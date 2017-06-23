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Все про:обстрел (6528) Донбасс (15163) Антитеррористическая операция (17002) 93 отдельная механизированная бригада (2)

 Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр. ФОТО

С 12 часов дня пропутинские террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 93-й бригады в Facebook.

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"Сегодня, в последний день перед началом так называемого "хлебного перемирия" - соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года - поддержанного Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенного штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей "Образовательного дня тишины", незаконные вооруженные формирования осуществили очередную вооруженную провокацию. Примерно с 12:00 пропутинские террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр 01

Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр 02

"В то же время в район села Желобок террористы подтянули военную технику и вооружение. Наблюдалась попытка противника перейти в наступление, но, вероятно из-за понесенных потерь, боевики сейчас отступили. Враг активно использует оружие, строжайше запрещенное Минскими договоренностями: артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы. По состоянию на 17:00 противник уже выпустил 35 снарядов калибром 122 мм, 40 мин калибром 120 мм, 12 мин калибром 82 мм", - отметили в пресс-службе 93-й ОМБр.

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Военнослужащие 93-й бригады уверенно держат оборону, не нарушая требований Минских договоренностей. Они готовы к любому развитию событий и отражения следующих атак террористов.
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обсе это хоть фиксирует? или они до сих пор в шоке?
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у них фиксаторы не той системы, особенно когда стреляют...
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Ніхто не фіксує. Сайдік лапшу з вух знімає, ту, що йому при заключенні перемир'я кацапсини на вуха навішали.
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В обсє рахують в кущах до 10. А далі - валет, дама, король, туз...
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надеюсь, наши применили летальные люки?
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Наши сегодня рашистам хорошенечко наваляли !
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"Хлібне перемир'я", ну, як той слон в Мауглі, теж оголошував тільки "водяне", але той хто хоче крові, ні на яке перемир'я не піде. Цікаво скільки воно буде триватися, та яке перемир'я буде наступне, "виноградне" або "яблучне"?
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хлебное называется потому, шо хлеб на столе подскакивает.
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а мертвечук льоня петрович каже "мЫр" і "вечера тішіни"
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Мабуть оті всі дурні новини про АТО, якої нема чи про лінію фронту, яка не рухається - копійки не варті. Можна згадувати лише тоді, коли щось зміниться. Усі ці новини - про ніщо, про наповнення фінансами бочки без дна.
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пропутинские террористические силы Источник: https://censor.net.ua/p445256
Это уже еще одно новое определение преступников!
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Это ж не всё: - на недельке писали о применении боевиками СТРОГО запрещённого минскими договорённостями оружия.
Я написал тогда, что нужно было строго-настрого запретить, - может это бы подействовало.
Комментарий удалили.
Теперь прессовые службисты сообщили о применении пропутинскими терроритами оружия, которое СТРОЖАЙШЕ запрещено теми же договорённостями!
Ну, теперь то, пропутинцы перешли все возможные рамки минских соглашений, или есть ещё более строгие запреты в этих соглашениях?
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" запретище" , "абсолютный запрет" , " ого го какой запрет" , "самый что ни на есть запретный запрет" , "полный запрет" , "наиполнейший запрет" , " неимоверно запретный запрет" , " такой запрет что дальше некуда " , ...
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Особый респект был бы Госдуме за введение санкций против США и Великобритании за несоблюдение будапештского меморандума .
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Можливо коте має більші можлимості побачити паразітів!
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ХОРОШИЕ новости информации можно верить под Желобком уничтожено БОЛЕЕ 100 руССких военныхБоевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр - Цензор.НЕТ 8690 подчеркиваю НЕ сепаров именно руССких оккупантов
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А можно ссылочку на пруф, please. У меня картинка не открывается.
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Там говорится о семи раненных и одном погибшем у нас, Лысенко об этом не знает?
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У меня после Майдана пропала эйфория от нынешней власти когда я понял что Лысенко врёт.
Если враньё - то ничего хорошего не будет.

Может доживём до того времени когда госслужащие будут говорить только факты и без подтасовки.
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и до обмена пленными они много раз подобное делать будет.
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в первой половине дня ещё писали - многие сепары драпает с позиции, естественно, хоть дибилы, но если узнали что на убой погонят, ноги в руки и без отглядки
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Судя по предыдущему Жолобку там все может быть не так как пишут вначале. Потом все Бутусов разъяснит...
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Попытка не пытка. Остались только сандали без задников ! (В древние века Китайские
императоры их давали, чтобы когда драпть будут определять, кто босой тот бежал).
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Сподобалось делікатне формулювання: "но, вероятно из-за понесенных потерь, боевики сейчас отступили". А можливо, що просто передумали.
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От представь себе что какой пьянчуга постоянно рвется в твою дверь -ты подал жалобу в полицию и его пожурили а на сдующий день он снова к тебе рвется и ты снова подал жалобу и его снова пожурили и как ты думаеш надолго тебе хватит терпения это терпеть или что то предпринимеш и так само и здесь -видать всыпали оккупантам по самые помидоры -вот они и охладели сразу и весь алкоголь вышел из них до следующего запоя для храбрости и снова это повторится -ведь надо быть полным идиотом чтобы думать что ты что то сможеш под действием алкоголя что то сделать а так на трезвую голову хрен они пойдут на самоубийство эти террористы.
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Может и передумали, такое случается, когда в голову прилетает "умная мысль"
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Хватит уже мозг насиловать с помощью "ато", введите военное положение в 2х областях, это вправит лугандонцам мозги и сочувствующим элементам, которые в тылу, трибунал.
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Каждое утро любой обычный человек делает маленькую новороссию... Потом смывает... (С)
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Та да , и я не знаю ни одного который бы съездил в Минск и после этого более трех лет не смывал бы эту самую новоросию ссылаясь на минские договоренности .
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иногда даже две новороссии получается...с утра.правда русский дух очень сильно угнетает в этот момент
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А що так? Пісди отримали, обісралися і гєроічєскі побігли підштанники запирати від жовтої крові?😁😁😁
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сегодня в районе Желобка внезапно засекретились около 100 кадровых кацапов. Но их там нет, потому их никто не считает
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Может надо было расступиться, пущай бы "наступали" ? А потом устроить им "котелок" ? А то многие ушли...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр. ФОТО
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