 Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в пятницу, 23 июня, во время совместного с секретарем СНБО Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковщины - Завод имени Малышева.

Сегодня Завод имени Малышева производит одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об "Оплоте" - 50-тонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.

До сих пор в украинской армии такой техники не было, "малышевцы" производили ее на заказ за границу. Но в следующем году, как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, как минимум 10 танков "Оплот" будут на вооружении украинских военнослужащих.В свою очередь глава МВД Аваков отметил, что в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен."Сегодня здесь два члена Совета национальной безопасности и обороны во главе с Секретарем. И я думаю, что вряд ли государственный оборонный заказ на следующий год мы примем без существенного увеличения заказа для завода имени Малышева", - подчеркнул глава МВД.

По его словам, бронемашины и танки от харьковских производителя и разработчика - Завода имени Малышева и Конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова - должны усилить оборонную мощь Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.