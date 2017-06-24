 Полторак наградил десантников на Одесчине: "Вы всегда там, где труднее всего!". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
"Вы всегда там, где труднее всего! Как и всегда, военнослужащие славных Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины являются образцом патриотизма и профессионализма во время выполнения боевых и повседневных задач", - отметил глава оборонного ведомства.
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