 Состояние Березюка и Сыроид близко к критическому, возможны серьезные последствия, - врач. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщает "Объединение "Самопомич" со ссылкой на врача, передает Цензор.НЕТ.
"Если уровень сахара у голодающих будет продолжать снижаться, это может привести к госпитализации", - сказал врач.
Подчеркивается, что врач-волонтер, который проводил обследование, зафиксировал критически низкий уровень сахара в крови Олега Березюка и Оксаны Сыроид.
"У Олега Березюка состояние близко к критическому - уровень сахара в крови 2,2 ммоль/литр. У Оксаны Сыроид - уровень сахара - 2,9 ммоль/ литр при нижней границе нормы 3,5, то есть ситуация ухудшается. Если уровень сахара будет продолжать снижаться, будут серьезные последствия", - отметил врач.
19 июня на Согласительном совете Рады глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил о голодовке, "протестуя против издевательства над людьми, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят его видеть, а это государство, в лице центральной власти, над ними цинично издевается, и требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве". 20 июня к нему присоединились вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Тарас Пастух ("Самопомич"). Отметим, глава парламентской фракции ничего не сказал о мусорной проблеме во Львове. Вместе с тем, эта проблема является одной из самых главных в городе на данный момент. Местные власти даже просили Кабмин объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за невывезенного мусора. В ответ, премьер Гройсман обратился к мэру Львова Садовому: "Давай я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему". На что мэр Львова ответил: "Ждал от премьера более адекватного ответа, чем элементарное хамство ". В ответ Гройсман заявил: "У Львова достаточно средств на "золотой" полигон. Надо только начать что-то делать ".
Премьер Гройсман, в свою очередь, прокомментировал заявление Олега Березюка: "Если львовский городской голова неспособен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать ". В ответ мэр Львова Садовый отметил: "Правоохранители угрожают уголовными делами тем, кто готов принимать мусор из Львова ".
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не хватает им опыта
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Я бачив людей, що на 36 годині голодування (справжнього) забирались в реанімацію, хоча до голодування в них нарікань на здоров'я не було.
Так що все можливе.
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Вообще кажется, что с каждым днем люди работающии в ВР уверены, что из народа можно делать все больших и больших идиотов
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Може варто було б боротись не з наслідками, а з причинами ситуації що склалась і не влаштовувати голодування?
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Конечно голодовка это не метод в этом конкретном случае, но и трагедию делать не надо. А то у нас уже есть в зраде одна изголодавшаяся циркачка. Жопа в кресло не влазит.
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кажется голодовку гади...!
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У меня собака тридцать дней болезни была только на воде и капельницах.... и выжила!!!
Вернее друга у меня нет.......
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