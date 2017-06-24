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Все про:наука (536) США (12843) украинцы (2543)

 Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды. ФОТО

Воспитанник Малой академии наук Николай Иванченко получил "золото" на международной олимпиаде GENIUS в городе Освего (штат Нью-Йорк) за изобретение по очистке воды от нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Гидрофобный адсорбент, который он изобрел, собирает нефть в комочки, которые можно забрать с водоема в любой механический способ и отправить на нефтеперерабатывающее производство. Адсорбент может набрать в семь раз больше жидкости, чем весит сам.

Благодаря изобретению в случае техногенной катастрофы можно сохранить и природу, и не потерять полезное ископаемое.

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Олимпиада GENIUS - это один из крупнейших научных конкурсов, в котором, помимо США, участвуют школьники со всего мира, в частности, из таких стран как Корея, Индонезия, Кыргызстан, Мозамбик, Испания, Польша, Тайвань.

В этом году в олимпиаде соревновались более 750 участников.

В 2015 году школьник Самуил Кругляк на олимпиаде GENIUS завоевал "бронзу" с проектом "Получение электроэнергии из атмосферы".

Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды 01

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Гениальный мальчик,жаль что сейчас в Украине такие люди не востребованы,хотя казалось бы надо их лелеять ,потому что война и дорогая энергия,а они могли бы многое сделать для Украины.Но власть озабочена набиванием своих карманов больше,чем развитием науки и подъемом Украины из нищеты.
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Це уже 4 чи 5 перемога українських учнів на міжнародних олімпіадах за цей рік. А нам вата розказує, що разрушилі савєтскую школу! При ссср хоч одне таке досягнення було??
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Ну, если говорить о том, что на слуху, то складывается впечатление, что несколько украинских школьников внесли больше практических и полезных инноваций, чем вся украинская кагорта дипломированных ученных. Может быть наоборотт быть должно? Как считаете?
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Не ,, ну что за ребячество... Какие "дипломированные учёные"? "Умное лицо- не признак ума. Улыбайтесь, господа.." Хочеш понять кого-то поставь себя на его место.. Вот ты - умный и перспективный - значит --- у тебя есть предложения из-за границы.. Ты на них наплюёш и останешся здесь??? А кто останется?????????????
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Ученый и изобретение-это не одно и тоже. Изобретение-это техническое решение, а для технического решения вовсе не обязательно быть ученым, достаточно иметь творческое техническое мышления да владеть методами технического творчества.
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Было.. Приезжала Саманта Смит,, ходила туды-сюды по Красной площади... После чего - уехала и о ней забыли..
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красавчик, гордость страны. Слава Украине и ее Великим Украинцам.
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Вітаю дитину!!! Знай наших!
Нашого цвіту по всьому світу! (с)
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Дитину запросять до Штатів і поминай як звали.
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Майбутній працівник "Силіконової долини"........................
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Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды. ФОТО

-НАВЕРНЯКА ПРИКОРЫТНЫЕ КОНВЕРТИРОВАЛИ ПРЕМИИ В ГРИВНЫ
И ВЫЧЛИ НАЛОГ.
( так уже было. О такоЙ их проделке уже писалось о наградных олимпийской чемпионки)

.
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главное осторожно с украинским мусорьём, а то будет, как со студентом Индыло
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подумаешь, вон сын порошенка в Англии расею как опустил, футболку с её названием одел .....................................................................................
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Странно! О таком сорбенте слышал еще 10 или 15 лет назад!!!
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Именно о том сорбенте, что придумал школьник?
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Як ви перемогли? Так це ж просто, ми ж українці...
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Молодець, закінчить ВУЗ і Масачусетський технічний університет з задоволенням візьме його до себе.А у нас поки що розум не в пошані.
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Молодец. Только ж теперь он там и останется. Так что Украине тратить миллиарды на образование (особенно высшее) толку мало: вкладывать деньги в тех, кто сдает зачеты за взятки - глупо, а действительно умные просто уезжают потом и конечно вложенные в них государством деньги, никак не возвращаются.. Так и живем: за госсчет готовим специалистов для США-Германии.
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И какие деньги наше государство в него вложило??? Природная смекалка и ум - а деньги и без него поделят..
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Ну в школе же он учился? А они финансируются государством. Ну, ладно - в школах все-равно всех учить надо - что-бы умели писать и считать. А вот высшее образование, финансируемое за счет бюджета - явная глупость. Точнее, не глупость, а расчет политиков: кто скажет о введении 100% платного высшего образования (как в любимой всеми Грузии) - закончит полит. карьеру. Это все равно, что отменить субсидии - народ не поймет, привык к халяве.
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И что будет в сухом остатке? Толпа бездарностей с дипломами?? Я- с детства увлекался радиотехникой,, поступил после армии в политех на радиотехнический, ещё на первом курсе сходил в библиотеку, взял методички за 4 курс - и увидел что им учить меня нечему - они безнадёжно отстали...
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Ну так.. да, сейчас "толпа бездарностей с дипломами", причем обученных за госсчет..
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тогда, пущай местные барыги не жмут своё наворованное бабло на внедрение в производство изобретений местных вындеркиндов)
а,вот немцы и американцы ,видимо,не жмут,а вкладывают средства и получают результат,
а,шо ж им у наших продажных барыг разрешение спрашивать?
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В США платное высшее образование. Большинство студентов берут кредиты на десятки-сотни тысяч баксов, которые потом отдают лет 10.. + родители с рождения ребенка на спец. счет откладывают деньги. Это не США, а Украина самая богатая страна в мире - у нас и высшее образование бесплатное, и гос-стипендии есть (а в каких странах они еще есть, не подскажите?).
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шо вы курите???при чём тут ситуация с образованием,вернее с оплатою???
смотрите на вопрос шире,а не через кошелёк или материальное начало
если,выпускник школы захочет получить образование ,то он его получит
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То есть вы коммунист (всем все бесплатно, за госсчет) + уверены, что каждый украинец должен иметь высшее образование? Почему приблизительно в 200 странах мира такого нет? - высшее образование у не большой части населения+люди сами платят за свое обучение.
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Слава США, которое смогло собрать столько талантов со всего мира! И где наш победитель будет учиться 1 сентября 2017 года? Угадайте с первого раза)
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Наш? Они его уже своим считают, наверняка ))
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Хорошее изобретение, теперь нефть еще больше подешевеет...

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зеленые орут о вреде разлива нефти, а на самом деле это органический деликатес для бактерий, они сьедают нефть за несколько дней, жиреют инфузории, жиреет планктон, его жрут рыбы и рачки, их жрет все другое, это хороший толчек всей пищевой цепи. страдают птицы измазанные нефтью и миллионеры, настроившие вдоль берега виллы. последние орут на весь мир о вреде экологии, тк портит вид из окна
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Вообще, теория (не доказанная до сих пор!) об органическом происхождении нефти была пропиаренна, именно миллионерами, для заработка денег: раз нефть органическая, значит запасы ее не такие уж и большие и она будет дорожать..так что покупайте побыстрее.. и вот уже 150 лет нам доказывают , что вот-вот , еще 20-30 лет и нефть закончиться..
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нефть продукт синтеза углерода при высоком давлении и температуре в земной коре и дохлые гнилые динозавры в виде нефти в головах идиотов
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Это вы так считаете, потому что прочли в какой-то газете. Повторю - это всего лишь не доказанная теория!
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Запасы нефти только у Саудовской Аравии - минимум 20 000 000 000 тонн. Это ж сколько гнилых динозавров выходит?
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никто не обсуждает почему вычерпаные нефтяные линзы вновь наполняются нефтью, наверное дохлые динозавры размножаются
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Я так думаю что там и того и другого понемногу. Но в любом случае от сжигания углеводородов надо отходить, лучше уж атомные станции строить чем сжигать кислород. На планете и так климат очень резко поменялся, это не считая просто вреда для здоровья, от выхлопов.
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Молодец... хотелось бы знать, что в реальной жизни его сподвигло разрабатывать и изучать гидрофобный адсорбент, в большинстве школьники могут предстать интересную роботизированную технику иные физико базирующиеся но изобретения, но особые познания в химии, микробиологии, медицине, генетике - требующиеся для данного изобретения обычно люди получают только в узкоспециализированных университетах...
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды. ФОТО
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