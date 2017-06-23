Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. "Мусорный кризис" Львова в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": На 495 обращений о помощи с вывозом мусора Львов получил 229 отказов, 9 согласий, 257 просьб остались без ответа, - Садовый
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Луценко обратилась к Садовому: "Если вы действительно мэр, а не просто "мусорщик", то, будьте добры, работайте"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Львову предложили одноразовый вывоз мусора, - Садовый
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Методы президента и премьер-министра позорные. Они ведут циничную игру за которой жизнь и здоровье горожан", - Садовый о мусоре во Львове. ВИДЕО
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фермеров, а также мелких и средних владельцев земли,
сдающих свои паи или небольшие плодородные площади в аренду
причём даже трындёж шакалья из зомбоящика дословно тот-же :
землю выгоднее отдать или продать пусть даже за бесценок,
чем самому заниматься мусором. ой оговорочка -чем заниматься землёй
.
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
Раздел 4: Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами
г) координація роботи міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;
1193-18 ) від 09.04.2014 }
д) затвердження порядку надання дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами; 1193-18 ) від 09.04.2014 }
Садовый мудак?
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