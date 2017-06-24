 Украинец Выхрист победил россиянина Бабанина и вышел в финал ЧЕ по боксу. ФОТО

Четыре украинских боксера вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сраницу ФБУ в Facebook.
112 сообщает, что вечерней сессии выступали четыре украинца. Юрий Шестак (до 60 кг) раздельным решением судей победил британца Каллума Френча. Виктор Выхрист в супертяжелом весе (свыше 91 кг) оказался сильнее россиянина Максима Бабанина.
Поединок украинца и россиянина оказался изюминкой вечера. Бой был непростым: Выхрист заработал рассечение брови, но довел поединок до победы, хоть она и была присуждена украинцу раздельным решением судей.
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https://youtu.be/BAwklzSWnBo
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https://www.youtube.com/watch?v=9HO_33QYzzs
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