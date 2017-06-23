 7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В ходе проверки информации установлено, что взрыв действительно имел место на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, что прибыл в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города. В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", - написал он.
"Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области. Предварительно можно сказать, что произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. На все вопросы будут ответы после окончания осмотра места происшествия и заключений эксперта", - отметил Аброськин.
5102 84
"Интересный фрукт": задержан боевик, который за два года успел дважды повоевать в рядах ВСУ и дважды - за оккупантов, - Аброськин. ФОТОрепортаж(30)
Боевики утром обстреляли из 120-мм артиллерии жилые кварталы Марьинки, - Аброськин. ФОТОрепортаж(0)
Боевики из минометов обстреляли Сартану, - Аброськин. ФОТОрепортаж(20)
Обстрел Красногоровки: повреждено 29 зданий, включая больницу и школу, - Аброськин. ФОТОрепортаж(19)
В районе Волновахи задержан «великий воин ДНР», - Аброськин(0)
Боевики планируют повторить обстрел Красногоровки, - Аброськин(25)
Обстрел жилого сектора Красногоровки: повреждено здание больницы - персонал эвакуируют(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Вау! А шо это за колечко?
Ответить
Ответить
Ответить
сам удивляюсь..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Значится, Аброськин зиговал на верность дыныры, а сепар я, так получается?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я (ниже подписавшийся), кидая эту гранату (модель, номер) согласен с тем, что брошенная мною граната должна взорваться.
число, подпись
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Причём тут Севастополь? Оговорка? Или ты не в курсе, что Мариуполь под контролем Киева? У-у-у-у-у, та ты москаль. Ибо в Мариуполе был свой "Дом" и с гораздо большей кучей трупов. Теперь Мариуполь свободен от оккупации, но желающих устроить там вторую Горловку очень много. Ты новость хоть читал ты в курсе, о чём разговор или на Маркса все мозги извёл?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але не смій цього робити несанкціоновано, екстреміст! =)
Ответить
Ответить
Ответить
Прозвучало 11 выстрелов из гранатомета, есть раненые. ТСН.
https://www.youtube.com/watch?v=qSZpXBqqywE
в местных новостях пишут, что " база дислокации" это бывший санаторий , который отжали эти .....( вырезано цензурой) батальоны пришибленные приданные силам полиции . Стопудово понажирались и гранаткой решили пожонглировать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qSZpXBqqywE
Ответить
Ответить
Ответить