 Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в пятницу, 23 июня, во время совместного с секретарем СНБО Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковщины - Завод имени Малышева.
Сегодня Завод имени Малышева производит одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об "Оплоте" - 50-тонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.
В свою очередь глава МВД Аваков отметил, что в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен.
"Сегодня здесь два члена Совета национальной безопасности и обороны во главе с Секретарем. И я думаю, что вряд ли государственный оборонный заказ на следующий год мы примем без существенного увеличения заказа для завода имени Малышева", - подчеркнул глава МВД.
По его словам, бронемашины и танки от харьковских производителя и разработчика - Завода имени Малышева и Конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова - должны усилить оборонную мощь Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.
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Щира подяка конструкторам та робітникам заводу Малишева.
Вашею працею зміцнюється оборона України від російського агресора.
Слава танкобудівникам!!!
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https://kh.depo.ua/rus/kh/krapki-nepovernennya-gennadiya-kernesa-20170623593935
...
Но…
Кернес всегда хорошо читал намеки и оценивал риски, и он понимает, что сегодня энергию нужно тратить не на пустую борьбу за кресло, а на накопление подкожного жира. Полистайте отчеты коммунальных предприятий, если вам дадут их полистать (на самом деле - нет). Вентили выкручены на полную, и Кернес молча качает ресурс, не оборачиваясь на критику и плодя прецеденты. Это в мелочах, которые каждый может наблюдать ежедневно, но из этих ручейков складывается могучий поток, обескровливающий город и - что хуже - обезображивающий его и отбрасывающий в инфраструктурное средневековье.
Массированная обрезка деревьев, когда от ствола оставляют трехметровый пень, и весь город стоит как ощипанный? Просто умножьте цену древесины на количество выпиленного и разделите на стоимость топливного брикета......
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И зачем ментам танки? импортозамещение патрульных машин?
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Только перед этим там же дрыстлявый пастор пиарился. Только работать мешают...
А вообще в "верхах" собралось редкое сборище рукожопых понтарей и нарциссов...
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Хорошо бы опять пообещать ударный беспилотник к 2020 году, как это принято у комсомольцев.
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Чогось більшисть тутошніх «експертів» вважає, що 100500 новеньких «Оплотів» можна за пару сєк склепати, а те що технологічний процес випуску нового танка займає кілька місяців і вартість його далеко не пять копійок то таке.
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