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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВДВ (230) Минобороны (5158) награда (1169) Одесская область (1573) Полторак (854)

 Полторак наградил десантников на Одесчине: "Вы всегда там, где труднее всего!". ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область вручил ведомственные награды десантникам 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"Вы всегда там, где труднее всего! Как и всегда, военнослужащие славных Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины являются образцом патриотизма и профессионализма во время выполнения боевых и повседневных задач", - отметил глава оборонного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - Полторак

Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 01Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 02Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 03Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 04Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 05Полторак наградил десантников на Одесчине: Вы всегда там, где труднее всего! 06

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Слава Полтораку!!!............... і десантникам - також..............
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Может наконец дошло до власти, что Одесская область - крутой стратегический район. И база НАТО рядом в Констанце .
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14 арми чтоооо? Там осталось полтора бухих солдата и два разобранных БТРа, 14 Армия звучит просто круто, на самом деле там пшик только, хотя это не отменяее того что Одессу надо усиливать, тут у нас всякой швали ооооооочень много.
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Как мне в 2011 году сказал один ватный одессит: у нас многонациональный город. Мои убеждения, что Киев тоже многонациональный город для него прозвучали как оскорбление.
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нашим десантникам - низкий поклон и многая лета, а полуторка от рошена идёт нафуй
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак наградил десантников на Одесчине: "Вы всегда там, где труднее всего!". ФОТОрепортаж
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