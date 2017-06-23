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Все про:взрыв (4138) Мариуполь (4093) Нацполиция (7856) Аброськин (406)

 7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин. ФОТО

Сегодня в 17.14 в колл-центр 102 Главного управления полиции поступило сообщение от неизвестного, что в Мариуполе на Приморском бульваре прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"В ходе проверки информации установлено, что взрыв действительно имел место на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, что прибыл в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города. В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", - написал он.

"Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области. Предварительно можно сказать, что произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. На все вопросы будут ответы после окончания осмотра места происшествия и заключений эксперта", - отметил Аброськин.

7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин 01

7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин 02

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Несанкционированный взрыв только у ФСБ. Когда без их согласия взрывают 10 этажки во славу Путена.
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....уже после взрыва все полицейские отлетели на безопасное расстояние!
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-Братан, гляди шо у меня есть!
-Вау! А шо это за колечко?
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ - звучит как-то диковато
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наверное они забыли такое слово как - непреднамеренный.....
сам удивляюсь..
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"несанкционированный взрыв гранаты"? А бывают "санкционированные"?
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У Аброськина бывают. Его джигиты и подрывают всех, но санкционированно. А тут вот обожрались бояры и подорвались без санкций со стороны рыгов-барыгов.
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О, гыг-с-выми тут, как тут.

Значится, Аброськин зиговал на верность дыныры, а сепар я, так получается?
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Саме так - і Голубан це теж герой , а всі хто не згодні з цим - "зрадники і агенти Хуйла "
7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2888
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Конечно бывают!))).....после команд "Гранаты, к бою!" .....и следующая "Гранатой,огонь!"
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Ну, не писать же - граната в руках дурака взорвалась...
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Це коли гранатометчик згоден з тим, що граната повинна вибухнути.
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в письменном виде)

Я (ниже подписавшийся), кидая эту гранату (модель, номер) согласен с тем, что брошенная мною граната должна взорваться.

число, подпись
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В смысле, граната не знала, что у нее нет санкции Аброськина на взрыв - и взорвалась, проклятая...
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санкционированность наступает после команды командира "по русне огонь!"
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Может полиция изучала устройство и принцип работы ручной гранаты?
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А что взять с Аброськина? Дебил он и в Африке дебил...
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Может он и дебил, но вот этот хорошо пристроившийся дебил даже взыскания никакого не получит, а из наших карманов вытянут деньги на лечение его тупых холуйских обезьян и, вполне возможно, что и на материальную помощь их семьям.
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А ШО - В МАРИУПОЛЕ БЫВАЮТ-- " САНКЦИОННИРОВАННЫЕ" взрывы гранат???
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Да. А ты думал, что все взрывы в Лугандоне случайны?
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Я думал - что в Мариуполе странных взрывов слишком много.. И что они бы все прекратились после "несанкционированного" взрыва под Путькинской жопой...
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Хотя.. -Такой взрыв под жопой рыбоглазого выблядка- я бы сам санкционировал.. Огорчает одно - пацаки опять себе выберут такого-же урода в вожди..
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Каких взрывов под "путькинской жопой"? Ты в Мариуполь приезжай, поживи недельку. Узнаешь про взрывы всё.
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Я бы не хотел с тобой ссориться. По-моему- мы друг друга не поняли.. Не стоит нагнетать обстановку. Давай общаться без злобы.. Согласен?? Только разумный рассудок.. ( прдупреждаю - я из дурости изучал и " Капитал" Маркса,,, а полное собрание сочинений Сталина - регулярно перечитываю... Сталин был подонок -но не дурак,,, нужно иметь иммунитет..
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Я не из дурости читал "Капитал" и тоже почитывал Сталина. Но причём тут это к Мариуполю 2017 года, когда каждую ночь слышишь разрывы снарядов? И чего из-за этого ссориться, если достаточно приехать в Мариуполь?
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Видимо - ты читал "Капитал" ( в чём я сильно сомневаюсь) -ради снотворного.. А иначе - зачем он тебе нужен?? И не собираюсь я ехать в Мариуполь, а уж тем более - в Севастополь.. Меня нисколько не трогают песни об "ущемлении" месной ваты пришельцами -- которых они сами и позвали.. У них был шанс на свой Одесский Дом профсоюзов,, они его просрали, - они посчитали что от Раши они получат подачки покрупнее... Обмишурились, с кем не бывает.. Желали и на х сесть и рыбку сьесть.. А теперь приходится сосать.. Кто кому доктор??
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Я его в институте по программе изучать начал и подсел.

Причём тут Севастополь? Оговорка? Или ты не в курсе, что Мариуполь под контролем Киева? У-у-у-у-у, та ты москаль. Ибо в Мариуполе был свой "Дом" и с гораздо большей кучей трупов. Теперь Мариуполь свободен от оккупации, но желающих устроить там вторую Горловку очень много. Ты новость хоть читал ты в курсе, о чём разговор или на Маркса все мозги извёл?
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А твоё - " почитывал Сталина" - просто супер!! Сказал бы такое при Сталине - так тебя бы за "почитывание" - сразу бы и расстреляли..
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Так все 300 миллионов и расстреляли. Проблема в том, что при Сталине Сталина не особо издавали. Вот 17 и 18 тома издали только лет пять назад...впервые. Издавались его речи, но их можно и на плёнке посмотреть или в газете почитать. Но ты этого не знаешь, ты просто тупой провокатор.
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Хватит хрень пороть, мальчик...У меня сейчас в руках - И.В. Сталин. том 9. Открой 43 страницу -- "расширенный пленум ИККИ...Декабрь 1926 -июль 1927... Пункт 8 - " О шансах на победу" Начало речи - "Допустим, говорит оппозиция...."... Учись, как завещал великий Ленин.. --- Проверь меня,,, и опровергни,, - или больше не ВЫЁЖИВАЙСЯ....
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Издание- 1954 года!!! А ты говориш что его " не особо издавали"... Цтитирую последний лист -" тираж -100 тыс экз.... ТАК КТО ИЗ НАС БРЕХУН???
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расскажи что в Мариуполе происходит и про "взрывы"? а то мало информации по центральным СМИ
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НУ... не стоит стольких эмоций - так думаю не только я...
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квАковским придуркам нефиг делать,их в Ато не посылают,вот и балуются с гранатами
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В своих не бросают. Разве что только по пьяни, вот, как сейчас.
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"в результате неосторожного обращения с боеприпасами" - обычно это звучит так
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Он максимально точно передал обстановку в правоохранительных органах Лугандона.
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Что-то участились в стране выбухи да пожары.
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ты, что сегодня с комы вышел? рашка напала на Украину. усек?
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А теперь менты уже гранатами вооружены,ну в этом случае их угроза обществу возрастает очень серьёзно ....
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Магнум есть,Вальтер есть,Сайга есть,даже наган есть 1914 года есть ,парабеллума нет к сожалению,но мы над этим работаем ...
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Ежу по городам и весям ,провожу время от времени экспроприацию экспроприаторов ,как Хороший Робин из Локсли в Шервудском лесу ,ну и конечно беру на мушку тех,кто обворовывает пенсионеров и детишек ,нехорошо это,не красиво ,не по людски .....
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ну тебя то Марычка Руденко грудью прикроет - это всем известно...
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Нет,шизофрения это не заразно,как я полагаю ,так что известно это только тебе ....
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значит людям вокруг тебя нечего бояться - не заразятся...\давай ещё что нибудь напиши больной...\
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Чого в Мариуполі,а не в Марьїнці чи у жолобку?обясни Авакяновскій продажний сепарский холуй.
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Хочеш покоцати гранатою 7 ментів - подай заявку, отримай дозвіл, і все норм.

Але не смій цього робити несанкціоновано, екстреміст! =)
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Мариуполь на половину сепарский и колорады там себя чухают дай бог. агентурой все напичкано, начиная с таруты и заканчивая черт знает кем.
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Что тут не понятного один придурок лупанул по своим из АГС 17 Аброськин начинает всякую херю выдумывать
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Похоже так и было.

Прозвучало 11 выстрелов из гранатомета, есть раненые. ТСН.
https://www.youtube.com/watch?v=qSZpXBqqywE

в местных новостях пишут, что " база дислокации" это бывший санаторий , который отжали эти .....( вырезано цензурой) батальоны пришибленные приданные силам полиции . Стопудово понажирались и гранаткой решили пожонглировать.
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погано) це, але нагадує анекдоти типу, скільки треба ментів, не паліцейських))), щоб поміняти лампочку!
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- Так и запиши: самопроизвольный взрыв охотничьих патронов.(с)
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Термін явно з перлів міліцейських орлів
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*или несанкционированный взрыв снаряда гранатомета* - гениально!
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навмисно невидумати, дійсно архигенітально
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Винних наказати,аби, вибухи були,лише санкціонованими
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Там было несколько взрывов если стреляли с АГС, случайно.
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ой, та я вас умаляю - посидели ребята после дежурства, выпили, закусили... и начали играть в - а вам слабо?!
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Замечу, что взорвался выстрел с ВОГ-17. Его не так просто взорвать, как гранату или УЗРГМ. Могла быть как неисправность, так и неосторожность.
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Йо-моё, и им оружие можно давать, а вот быдлу не положено.
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Семеро санкционированых авакяном полицейских встали кружуом и рабирали предмет похожий на фрукт - гранат)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин. ФОТО
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