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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3231) танк (726) Турчинов (3242) Харьков (4289)

 Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж

На вооружении украинских войск должен быть лучший отечественный танк "Оплот".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов во время ознакомления с производством бронетехники на ГП "Завод им. Малышева" в Харькове.

Секретарь СНБО отметил, что в новом Государственном оборонном заказе на 2018 год должна быть обязательно предусмотрена поставка танков "Оплот" в Вооруженные Силы Украины.

"Сегодня на заводе производится вся линейка украинских танков, в том числе и лучший отечественный танк "Оплот", который из-за его большой стоимости производится только по экспортным контрактам. Эти танки должны быть на вооружении украинских войск, чтобы надежно защищать нашу страну", - подчеркнул он.

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"Предприятие, которое до 2014 года считалось бесперспективным и которое планировали разобрать на металлолом, работает и снова становится флагманом украинской оборонной промышленности", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул важность инвестирования в производство, поиска ресурсов, что позволит оснастить завод новым оборудованием, "что позволит на порядок увеличить количество танков, которые производятся на производственных мощностях завода, и поможет улучшить их качество".

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Турчинов также посетил ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и сообщил, что в конструкторском бюро сейчас в закрытом режиме "разрабатывается новое поколение оружия".

Отметим, Секретарь СНБО Турчинов 23-24 июня находится с рабочей поездкой в ​​Полтавской и Харьковской областях.

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На (уже найближчу) перспективу Україні потрібна велика кількість сучасних танків. Основну масу їх складуть модернізовані танки Т-64 (і "Булат") .. Їх в Україні тисячі їм виконується капремонти і модернізація, після чого вони стають досить ефективними і доказали це на практиці. "Оплоти" (входять в десятку кращих танків світу) поступатимуть у війська дещо повільніше і поволі витіснять "Булат". На виручені кошти від подажі за кордон 1-го "Оплота", попри покриття інших затрат, завод може здійснити капремонт і глибоку модернізації 5 танків класа "Булат"
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Извините,но Лучьше ПРОВЕРИТЬ Всю коррупционную составляющию этого...турчинова!!!...???...
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Булатов в Украине не наберется и сотни - танком в войсках не довольни.....Лучше т- 64 старий....Булат часто ломается и защита на него ставиться только на заводе ....Електроника часто подводит....10 оплотов - ето танковая РОТА....Ничто короче....мизер.Ездить на завод чтоби там при камерах ничего не решить, а только попиарится......Не думал я что Турчинов настолько мелок....Нормальний руководитель перенес би завод с Харькова подальше от России...И делал би заказ минимум на 100 танков в год(Оплотов)....задачи нужно ставить- и ети задачи вполне виполними....Но везде ОДИН ПИАР, а не работа....
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чувак ты гдето в сказочном мире живешь...перенос завода, 100 оплотов...ты еще скажи что нужно создавать свой истребитель
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В высшей степени сомнительное по истинности высказывание! Куда важнее абсолютных значений соотношение "цена-качество" (хотя и оно не абсолютно применимо).
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ну если даже США и Россия постоянно ошибаються в производстве военной техники, то что уж говорить о нас. Всем хочеться построить новое сверхтехнологичное оружие...но когда приходит время воевать, достают старое проверенное оружие. Но если не строить новое оружие, то можно проиграть в технологической гонке. Чтобы Оплот стал хорошим оружием, нужно чтобы его массово выпускали и принимали на вооружения в украинской армии...другого пути нет.
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Свой истребитель ....уже создают ....первий планируют через 7 лет в воздух поднять....
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ой млять не смеши...а строить истребители будет конечно Ленинская кузня?
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Я в реальном мире живу.Если завтра война.....даже патронного завода за 3 года не построили....Армии нету...резерва нету...А дуть щеки и кричать какие ми сильние когда за нами стоит США и ЕС....для етого много смелости не нужно....
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ну то будешь лопатой отбиваться. тренируйся уже сейчас.
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микроМайор докладует : . А де тот С-75 М2 Волхв? Полторасрак, выдай приказ, козаки разберуться)
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Нет лучше рекламы для продаваемого на экспорт оружия, чем ипользование его в войне против российских оккупантов, поэтому ограниченое количество энного будут поставлять в нашу армию в целях испытания в реальных условиях и рекламы для покупателей из-за бугра.
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А пачему да сих пор нету?
Что далжно быть даже мы обыватели знаем
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Це перемога,за якихось 200 років матимемо достатню кількість танків
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10 Оплотів на 2018 р. це сором! сміх тай годі.) Так як ви крадете, і дивлячись на ваші декларації то партія танків Оплотів повинна бути 35-45 як мінімум постовлени війська ЗСУ на 2018 рік.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж
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