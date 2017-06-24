 В Одесской области налоговики ликвидировали схему незаконного экспорта меда. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, безосновательно включали в состав валовых расходов суммы денежных средств по несуществующим финансово - хозяйственным операциям по якобы покупке меда у населения. В действительности, злоумышленники закупали мед у двух компаний и документально дублировали покупку этого же меда у производителей. То есть покупка одного и того же товара отображалась дважды.

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налогов почти на 3,5 миллиона гривен.В дальнейшем приобретенный таким незаконным образом мед в полном объеме экспортировался в адрес компании, которая подконтрольна основателю данного предприятия - экспортера, гражданину Турции.В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято почти 55,4 тонны меда, стоимостью 4,43 миллиона гривен, 103,6 тысячи гривен наличными, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.Расследование уголовного производства продолжается.