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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш. ФОТОрепортаж

Адвокат Елена Лукаш рассказала последние новости по задержанию главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужвы после ночных обысков в редакции.

В Facebook она сообщила, что Гужва с 20.00 вчерашнего вечера - то есть уже 18 часов - находится без еды, сна и отдыха, передает Цензор.НЕТ.

"С 20.00 вчерашнего вечера без еды, сна и отдыха Игорь Гужва. Игоря Гужву продолжают удерживать в городской полиции. Это - пытки. Отпечатки пальцев и ДНК сданы. Подозрение все также не вручено", - рассказала экс-министр юстиции, уточнив, что "протокол задержания составлен, сейчас заканчивается допрос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура будет просить суд арестовать Гужву с альтернативой залога, - Луценко

"Только что отправлен в ИТТ на Косогорный", - сообщила она позже о переводе Гужвы в изолятор временного содержания.


Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 01

Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 02Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 03Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 04Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 05Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 06Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш 07

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
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Протестую! Чому без адвоката посадили? Як він там без чорноротої буде обходися?
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Диктаторские законы были? Как минюст их тогда пропустил? Почему Лукаш не сидит?
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Судя по довольной и упитанной харе никак не похоже что что уже 18 часов ".. без еды, сна и отдыха". Благо с бутылкой воды сфотался, а то бы Лукаш кричала что и "без воды"... Не иначе как ...навеяно сказкой про козу дерезу)))
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А тому що нічого було вимагати хабаря.................
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пальчики у Гужвы как сосиски.. жрать захочет, есть чем перекусить...
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- Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под березкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.
Да как бежала через гребéльку,
Ухватила воды капéльку.
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Когда-то Прошкуратова приковала себя цепями к Ризаку....даже какать вместе ходили...вот как надо защищать....а Лукаш какие-то бумажки подписывает
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это спектакль. заберут все деньги потом закроют его шаражку и отпустят на условный срок.
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Игорь Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиапроектов Гужвы называют Виктора Медведчука - близкого к российскому президенту бизнесмена и политика. Гужва это отрицает.
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гужва петух гамбургский. не хочу о нем и говорить. все данные порядочный человек - обнародует.
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а мне интересно увидеть и прочитать те материалы которые он нарыл. тридцать штук немалые деньги и за фонарь такие не платят.
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Тридцать штук ???
Не хочу сказать за Вас плохое, но, таки, не мешало бы Вам освежить свои познания в арифметике, шановный...
10000$ - это без малого, на минуточку, ТРИСТА (300000) штук !!!
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ну и я так считаю. за один компромат 10 000 долл. США, а за три компромата на трех разных людей 30 000 долл. США. а может я плохо расслышал, там попса какая то эфир засоряет. он же я так понял сразу трем чемберленам предъявил факты и они важны эти факты, а не попытка шантажа. шантаж это их хлеб. пусть роют и держат за яйца прошмандовок от политики.и пусть те их стреляют, а как выжить им в том мрачном и кровавом мире коррупции? только так не иначе. а правоохранители первые должны это понимать и самим не становиться такими. так было тысячи лет и так будет еще тысячи лет. главное в этом всём - с ними бороться и вешать на крестах по над дорогой. правоохранители обязаны это понимать.
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Пусть свиноматка кацапская привыкает к шконке. Хотелось бы, чтобы впаяли хороший срок и отправили на общак к отпетым уголовникам, дабы те с него "машку" сделали
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А ти шо хочеш щоб йому медаль випиляли, бандюгам тюрьми.
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Гужва это - вражеское СМИТТЯ в УКРАИНЕ рассейского посева .Сейчас все щыри "граждане" "Украины будут орать -что власть лишает свободы слова. Арестовать и никаких залогов, хватит терпеть тварей вражеских .
ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, ....журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.... Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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"Игоря Гужву продолжают удерживать в городской полиции. Это - пытки."

Смотрю на последнее фото .. видать пытали с пристрастием и судя по улыбке - понравилось...
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Хто заважає нагодувати ображеного хлопчика? Руки ж йому не скрутили,фізія не побита водичку дудлить,то ж хай кацапури з ригами принесуть тормозочок.І взвгалі встановлять чергу передач,він же за все кодло страждає!
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Довольно часто смотрю 112 канал . Кажется канал правдивый, но для чего приглашать на свои передачи отпетых холуев кремля ?. Где же ваша, господа журналисты "правдисты", патриотичность? Или для вас главное бабло ? Вот неполный список вражеского СМИТТЯ в УКРАИНЕ,которых не по тв каналам показывать, а давнонужно было судить сроком не меньше 10-15 лет за прислужливость вражеской державе и измену УКРАИНЕ.

ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, ....журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.... Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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и эта сука вместо того чтобы сидеть подрабатывает адвокатом ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш. ФОТОрепортаж
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