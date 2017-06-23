 У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, международное разведывательное сообщество InformNapalm благодаря данным, которые извлекли хактивисты Ukrainian Cyber Alliance и КиберХунта, получило дополнительные сведения о преступлениях Погодина, из отчетной справки, высланной "МГБ ДНР" российским силовым структурам в 2014 году.
Паника в рядах "ДНР" в связи с планами экстрадиции Погодина по линии Интерпола
"Информация о том, что Россия планирует выдать Погодина Украине вызвала настоящую истерику в социальных сетях со стороны боевиков. Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 17-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага, пытали, а затем расстреляли его. Среди убийц был и сам Погодин. Тело убитого парня родным было доставлено только спустя 3 месяца без головы. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым. Подельники террориста сообщают, что "Керчь" находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, и решается вопрос о его экстрадиции в Украину. В сети появились фотографии документа постановления от 21 июня 2017:
Вместе с тем, подельник Погодина Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который подозревается в ряде преступлений, в том числе участии в уничтожении рейса MH17, написал сообщение, в котором отрицает возможность экстрадиции:
"Я только что прилетел из Крыма. Никто его не выдаст, отсидит максимум 40 суток - и выпустят. Решения по экстрадиции не будет. Керчю полезно отсидеть эти 40 суток, сам виноват, заслужил на 200%… за следующее. На момент вхождения Крыма в РФ он проживал там и имеет полное право, как и любой крымчанин, на гражданство РФ. Ладно, уехал в апреле 2014 в Донецк. Но с сентября, за ТРИ ГОДА, оно могло поднять жопу и пойти получить паспорт? А теперь бегаем, решаем, тратим силы, время и финансы" (архив).
Сергей Дубинский состоит в организации "Союз Добровольцев Донбасса", которая курируется лично помощником президента России Владиславом Сурковым. Террорист пытается подключить связи на высшем уровне для препятствия экстрадиции, но украинский паспорт Погодина препятствует скорому решению вопроса", - отмечают авторы материала.
Несмотря на заверения "Хмурого", записи боевиков в социальных сетях демонстрируют истерику в их среде. Они чувствуют, что руководство Российской Федерации их предало. В частности один из известных боевиков Евгений Тинянский заявил, что этот прецедент "открывает ящик Пандоры" и показывают, что бывшие "ополченцы" не защищены даже на территории Российской Федерации, говорится в публикации.
Преступления, зафиксированные "МГБ ДНР" и переданные российским силовикам
"В своих пабликах боевики педалируют тему о якобы сфабрикованных материалах запроса следствия. Но благодаря данным отчетов "МГБ ДНР" от 2014 года, которые высылались с почтового ящика Дарьи Морозовой dashenka809@gmail.com хактивистами Украинского киберальянса получены следующие подробности о еще одном убийстве, совершенном Погодиным. Согласно справки "МГБ ДНР", командир боевиков с позывным "Керч" убил местного жителя Александра Козаку, задержанного на блокпосту "Широкий". Человек числится пропавшим без вести и перед смертью, возможно, также подвергался пыткам. Эти материалы Дарья Морозова высылала со своего почтового ящика российским силовым структурам в 2014 году. Все это время они владели информацией про тяжелые преступления Погодина, но до запроса Интерпола не предпринимали никаких действий.
Таким образом, данный прецедент сигнализирует террористам, про приближение нового этапа ответственности за совершенные преступления. И даже Российская Федерация, за которую они воевали на Донбассе, в конечном счете начнет выдавать боевиков "ДНР/ЛНР" по запросам Интерпола. Пока рано говорить об успешном начале этого этапа, все процедуры пока не выполнены, но процесс запущен и даже задержание террориста в оккупированном Россией Крыму наводит ужас на боевиков", - резюмируют авторы публикации.
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Даю наводку. Интерпооол !!!
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Багатьох вони нам по лiнiї IНТЕРПОЛУ видали?
Януковича, Азарова, Пшенку, Захарченко, Плотницкий, Гиркин (Стрелков) Безлер....
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Но как бы там ни было- да, процесс запущен и уже получил огласку
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он может много чего интересного рассказать для Гааги)
а если его не выдавать- то дело уже получило огласку, а учитывая тупость кацапов- они могут вполне спокойно заявить что "нам было не выгодно его убивать- это сделало укр. дрг"
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Тебе сколько лет?? Гаага признала всю СС фашисткой организацией.
Эстония официально харкала на решения Гааги и проводит парады СС.
не веришь?
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Слава Ukraine!!!
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тпустили
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Креативненько работают товарищи.
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рашка-ВОРОВКА всегда и везде бросала "сваихЪ".. при любой войне при любом шухере!!
и во Вьетнаме, когда переодетые фанатики кпСС стреляли в солдат ООН(!) и в Осетии /Абхазии и на Дамбассе!!
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Отлавливал и карал фашистов в любой точке мира...
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ну и так, где можно ознокомитса списком тех фашистов.
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https://ria.ru/spravka/20120716/700753792.html
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где можно ознокомитса списком тех фашистов.
прикидываешься или что там осело, то закон - читать надо внимательно а не умного строить и самому фуиню придумывать - вот и нечитаи кацапскую вики а желательно и на языках свободных людей.
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раися не выдаст.
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"В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов. «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь», - написал Семенов в Facebook.
Он утверждает, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина."
Лично я считаю, что заявлять про фальсификации Украиной дел, особенно после перечисления "подвигов" хероя Новоотсоссии, это шедеврально!
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а их приспешники и фанаты, такие же ублюдки...
что и доказано уже не раз....
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Возьмём только голову...
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Десь так все має бути, а не суди над цією тварюкою
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Не ждем, готовимся 5.11.17.
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