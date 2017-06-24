 Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, по версии очевидцев, в клубе произошла драка между двумя мужчинами, которая переросла в конфликт с охранником. После этого из здания выбежал мужчина, подбежал к припаркованному автомобилю марки "Фольксваген", взял из салона пистолет и выстрелил в направлении входа в клуб. И в компании нескольких человек с крылись с места происшествия на двух автомобилях.
Входная дверь повреждена. На ступеньках видны следы крови, однако о пострадавших не сообщается. "Скорую помощь" также не вызывали.
Очевидцы вызвали полицию. На месте происшествия работают правоохранители, обнаружены гильзы, предварительно, от травматического оружия.
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Чтобы так испохабить посещение культурного мероприятия...
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