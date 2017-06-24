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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2583) МВД (8332) Турчинов (3244)

 Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Новая техника должна усилить оборонную мощь Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в пятницу, 23 июня, во время совместного с секретарем СНБО Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковщины - Завод имени Малышева.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома 01


Сегодня Завод имени Малышева производит одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об "Оплоте" - 50-тонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.

Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома 02

До сих пор в украинской армии такой техники не было, "малышевцы" производили ее на заказ за границу. Но в следующем году, как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, как минимум 10 танков "Оплот" будут на вооружении украинских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На улицах должна быть одна сила - Нацполиция", - Аваков

В свою очередь глава МВД Аваков отметил, что в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен.

"Сегодня здесь два члена Совета национальной безопасности и обороны во главе с Секретарем. И я думаю, что вряд ли государственный оборонный заказ на следующий год мы примем без существенного увеличения заказа для завода имени Малышева", - подчеркнул глава МВД.

Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома 03Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о предложении Турчинова по АТО: Надо пересмотреть статус Антитеррористической операции, но не суть

По его словам, бронемашины и танки от харьковских производителя и разработчика - Завода имени Малышева и Конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова - должны усилить оборонную мощь Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома 05
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Тому що бюджет міноборони 64 млрд грн, а бюджет МВС 60 млрд грн! Мафія в першу чергу фінансує свою безпеку!
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А они не ВСУ? Или для зрадофилов нужно писать поименно, кому давать?
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А какаолизуны знают, что ВСУ есть и в Киеве, та и Ольоша, сыночек пэтин еще тот минометчик
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//друга людина в Україні . а такий мерзотник
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И самое главное --- БУДУТ УСИЛЕНЫ САМИМ АВАКОВЫМ !!!
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Що, підгорає жопа у офшоропітеків? А ЗСУ підсилити хтехнікою харківського оборонпрому слабо? Чи народ страшніше )(уйла?!
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У Авакяна прогресс на лицо. От рюкзаков в 2014 году в 2017 году перешел к бронетехнике.
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Отличный танк...заметьте, с новым украинским движком, тогда как эрефяне юзают еще немецкий дизель времен 2-ой мировой
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Пис...ец! "Харьковский оборонпром".... Он ни чего не перепутал он? Возможно он хотел сказать харьковские предприятия "Укроборонпрома" ?
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Инфа- в Украине на момент 91 года было много сх заводов , подготовленных для производства военной техники. По каждому заводу проектировщиками готовился параллельно комплект докуменов( секретный отдел) и все решения выверялись на переоборудование производства в случае войны. За годы независимости , раша методично уничтожила большую часть заводов путем скупки акций. Это была диверсия, на которую до сих пор никто не обратил внимание. Взять к примеру херсонский комбайновый завод, харьковский тракторный, коломыясельмаш, Иванов- франковский , одесский ,даде в Киеве им Лепсе. А про арсенал с его оптикой посему молчат- работал на космос тоже . Завод им Артема- и где это все ? В корпусах сплошная аренда . В цехах тоже . На месте радио завода ( если не путаю) строиться элитный жилой район
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У нас завод, який виготовляв водозапорну арматуру, швидко міг перейти на випуск мінометних мін. Для цього потібно було лише замінити оснастку на агрегатних напівавтоматичних-верстатах. Зараз заводу гаплик.
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Такая мощная страна -все спустили в канализацию. Теперь гордимся сахарными заводиками. И то половину на металл порезали.
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Хорошо что можно всё на путина списать, и совесть не мучает.
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Хуло- это не вся раша. Гробить заводы начали при Ельцине - Это моцкали придумали схему приватизации , а в Украине ее просто повторили. А при хуле просто увеличилось все в кошмарных масштабах. В начале 90 фсбэшники с чемоданами валюты рыскали по Карпатам - скупали скважина минеральной воды. Гранитные карьеры с инфраструктурой тоже моцкали скупили , оставив строительную отрасль без щебня.
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понятно почему у нас такие дороги разбитые, ссуки москали. они падлы даже патронный завод нам не построили, заставили нас выбрать порашенко президентом и все деньги в оффшоры выводить.
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А Харьковский ХВЗ - Велозавод угробили. На великах "Украина" вся раша ездила, включая дальний восток. Заводов угробили несчесть.
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ВСУ будут усилены ......а шо там уселять там нужно всю технику менятььна передке вся радолбленная еще со времен совка а мусора на всем нулевом ездят вот и прикинте что к чему .а Аваков пидар черноже....пый
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Дух захоплює від сили та міці Української бронетехніки!
Щира подяка конструкторам та робітникам заводу Малишева.
Вашею працею зміцнюється оборона України від російського агресора.
Слава танкобудівникам!!!
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Похоже что перед Нацгвардией ставится задача не только народ загнать в хлев, а если шо то и ВСУ разоружить!
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Крыса Кернес сжирает Харьков

https://kh.depo.ua/rus/kh/krapki-nepovernennya-gennadiya-kernesa-20170623593935

...
Но…
Кернес всегда хорошо читал намеки и оценивал риски, и он понимает, что сегодня энергию нужно тратить не на пустую борьбу за кресло, а на накопление подкожного жира. Полистайте отчеты коммунальных предприятий, если вам дадут их полистать (на самом деле - нет). Вентили выкручены на полную, и Кернес молча качает ресурс, не оборачиваясь на критику и плодя прецеденты. Это в мелочах, которые каждый может наблюдать ежедневно, но из этих ручейков складывается могучий поток, обескровливающий город и - что хуже - обезображивающий его и отбрасывающий в инфраструктурное средневековье.
Массированная обрезка деревьев, когда от ствола оставляют трехметровый пень, и весь город стоит как ощипанный? Просто умножьте цену древесины на количество выпиленного и разделите на стоимость топливного брикета......
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А чё, Аваков уже министр ВСУ?
И зачем ментам танки? импортозамещение патрульных машин?
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10 танков "оплот" и то в течение 2018 года - это маловато. И что новые танки уйдут в нацгвардию? А всу на старых булатах будут воевать.
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Продавати за кордон потрібно щоб завод мав оборотні кошти в валюті і ніхто нічого нікому не дає. Танки потрібно купувати.
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посмотрите на будку Авакова,от интенсивной работы костюм лопается,... а будка уже побольше чем у Розенко
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Смотрю на етого Рюкзакова и закрадывается у меня мысль что не за танками а за откатами он приехал...
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Там ему обломится, это Пашинского корова и он ее доит.
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Какого хрена еще авакян в вопросы производства вооружений лезет, заняться больше нечем?
Только перед этим там же дрыстлявый пастор пиарился. Только работать мешают...
А вообще в "верхах" собралось редкое сборище рукожопых понтарей и нарциссов...
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Странно, что тендер выиграл Харьков , а не Минск
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Нужно уже делать ставки, кто быстрее поставит летальное оружие нашим бойцам на передовую, США или наш оборонпром...
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"Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома." - Не скажу за ВСУ и пограничников, но внутренние войска (национальная "гвардия") будут значительно усилены. Уж слишком много украдено властью. Усиление ВВ, это пустая трата денег. Слушал мнение экспертов по этому вопросу. Эксперты сказали, что ВВ против народа продержатся не более 3 - 5 дней. Думаю, что эксперты правы, ведь только украинцы могут с деревянными щитами против пуль идти и побеждать. Как бы ВВшникам мозги не заворачивали, по народу будут стрелять десятки, типа продажной беркутни и то, если их деньгами засыпать. Ещё надо учесть, что в ВВ служат не Порошенки, Яценюки, Гройсманы, Аваковы и Луценки, а простые украинцы.
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Можете утешать себя сказками, но эта власть надолго, и попробуй даже только подпрыгнуть.
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Похоже на правду, Украину ожидает история х@йлостана
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Это Аваков такой толстый, или я обознался?
Аваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома - Цензор.НЕТ 7301
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И четырех лет не прошло, как пообещали 10 Оплотов. В следующем году. Надо больше обещать, и пиариться, пиариться, пиариться..
Хорошо бы опять пообещать ударный беспилотник к 2020 году, как это принято у комсомольцев.
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Я понимаю попиарится на армейских учениях....где УЖЕ танковий батальйон на ОПЛОТАХ и каждий год будет в войска поступать по 2 нових батальйона нових оплот(ЕТО РАБОТА)....а приехать на завод и фотографироватся на фоне т-84 и булат....и сказки рассказивать....О том что 10 когда то поступит в войска...а на фоне етих 10 пиарится еще лет 10 делая класние фотки.........какая то извращенная у нас страна....наверно нужно ее називать не Украиной ,а ПИАРИЕЙ....Стана ПИАРИЯ ...ничего не делается ,а ПИАРИТСЯ....
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Ммм, Нацгвардии и погранслужбе пара танков не помешают
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Нда, здавалося б не погана новина, але судячи з комемннті усьо пропало, оплотів нема, ВСУ воює на старих булатах, одним словом всюду зрада на зраді сидить і зрадою поганяє)))))))
Чогось більшисть тутошніх «експертів» вважає, що 100500 новеньких «Оплотів» можна за пару сєк склепати, а те що технологічний процес випуску нового танка займає кілька місяців і вартість його далеко не пять копійок то таке.
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Стесняюсь спросить как в этот список попала нацгвардия ? Против кого ментам нужны танки и БТРы внутри страны ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков: ВСУ, Нацгвардия и погранслужба будут усилены техникой харьковского оборонпрома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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