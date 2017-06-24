 Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Гидрофобный адсорбент, который он изобрел, собирает нефть в комочки, которые можно забрать с водоема в любой механический способ и отправить на нефтеперерабатывающее производство. Адсорбент может набрать в семь раз больше жидкости, чем весит сам.
Благодаря изобретению в случае техногенной катастрофы можно сохранить и природу, и не потерять полезное ископаемое.
Олимпиада GENIUS - это один из крупнейших научных конкурсов, в котором, помимо США, участвуют школьники со всего мира, в частности, из таких стран как Корея, Индонезия, Кыргызстан, Мозамбик, Испания, Польша, Тайвань.
В этом году в олимпиаде соревновались более 750 участников.
В 2015 году школьник Самуил Кругляк на олимпиаде GENIUS завоевал "бронзу" с проектом "Получение электроэнергии из атмосферы".
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Нашого цвіту по всьому світу! (с)
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-НАВЕРНЯКА ПРИКОРЫТНЫЕ КОНВЕРТИРОВАЛИ ПРЕМИИ В ГРИВНЫ
И ВЫЧЛИ НАЛОГ.
( так уже было. О такоЙ их проделке уже писалось о наградных олимпийской чемпионки)
.
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а,вот немцы и американцы ,видимо,не жмут,а вкладывают средства и получают результат,
а,шо ж им у наших продажных барыг разрешение спрашивать?
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смотрите на вопрос шире,а не через кошелёк или материальное начало
если,выпускник школы захочет получить образование ,то он его получит
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