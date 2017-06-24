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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17466) стрельба (2390) стриптиз (42)

 Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

Возле стрипклуба "Носорог", что находится по адресу ул. Верхний Вал, 66, неизвестные устроили стрельбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, по версии очевидцев, в клубе произошла драка между двумя мужчинами, которая переросла в конфликт с охранником. После этого из здания выбежал мужчина, подбежал к припаркованному автомобилю марки "Фольксваген", взял из салона пистолет и выстрелил в направлении входа в клуб. И в компании нескольких человек с крылись с места происшествия на двух автомобилях.

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Входная дверь повреждена. На ступеньках видны следы крови, однако о пострадавших не сообщается. "Скорую помощь" также не вызывали.

Очевидцы вызвали полицию. На месте происшествия работают правоохранители, обнаружены гильзы, предварительно, от травматического оружия.

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Негодяи, просто.
Чтобы так испохабить посещение культурного мероприятия...
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Хорошо хоть не гей-клюб,а то защитников набежало бы ,начиная от депутан и заканчивая журнашлюхами
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Так возбудились после просмотра гениталий? Бывает...
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грандиозная новость, в стрипганделыке поссорились пострелялись
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требоваю запретить пляжи с полуголыми тётьками :D дядьками.Полнейший Маразм
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО
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