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 У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

В оккупированном Крыму по запросу Интерпола российскими силовиками арестован командир одного из бандформирований террористической группировки "ДНР" Вадим Погодин, известный под позывным "Керчь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, международное разведывательное сообщество InformNapalm благодаря данным, которые извлекли хактивисты Ukrainian Cyber Alliance и КиберХунта, получило дополнительные сведения о преступлениях Погодина, из отчетной справки, высланной "МГБ ДНР" российским силовым структурам в 2014 году.

Паника в рядах "ДНР" в связи с планами экстрадиции Погодина по линии Интерпола
"Информация о том, что Россия планирует выдать Погодина Украине вызвала настоящую истерику в социальных сетях со стороны боевиков. Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 17-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага, пытали, а затем расстреляли его. Среди убийц был и сам Погодин. Тело убитого парня родным было доставлено только спустя 3 месяца без головы. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым. Подельники террориста сообщают, что "Керчь" находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, и решается вопрос о его экстрадиции в Украину. В сети появились фотографии документа постановления от 21 июня 2017:

У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm 01


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У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm 02


Вместе с тем, подельник Погодина Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который подозревается в ряде преступлений, в том числе участии в уничтожении рейса MH17, написал сообщение, в котором отрицает возможность экстрадиции:

"Я только что прилетел из Крыма. Никто его не выдаст, отсидит максимум 40 суток - и выпустят. Решения по экстрадиции не будет. Керчю полезно отсидеть эти 40 суток, сам виноват, заслужил на 200%… за следующее. На момент вхождения Крыма в РФ он проживал там и имеет полное право, как и любой крымчанин, на гражданство РФ. Ладно, уехал в апреле 2014 в Донецк. Но с сентября, за ТРИ ГОДА, оно могло поднять жопу и пойти получить паспорт? А теперь бегаем, решаем, тратим силы, время и финансы" (архив).

Сергей Дубинский состоит в организации "Союз Добровольцев Донбасса", которая курируется лично помощником президента России Владиславом Сурковым. Террорист пытается подключить связи на высшем уровне для препятствия экстрадиции, но украинский паспорт Погодина препятствует скорому решению вопроса", - отмечают авторы материала.

Несмотря на заверения "Хмурого", записи боевиков в социальных сетях демонстрируют истерику в их среде. Они чувствуют, что руководство Российской Федерации их предало. В частности один из известных боевиков Евгений Тинянский заявил, что этот прецедент "открывает ящик Пандоры" и показывают, что бывшие "ополченцы" не защищены даже на территории Российской Федерации, говорится в публикации.

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Преступления, зафиксированные "МГБ ДНР" и переданные российским силовикам

"В своих пабликах боевики педалируют тему о якобы сфабрикованных материалах запроса следствия. Но благодаря данным отчетов "МГБ ДНР" от 2014 года, которые высылались с почтового ящика Дарьи Морозовой dashenka809@gmail.com хактивистами Украинского киберальянса получены следующие подробности о еще одном убийстве, совершенном Погодиным. Согласно справки "МГБ ДНР", командир боевиков с позывным "Керч" убил местного жителя Александра Козаку, задержанного на блокпосту "Широкий". Человек числится пропавшим без вести и перед смертью, возможно, также подвергался пыткам. Эти материалы Дарья Морозова высылала со своего почтового ящика российским силовым структурам в 2014 году. Все это время они владели информацией про тяжелые преступления Погодина, но до запроса Интерпола не предпринимали никаких действий.

У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm 03

У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm 04

Таким образом, данный прецедент сигнализирует террористам, про приближение нового этапа ответственности за совершенные преступления. И даже Российская Федерация, за которую они воевали на Донбассе, в конечном счете начнет выдавать боевиков "ДНР/ЛНР" по запросам Интерпола. Пока рано говорить об успешном начале этого этапа, все процедуры пока не выполнены, но процесс запущен и даже задержание террориста в оккупированном Россией Крыму наводит ужас на боевиков", - резюмируют авторы публикации.
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Желательно, конечно, чтоб в процессе выдачи этот недочеловек "случайно" нанизался очком на какой-то кол. Коптить небо планеты такая мразь не должна.
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"Россия предать не может. Враги подставить могут" (Мармазов- он уже знает)
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лучше-бы его осудили как положено - а уже на зоне он "случайно упал со шконки"
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якщо їм добре щось прищемити вони і путьку видадуть.)
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и даже завернут в подарочную упаковку с бантом....
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Ви навіть і помріяти забороняєте? Вам путю шкода чи що?
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невідворотність покарання, так буде з кожною заразою, що коїть злочини на Донбасі
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Жаль, что у нас нет смертной казни через четвертование-колесование. Эту гниду следовало бы казнить самым мучительным образом. Ну есть альтернатива - суд Линча. Народ он такой выдумщик...
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Можно в тюряге уронить на него капельку с нужной бациллой и это чмо сгниет заживо. И виноватых нет.
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А хiба для Рашi нашi закони чогось вартi? чого це вони таку наволоч нам вiддають?
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Сэмэн не читатель?
Даю наводку. Интерпооол !!!
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Ну то й щоооо, що Iнтерпооол?
Багатьох вони нам по лiнiї IНТЕРПОЛУ видали?
Януковича, Азарова, Пшенку, Захарченко, Плотницкий, Гиркин (Стрелков) Безлер....
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Не выдадут его, придумают отмазку. Иначе для Украины это очень ценный свидетель. Скорее всего его временно отпустят, а потом он "случайно" умрет.
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здохнет при транспортировке в автозаке, или перевернется в ДТП или свой казачек придушит
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хоч і кацапська, але машину шкода, придушать чи підріжуть.
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да, согласен- скорее всего, завалят его кацапы, но постараются сделать это по тихому- что бы он просто пропал и при этом не наводить лишний страх на остальную вату
Но как бы там ни было- да, процесс запущен и уже получил огласку
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бог с тобой, блаженный. в крыму фсб поймало чела. решило выдать его по линии интерпола украине. а потом, после анонса убьет его???
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Алибабаевич, у тебя будет время посмеяться над руинами татаромордовии, даже не сомневайся, чебу рашка...
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а зачем нам его выдавать?
он может много чего интересного рассказать для Гааги)
а если его не выдавать- то дело уже получило огласку, а учитывая тупость кацапов- они могут вполне спокойно заявить что "нам было не выгодно его убивать- это сделало укр. дрг"
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ооооо.... т.е. ты считаешь, что фсб тупо и дико настолько, что прежде чем заявить не проверит человека на полиграфе?? тогда ЛЮБОЙ криворожский полицейский обставит всю всю.... я думаю, через 2-3 месяца масква падет.... Слава Украине!
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"он может много чего интересного рассказать для Гааги"
Тебе сколько лет?? Гаага признала всю СС фашисткой организацией.
Эстония официально харкала на решения Гааги и проводит парады СС.
не веришь?
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Прячьтесь, пока еще есть шара. Найдут вас в три секунду и будет вам писда.
Слава Ukraine!!!
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ипанат??? мне гражданину ес угрожает человек второго сорта??? давай"сделай писда" в таллинне мне.... спорим ты ло ханешься???? твое место у параши...... если в течении месяця я не напишу на цензоре извинения тебе ты признаешь свою лошарность??? или ссыканешь?
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все.... от укростраха мы кончились??? когда в таллинне и где тебя ждать? пиши. поржем.
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у нас "свидетелей" - пол верховной рады ... и все с неприкосновенностью и баблом.
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Али? его поймал кто? выдать сказал кто? ответ - рф. зачем потом отмазку думать???? я, наверное, в европе, ваших украинских приемов не понимаю что-ли... если бы поймали цру и решили выдать, то да... но пойманный фсб и выданный фсб, украине, действительно "очень ценный свидетель"?*? честно?
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Падла козломордая, пытал и убил семнадцатилетнего ребенка! Этих кацапских свиней надо уничтожать, как бешеных собак!
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но украинский суд, как обычно, не увидит в этом состава преступления.
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Только сначала задокументировать его показания для Гааги.
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Его отпустят , под поручительство Печерского суда
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Не прошло "всего-лишь" и четыре года войны кацапов с Украиной, а уже и санкции против кацапских военных маньяков и убийц суд украинский решил ввести.
Креативненько работают товарищи.
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это только начало!!
рашка-ВОРОВКА всегда и везде бросала "сваихЪ".. при любой войне при любом шухере!!
и во Вьетнаме, когда переодетые фанатики кпСС стреляли в солдат ООН(!) и в Осетии /Абхазии и на Дамбассе!!
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Визенталь...
Отлавливал и карал фашистов в любой точке мира...
У боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5440
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Я думаю украинский Визенталь уже работает.И на эту падлу "Керчь" охота открыта
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сколько фашистов он покорал - кстати, центр этого безумца натворил много бед, обвинил много невынных людей, даже целые народы - безумное создание его именем названный центр, как и он сам.
ну и так, где можно ознокомитса списком тех фашистов.
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Не читайте кацапских википедий на ночь....Ну если Вы не кацап...
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дятел, я і шукаю на свойому ресурсі, запитуючи у тебе
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Самые разыскиваемые нацистские преступники (список Центра Визенталя)

где можно ознокомитса списком тех фашистов.



прикидываешься или что там осело, то закон - читать надо внимательно а не умного строить и самому фуиню придумывать - вот и нечитаи кацапскую вики а желательно и на языках свободных людей.
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ватное козлорылое создание иди в спам и прочти книгу "досье "одесса"""автор фредерик форсайт этот автор эту книгу написал исключительно оперируя ТОЛЬКО документальными фактами из архивов ,куда его допустили и где он по крупицам собирал материал для книги
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Насчёт списка фашистов не скажу, но вот еврейских коллаборантов, полицию гетто и т.д, внимание Визенталя обошло стороной.
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самое простое как отличить идиота от человека, спросить, кто такие фашисты и нацисты - сразу ясно с кем имеешь дело.
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Или кто делил Европу в 1939-41 гг. Тоже очень помогает выявить идиотов.
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Бегите сволочи без оглядки, земля будет гореть под вашими ногами!!!!!!!
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Никогда не выдадут, это просто сигнал вате. Для бодрячка.
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никогда не говори никогда, власть Х=ла закончится - пачками начнут выдавать
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У краснорожих что ни воШьдь - то пуйло. Поэтому власть пуйла закончится только с концом самой Рашки.
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Выдавать этого урода кацапы не станут, потянут время, затем получит рассейское гражданство и усьо... В худшем для него случае где-нить в изоляторе отсидит от нескольких месяцев до годика-другого. А позитив заключается в том, что сами же кацапы ватке нервишки щекочут, заставляют напрягаться и дристать
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жду сообщения, как оно сдохло от гемороидальных колик.
раися не выдаст.
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Проблема в гражданстве преступника, которое он почему-то не поменял. Но раше не впервой задним порядком подделывать документы, так что особо рассчитывать не приходится на экстрадицию в Украину..
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Лёд тронулся...Каждому воздастся по делам его! Заиграло очко не у наемных убийц, а у главного. Промокашек вынесут с мусором ,а пахану светит Гаага.
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Почему-то мне кажется, что этого подонка не выдадут. "Готовиться выдать" и "выдать"- разные вещи.
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А почему истерика ? Террористы видать плохо проинформированы. В Украине их пособников не сажают, по крайней мере за последние 3 года таких прецедентов не было. Возможно недельку посидеть в СИЗО и прдется, потом суд как обычно состава преступления не увидит, или учтет озознания вины осужденным и отпустит. Так что истерика явно надумана.
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7 лет дадут, через год по амнистии выйдет. или по очередному "закону Савченко"
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Вот как преподносят ватоСМИ своим баранам:
"В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов. «В городе Ялта, республика Крым, 20 июня 2017 года по запросу Украины в Интерпол, МВД задержан, легендарный и боевой командир Батальона «Керчь», МО ДНР, Вадим Викторович Погодин, позывной - «Керчь», - написал Семенов в Facebook.
Он утверждает, что Погодин не получил гражданство России и имеет украинский паспорт. В 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией находился на территории полуострова, затем воевал в составе ополчения ДНР. Семенов заявил, что Украина «сфальсифицировала уголовные дела», чтобы арестовать Погодина."
Лично я считаю, что заявлять про фальсификации Украиной дел, особенно после перечисления "подвигов" хероя Новоотсоссии, это шедеврально!
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тю, голову керчи пусть нам пришлют, а тушка пусть 40 дней в камере повоняет, а то их уже закапывать негде...
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на стороне обдроченцев, воюют в основном, только садисты и моральные уроды...
а их приспешники и фанаты, такие же ублюдки...
что и доказано уже не раз....
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Весь он тут точно не нужен!
Возьмём только голову...
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Ну, вообще-то интересно получается. Как Украина может затребовать у Рашки этого выродка, если решение принял крымский суд, а Крым это Украина. То есть, Украина должна сделать вид, будто Крым это иностранная территория, чтобы получить этого ублюдка. Да нафиг надо, пусть гниёт в Рашке.
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да, побольше им таких хероев!.... они это заслужили...
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ободроченцы и ссыкуны всея росеи, вы даже не пешка и тем более не расходный материал, вы гавно! гавно которым просто залили донбас.....
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«Бєнзін...спічкі...звєрь бегал і візжал пока нє сгорел» ©
Десь так все має бути, а не суди над цією тварюкою
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Родился в Керчи. Прадед, Пробабушка похоронены под Нижнегорском. Керчь, маленький город, точно не скажу, ну от 160 до 180 тысяч человек. Шестой десяток живу в Керчи, такого чела как на фото, не встречал. Ваты у нас 50%, не больше. Просто громко кричат и потому кажется, что их много.
Не ждем, готовимся 5.11.17.
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Интересно, сколько ещё таких ''хероев'' защиты руського мира имеют гражданство Украины? Сколько таких ''погодиных'' свободно перемещаются по территории Украины, беспрепятственно получают биометрические паспорта и свободно выезжают в любую точку мира?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУ боевиков истерика: РФ готовится выдать по линии Интерпола террориста Погодина, причастного к жестокому убийству 17-летнего футболиста-патриота Чубенко, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ
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