 Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш. ФОТОрепортаж

В Facebook она сообщила, что Гужва с 20.00 вчерашнего вечера - то есть уже 18 часов - находится без еды, сна и отдыха, передает Цензор.НЕТ.
"С 20.00 вчерашнего вечера без еды, сна и отдыха Игорь Гужва. Игоря Гужву продолжают удерживать в городской полиции. Это - пытки. Отпечатки пальцев и ДНК сданы. Подозрение все также не вручено", - рассказала экс-министр юстиции, уточнив, что "протокол задержания составлен, сейчас заканчивается допрос".
"Только что отправлен в ИТТ на Косогорный", - сообщила она позже о переводе Гужвы в изолятор временного содержания.
Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
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По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под березкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.
Да как бежала через гребéльку,
Ухватила воды капéльку.
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Не хочу сказать за Вас плохое, но, таки, не мешало бы Вам освежить свои познания в арифметике, шановный...
10000$ - это без малого, на минуточку, ТРИСТА (300000) штук !!!
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ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, ....журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.... Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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Смотрю на последнее фото .. видать пытали с пристрастием и судя по улыбке - понравилось...
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ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, ....журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.... Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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