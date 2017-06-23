 Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 93-й бригады в Facebook "Сегодня, в последний день перед началом так называемого "хлебного перемирия" - соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года - поддержанного Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенного штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей "Образовательного дня тишины", незаконные вооруженные формирования осуществили очередную вооруженную провокацию. Примерно с 12:00 пропутинские террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

"В то же время в район села Желобок террористы подтянули военную технику и вооружение. Наблюдалась попытка противника перейти в наступление, но, вероятно из-за понесенных потерь, боевики сейчас отступили. Враг активно использует оружие, строжайше запрещенное Минскими договоренностями: артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы. По состоянию на 17:00 противник уже выпустил 35 снарядов калибром 122 мм, 40 мин калибром 120 мм, 12 мин калибром 82 мм", - отметили в пресс-службе 93-й ОМБр.Военнослужащие 93-й бригады уверенно держат оборону, не нарушая требований Минских договоренностей. Они готовы к любому развитию событий и отражения следующих атак террористов.