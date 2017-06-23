 "В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - Турчинов на Военном совете Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов во время расширенного заседания Военного совета Национальной гвардии Украины, посвященного решению приоритетных задач, связанных с реформированием и усилением способности НГУ выполнять конституционные задачи по защите страны.
По словам Турчинова, агрессия и гибридная война, которую ведет Российская Федерация против Украины, ставит перед НГУ сложные задачи, "выполнение которых требует укрепления боеспособности, усиления технического обеспечения и роста профессионализма гвардейцев".
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме современного оружия и техники, нацгвардейцы нуждаются как в достойных зарплатах, так и в решении жилищно-коммунальных вопросов.
"В гвардии, как и в армии, не может быть бездомных офицеров", - отметил он, добавив, что необходимо создать достойные условия труда и жизни военных. В этом контексте Турчинов отметил, что зарплата военных обязательно должна быть увеличена.
"Украинские офицеры стали реальной элитой общества, и кроме народного уважения, нуждаются в соответствующем отношении к себе и в вопросах бюджетного финансирования их приоритетных потребностей", - подытожил Секретарь СНБО.
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Вопрос в целеполагании и национальной идее. В национальной идее любителя ПР будет лобызание с руснёй и тайожный союз. Заведомо. За это будут обещать и доллар по 5, и колбасу по 2.20. Всем желающим рискнуть - вот рядом Беларусь. Которая не прекращала лобызаться в дёсны и у которой безо всяких майданов и войны нац.валюта благодаря выдоившей страну русне за последние годы упала, кажется, раз в семь.
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Тверь,наши дні, готель*****
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Мы эту ошибку практически совершили.
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Вопрос в том, что рядом с военными присели дельцы и будут гатить свои цены. Вот если бы дельцов отогнать от военных денег.
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Троян и Голубан порешали вопрос с работойЭкс-командир роты спецназа полиции Донецкой области будет проходить службу до тех пор, пока его вина в участии в боевых действиях против сотрудников ВСУ не будет доказана. А пока деяния скандального полковника проверяют следователи, он будет преспокойно трудиться в украинском МВД.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Такое заявление замминистра МВД Вадим Троян сделал во время часа вопросов к правительству.Голубан, по словам подчиненного Арсена Авакова, подал документы на перевод из Донецкой области в Киевский учебный центр.- Мы направили материалы служебного расследования в СБУ. Именно сотрудники спецслужбы должны решить, нарушал ли закон глава роты спецназа. Пока могу сказать, что он служит у нас, и будет служить, пока не будет доказана его вина, - отметил Троян.Как известно, Юрия Голубана представили в Верховной Раде как одного из "пострадавших от рук блокадников". В тот же день в лице полицейского идентифицировали боевика батальона "Восток".Сам Голубан утверждает, что видео было смонтировано.https://antikor.com.ua/articles/175937-trojan_i_goluban_poreshali_vopros_s_rabotoj
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на самом деле - все, кто коричневой массой не обгадились...
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от якби рило Сатани Кремлiвске бодай сдохло,мабуть весь Бiлий Свiт зрадiв би.
Мудрые бабки живут в Украине...
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они и азов по сути держат Мариуполь
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еще при совке ушел с флота каплеем (2 года - две досрочных звездочки). не жалею.
(правда, я не кадровый. особых сантиментов не было...)
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У нас столько всяких силовиков, льготников, судей, депутатов и тд что остальным ничего не светит, кроме как обслуживать их со своей жалкой зарплаты.
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Какая только ДРЯНЬ!
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Ни в США ни в Европе нет такого бреда, у солдата зарплата должна быть достаточно высокой чтобы снимать\ купить квартиру, максимум льготные кредиты или спецпособия.
Раздача квартир это взятки за очередь, попилы бюджетов, раздача "служащим" родственникам и прочим говном.
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