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Все про:бокс (579) чемпионат (235)

 Украинец Выхрист победил россиянина Бабанина и вышел в финал ЧЕ по боксу. ФОТО

Теперь Николай Буценко, Александр Хижняк, Юрий Шестак и Виктор Выхрист будут бороться за золотые медали чемпионата Европы.

Четыре украинских боксера вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сраницу ФБУ в Facebook.

112 сообщает, что вечерней сессии выступали четыре украинца. Юрий Шестак (до 60 кг) раздельным решением судей победил британца Каллума Френча. Виктор Выхрист в супертяжелом весе (свыше 91 кг) оказался сильнее россиянина Максима Бабанина.

Поединок украинца и россиянина оказался изюминкой вечера. Бой был непростым: Выхрист заработал рассечение брови, но довел поединок до победы, хоть она и была присуждена украинцу раздельным решением судей.

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Украинец Выхрист победил россиянина Бабанина и вышел в финал ЧЕ по боксу 01

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жирная отброссиянская свинья была уничтожена на ринге

https://youtu.be/BAwklzSWnBo
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теперь ,придётся за бабанина, срок мотать...Издевательство над животными((( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
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не придется, речь в законе не об бабаяганиных
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не надо, чего на его расквашенную рожу смотреть? наш молодец! накостылял вражине
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Там видать уже пошло привыкание , и к мельдонию , и к получению по морде от наших ребят .
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Вночі бачив цей бій на каналі 2 + 2, росіянин схожий на жирний мішок з лайном, хоча руки у нього досить швидкі, але українець переграв його джебом, просто бив його по пиці на відстані, та не давав увійти в ближній бій.
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наслаждайтесь : Евро-2017 по боксу (+91 кг). Виктор Выхрист (Украина) - Максим Бабанин (Россия).
https://www.youtube.com/watch?v=9HO_33QYzzs
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Это у кацапов сейчас такой лучший супертяж ?.. Рукалицо. Достойная смена витязю подрастает Ггггг
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Выхрист победил россиянина Бабанина и вышел в финал ЧЕ по боксу. ФОТО
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