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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3231) совещание (61) Турчинов (3242) Национальная гвардия (1186)

 "В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Национальная гвардия Украины - это мощное военное подразделение с правоохранительными функциями, которое способно надежно защитить страну от внешних и внутренних врагов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов во время расширенного заседания Военного совета Национальной гвардии Украины, посвященного решению приоритетных задач, связанных с реформированием и усилением способности НГУ выполнять конституционные задачи по защите страны.

По словам Турчинова, агрессия и гибридная война, которую ведет Российская Федерация против Украины, ставит перед НГУ сложные задачи, "выполнение которых требует укрепления боеспособности, усиления технического обеспечения и роста профессионализма гвардейцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме современного оружия и техники, нацгвардейцы нуждаются как в достойных зарплатах, так и в решении жилищно-коммунальных вопросов.

"В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - отметил он, добавив, что необходимо создать достойные условия труда и жизни военных. В этом контексте Турчинов отметил, что зарплата военных обязательно должна быть увеличена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж

"Украинские офицеры стали реальной элитой общества, и кроме народного уважения, нуждаются в соответствующем отношении к себе и в вопросах бюджетного финансирования их приоритетных потребностей", - подытожил Секретарь СНБО.

В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 01В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 02В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 03В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 04В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 05В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров, - Турчинов на Военном совете Нацгвардии 06

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Кроме сказок от Украинской власти ничего нет !!!
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Это тебе видней,куда ты свалишь...
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Любопытно: я бы написал "нашей". Вы на выборы ходили? Если да - то почему семантически дистанцируетесь, если нет - почему с украинского айпишника пишете?
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Я безусловно ходил на выборы,где голосовал за Яроша,как за президента и за ДемАльянс,как парламентскую силу,так что имею полное право дистанцироваться от воровской власти !
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Я говорю правду совершенно спокойно в полной уверенности в своей правоте ,ни о какой истерики не может быть и речи,даже и не мечтай.
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Вы не от власти, вы от страны таким макаром дистанцируетесь. Полагаете, "домовой" вас за любовь к Ярошу зафрендил? Ага, конечно...
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Та ты шо,ну тогда скажи прямо и честно,кто не поддерживает соевую банду,тот враг Украины !
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Т.е. касательно единодушия с Домовым возражений не будет? Так бы сразу, а то Ярош... Демальянс...
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Домовой пишет очень много совершенно правильных вещей в которых я его полностью поддерживаю а если ты имеешь с ним какие-то собственные тёрки,то это исключительно твои проблемы.
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Ты о бесконечной констатации "нонеча вам не давеча"? Так в нагрузку идея, что мол нехрен было рыпаться, дешевле с руснёй в дёсны лобызаться и прочее "услышьте бомбас, верните азирова".

Вопрос в целеполагании и национальной идее. В национальной идее любителя ПР будет лобызание с руснёй и тайожный союз. Заведомо. За это будут обещать и доллар по 5, и колбасу по 2.20. Всем желающим рискнуть - вот рядом Беларусь. Которая не прекращала лобызаться в дёсны и у которой безо всяких майданов и войны нац.валюта благодаря выдоившей страну русне за последние годы упала, кажется, раз в семь.
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Ничего подобного в его высказываниях я не видел ,а если бы увидел,то безусловно бы отреагировал негативно а вот в колбасе по 2-20,бесплатной медицине ,образованию,путёвкам на моря,садикам и яслям,водки по пятёрке и коммуналки рубля три в месяц ничего плохого не вижу.
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ну не всем же так прет!))
Тверь,наши дні, готель*****
"В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии - Цензор.НЕТ 630
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Задумка виключно для кацапа - одночасно ригать і пісять.
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А где столик для завтрака и балкон на покурить? Недоработано.
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*Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую...*

Мы эту ошибку практически совершили.
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После того,как народ накормил власть барыг и воров ,на кормление армии у него уже не остаётся независимо от желания !
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После распада совка,за все время независимости мы свою армию в отличии от россии целенаправленно уничтожали.Получили результат.
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Мы? Я лично ничего не уничтожал,а вот петя в качестве мудака постоянно находившегося у власти к этому безобразию руку безусловно приложил.
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Все граждане ответственны за всё происходящее в их стране,иначе это не граждане,а рабы.
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Вот и я говорю ,соевую банду геть !!!
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Возраст у тебя уже солидный,где ж ты все эти 25 лет был? Банда то уже давно...
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Всю жизнь борюсь с бандой а они ,как змей Горыныч ,одну голову рубишь две вырастают в результате сегодня имеем банду,которая всем бандам банда !!!
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С какого перепугу -"ВВшники" Армией стали?
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А чем таким в данный момент занимается Нацгвардия что бы получать квартиры?
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Сейчас цены у строителей самые низкие- практически дно. С радостью будут строить для военных.
Вопрос в том, что рядом с военными присели дельцы и будут гатить свои цены. Вот если бы дельцов отогнать от военных денег.
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А что , все семьи погибших и раненые уже квартиры получили ?
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В Одессе сегодня по вузах облавы военкомов,дополнительный набор в Нацгвардию,к осени на выборы должны быть всегда готовы
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...Троян и Голубан порешали вопрос с работой"В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5132
Троян и Голубан порешали вопрос с работойЭкс-командир роты спецназа полиции Донецкой области будет проходить службу до тех пор, пока его вина в участии в боевых действиях против сотрудников ВСУ не будет доказана. А пока деяния скандального полковника проверяют следователи, он будет преспокойно трудиться в украинском МВД.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Такое заявление замминистра МВД Вадим Троян сделал во время часа вопросов к правительству.Голубан, по словам подчиненного Арсена Авакова, подал документы на перевод из Донецкой области в Киевский учебный центр.- Мы направили материалы служебного расследования в СБУ. Именно сотрудники спецслужбы должны решить, нарушал ли закон глава роты спецназа. Пока могу сказать, что он служит у нас, и будет служить, пока не будет доказана его вина, - отметил Троян.Как известно, Юрия Голубана представили в Верховной Раде как одного из "пострадавших от рук блокадников". В тот же день в лице полицейского идентифицировали боевика батальона "Восток".Сам Голубан утверждает, что видео было смонтировано.https://antikor.com.ua/articles/175937-trojan_i_goluban_poreshali_vopros_s_rabotoj
...
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Щось сьогодні Турчинов в ударі, суцільні гучні заяви, і танки "Оплот" для ЗСУ, і квартири для офіцерів, звідки або де гроші брати, він не говорить. Може він пожертвує усе, що його паства зібрала за роки його божественної служби, або він знає де зарито золото коммуняк ще з часів своєї праці в комсомолі?
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в Ютьюбе есть докуменальный фильм о житие бытие охвицеров подлодки Курск до их гибели в Левиафане, типа Видяево.Это капздец,позорище....
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Хорошо, что Турчинов убежал от "вона працює". Он не идеален, но реально нашел свое место)) Можете меня называть порохоботом и так далее, но я горжусь таким человеком на СВОЕМ месте))
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Да ,и Крым без боя отдан ,это кака называется,на своем месте?
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Ага, він втік від кремлівської зозулі, довго мандрував в ополонці і нарешті прибився до чесних і порядних людей, справжніх патріотів України, тепер він на шляху до виправлення і скоро буде ідеальною людиною, таким же як і вони.
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Долго болел, жил с теткой и мучался её газами, наелся шоколаду и вмыть выздоровел
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Внутрішні вороги для нацгвардіїї - це "правий Сектор" і патріоти? Я правильно зрозумів?
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весьма узко.
на самом деле - все, кто коричневой массой не обгадились...
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я вчера был в Донецкой области,городок Доброполье.Там нет сцук кацаПсинских.Чистота,порядок,детишки футбол ганяют,малые девочки на роликах катаются.Пьяных и прочих на улице не видел,старушки у подъездов судачат сплетини всякие кацаПсинские.Подхожу, спрашиваю : бабусi,що новенького,як життя в Украiнi?
от якби рило Сатани Кремлiвске бодай сдохло,мабуть весь Бiлий Свiт зрадiв би.
Мудрые бабки живут в Украине...
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Так почему Нацгвардия не защищает Украину на востоке?
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бровары к банковой ближе
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защищает. 2-3 линия блокпосты грязная работа в тылу зачистки и пр.
они и азов по сути держат Мариуполь
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не сцы кацаКрысы,всему своё ВРЕМЯ.2014 год уже не повторится,когда падаль кремлевская рыло сюда СУНУЛА...
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Ах ты сука,Турчинов! Мой муж-подполковник,трое детей,внучке два года-бездомный 27-й год!!!!!!! Медальку,бл&&н дали-Ветеран ЗС...Где Квартира???Где деньги,которые выделяют на компенсации...Гореть вам в аду,убогие..
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я будучи майором запаса дохлой советской армии приехал в Украину в 1982 году с 4 детьми,купил себе домик небольшой в 1982 году.Развалил его и построил новый.. слабо?
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Пропонуєш всім повернутися в 1982 рік і побудувати будиночки біля тебе? А зараз ти побудував хоча би одну собачу будку, як президент Порошенко?
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ничего не пропоную.Включить мозги и работать как японцы по 16 часов в день.
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Так ось і включи свої мізки, подивися на календар, зараз не 1982-й рік, щоб по 16 годин працювати. Читай Трудовий кодекс, він для громадян України написаний, а не для японців.
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Человеку под 80!!! Или даже он старше!!!! К нему нужно относиться,как к ребёнку. Они в этом возрасте вспоминают только то,как им хорошо жилось при совке.
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Так я не хотів його ображати, просто поставив кілька запитань, я читаю пости цього дивовижного старого і з захопленням дивлюся на його запал і ентузіазм з яким він пише на Цензорі.
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Ну в те времена квартиры пенсионерам давали в течении года!!! Мой папа в 85-М на пенсию вышел и через пол года квартиру получил.Мне не слабо дом построить,мне просто не на что!!! Квартира во Львове 5.5 тысяч .плюс коммуналка.Это я про оренду пишу.
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решение каждый принимает сам.
еще при совке ушел с флота каплеем (2 года - две досрочных звездочки). не жалею.
(правда, я не кадровый. особых сантиментов не было...)
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Вот и сыновья мои приняли решение-быть офицерами. А их у меня трое... Гены,наверное)))
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Украинская армия воссоздавалась в 2014г,а та армия что была до 2014 г перешла на сторону московской Орды ,вот три современных полковника получат,а четвёртые ваша очередь.
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В советской армии основателя Троцкого не служил,а дальше внучка головкой думай.
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В советской армии не служил когда был призывной возраст,а сейчас пойду только партизанить если Орда пойдёт в Украину ,так как на пенсии по возрасту, Жаль что средний и старший офицерский состав прежней Украинской армии просрали всё.
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Я служила в украинской армии ,муж служит,дети...Что просрали мы,если даже квартиру нам не дали за 26 лет????? Старший в АТО был.. Просирали министры и генералы... А мы-выживали....Ну и продолжаем выживать....
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Дамочка , вы и ваше семейство служите кремлёвскому упырю ! Хватит лгать !
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Каждый тянет худое одеяло на себя
У нас столько всяких силовиков, льготников, судей, депутатов и тд что остальным ничего не светит, кроме как обслуживать их со своей жалкой зарплаты.
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Прям. как в ВР, не может быть бездомных депутатов)))
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Вот смотрю на этого "пастыря" и думаю, хорошо что я атеист.
Какая только ДРЯНЬ!
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Манна Небесная с Неба давно не падает.ссср сдох смертью храбрых.Что сам сделал ты для себя и своими мозгами,руками,инструметами и прочими примочками?
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Шпага, укороченная и заточенная - оружие против ментов брони. Применять осторожно - в первом ряду вероятно почти дети!!
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равнять армию и жандармию может только дебил
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Обычно поддерживаю Турчинова, но тут - то ли рашка то ли совок. Это коррупционная кормушка для паркетных дегенералов.
Ни в США ни в Европе нет такого бреда, у солдата зарплата должна быть достаточно высокой чтобы снимать\ купить квартиру, максимум льготные кредиты или спецпособия.
Раздача квартир это взятки за очередь, попилы бюджетов, раздача "служащим" родственникам и прочим говном.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии. ФОТОрепортаж
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