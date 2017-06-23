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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:голодовка (571) госпитализация (127) Сыроид (204) Березюк (143)

 Состояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач. ФОТОрепортаж

Состояние здоровья Олега Березюка и Оксаны Сыроид, которые объявили голодовку под Администрацией Президента, ухудшается.

Об этом в Facebook сообщает "Объединение "Самопомич" со ссылкой на врача, передает Цензор.НЕТ.

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"Если уровень сахара у голодающих будет продолжать снижаться, это может привести к госпитализации", - сказал врач.

Подчеркивается, что врач-волонтер, который проводил обследование, зафиксировал критически низкий уровень сахара в крови Олега Березюка и Оксаны Сыроид.

"У Олега Березюка состояние близко к критическому - уровень сахара в крови 2,2 ммоль/литр. У Оксаны Сыроид - уровень сахара - 2,9 ммоль/ литр при нижней границе нормы 3,5, то есть ситуация ухудшается. Если уровень сахара будет продолжать снижаться, будут серьезные последствия", - отметил врач.

Состояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач 01Состояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач 02Состояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач 03

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19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство ". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать ".

Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать ". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова ".
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а могли бы у Гади поучится, та месяцами голодает, а жопа только ширее становится....
не хватает им опыта
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Если голодать по чесному , то это немало . Про Савченко , которая умирала 8 дней подряд , вспоминать не будем
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Все залежить від здоров'я голодувальників і від типу голодування (з водою, без води і т.д.).
Я бачив людей, що на 36 годині голодування (справжнього) забирались в реанімацію, хоча до голодування в них нарікань на здоров'я не було.
Так що все можливе.
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"...уступите место ! я уже 15 минут, как беременна !..."
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Я так понимаю 32 и 33 год онибы не пережили...???
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та скільки віни там голодують? то одмазка, щоб красиво кинути голодувати
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нам и о Савченко тоже говорили, что критическое, вот только неуточнили, что мели ввиду
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За два дня?! Очередное развод от зажратых дупутатов.
Вообще кажется, что с каждым днем люди работающии в ВР уверены, что из народа можно делать все больших и больших идиотов
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Яка слабка ця самопоміч, а он Савченко 30 діб "голодала", і як з гуся вода, лише погладшала)) ще й пісні співала
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Померти із-за сміття - це "високий рівень" політичної обізнаності представників Самопомочі?
Може варто було б боротись не з наслідками, а з причинами ситуації що склалась і не влаштовувати голодування?
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У Савченко тоже неоднократно было критическое состояние, а вон с какой ряхой из тюрьмы вышла.
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неділя голодування, якщо лише воду пити, багато види лише на користь здоров*ю
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Голодаю 14 дней раз в полгода. Начинает "тащить" на 6-7 день. Три дня на воде - без проблем, кроме желания поесть. После трёх к пище спокойное отношение.
Конечно голодовка это не метод в этом конкретном случае, но и трагедию делать не надо. А то у нас уже есть в зраде одна изголодавшаяся циркачка. Жопа в кресло не влазит.
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померти за сміття, це ганебніше чи ні..... ніж відседіти за Розенблата? )))
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что то мне это напоминает...!
кажется голодовку гади...!
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Человек - слабое существо!
У меня собака тридцать дней болезни была только на воде и капельницах.... и выжила!!!
Вернее друга у меня нет.......
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АААхренеть ! На 3 й день голодовки самочувствие должно улучшаться. И вес снижается. Симулянты хреновы. Самопомич себя проявила во всей красе. Пропутинские крысы-консервы.Плюс гадя из батькивщины. Последние проекты кремля.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСостояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач. ФОТОрепортаж
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