: "Это начало выхода украинской системы здравоохранения из коллапса". ВИДЕО(30)
"Белые воротнички" БПП и сообщение Хомутыннику о переводе 15 млн грн: рабочий день Рады 25 мая. ФОТОрепортаж(29)
"Поступило заявление от народного депутата Голуба о его выходе из состава фракции партии Блока Петра Порошенко", - Сыроид(17)
Оппоблок постоянно пасется в Администрации президента — Сыроид(0)
Порошенко 4-5 апреля посетит Латвию и Данию(56)
Сыроид о львовском мусоре: "Осада имеет самое высокое "благословение" из кабинета руководителя государства"(398)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума