 Боевики пытались перейти в наступление в район села Желобок, активно используя запрещенное оружие, но сейчас отступили, - 93 ОМБр. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 93-й бригады в Facebook.
"Сегодня, в последний день перед началом так называемого "хлебного перемирия" - соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года - поддержанного Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенного штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей "Образовательного дня тишины", незаконные вооруженные формирования осуществили очередную вооруженную провокацию. Примерно с 12:00 пропутинские террористические силы начали масштабный обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие 93-й бригады уверенно держат оборону, не нарушая требований Минских договоренностей. Они готовы к любому развитию событий и отражения следующих атак террористов.
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Им некогда.
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Такой формат....(((
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Это уже еще одно новое определение преступников!
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Я написал тогда, что нужно было строго-настрого запретить, - может это бы подействовало.
Комментарий удалили.
Теперь прессовые службисты сообщили о применении пропутинскими терроритами оружия, которое СТРОЖАЙШЕ запрещено теми же договорённостями!
Ну, теперь то, пропутинцы перешли все возможные рамки минских соглашений, или есть ещё более строгие запреты в этих соглашениях?
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Эскалация ли фейк? Самсон oldgoro June 23rd, 18:00 ХОРОШИЕ новости информации можно верить под Желобком уничтожено БОЛЕЕ 100 руССких военных✝️ подчеркиваю НЕ сепаров именно руССких оккупантов - Бакинец Иван Иванови (
А это похоже на правду:
Под Желобком уничтожены еще 11 путинистов
По информации на 22:00, путинисты понесли потери - 25 человек, из которых 11 убиты.
В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) развернули мобильные операционные, долгомеры для вывоза тел погибших и очевидцы наблюдают интенсивное движение машин скорой помощи.
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Если враньё - то ничего хорошего не будет.
Может доживём до того времени когда госслужащие будут говорить только факты и без подтасовки.
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императоры их давали, чтобы когда драпть будут определять, кто босой тот бежал).
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ГОВОРЯТ, ШО ХУЙЛО СВОИМ РЕКОМЕНДОВАЛО ИДТИ В АТАКУ ОБВЯЗАВШИСЬ ВЕРЁВКОЙ, шоп другие живые не рисковали вытаскивая жмуров
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