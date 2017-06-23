 Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов во время ознакомления с производством бронетехники на ГП "Завод им. Малышева" в Харькове.
Секретарь СНБО отметил, что в новом Государственном оборонном заказе на 2018 год должна быть обязательно предусмотрена поставка танков "Оплот" в Вооруженные Силы Украины.
"Сегодня на заводе производится вся линейка украинских танков, в том числе и лучший отечественный танк "Оплот", который из-за его большой стоимости производится только по экспортным контрактам. Эти танки должны быть на вооружении украинских войск, чтобы надежно защищать нашу страну", - подчеркнул он.
"Предприятие, которое до 2014 года считалось бесперспективным и которое планировали разобрать на металлолом, работает и снова становится флагманом украинской оборонной промышленности", - отметил Турчинов.
Секретарь СНБО подчеркнул важность инвестирования в производство, поиска ресурсов, что позволит оснастить завод новым оборудованием, "что позволит на порядок увеличить количество танков, которые производятся на производственных мощностях завода, и поможет улучшить их качество".
Турчинов также посетил ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и сообщил, что в конструкторском бюро сейчас в закрытом режиме "разрабатывается новое поколение оружия".
Отметим, Секретарь СНБО Турчинов 23-24 июня находится с рабочей поездкой в Полтавской и Харьковской областях.
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Что далжно быть даже мы обыватели знаем
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