 Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины
"В связи с увеличением количества преступлений, где объектом посягательства становится автомобиль, полицией Киевской области было создано несколько специальных групп. Оперативники уголовного розыска отрабатывали места возможного угона транспортных средств или их хищения. Одна из таких групп заметила, как на стоянке возле супермаркета в Киево-Святошинском районе Киевщины автомобиль заблокировал путь для движения автомобилю народного депутата", - говорится в сообщении.
С автомобиля-нарушителя вышел мужчина кавказской внешности. Он нанес несколько ударов по стеклу заблокированного автомобиля, пытаясь разбить стекло и похитить из салона авто оставленные в нем вещи. В этот момент оперативники полиции задержали автоугонщика.
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас задержанного проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям.
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