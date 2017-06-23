 В Facebook "Центробанка" "ДНР" заявили о выходе из рублевой зоны и создании собственной валюты. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Центрального республиканского банка" "ДНР", опубликованного в Facebook.
"В связи с недружественными действиями Российской Федерации Донецкая Народная Республика выходит из рублевой зоны и готовится к введению собственной валюты - новоросского рубля", - говорится в сообщении сепаратистов.
24121 256
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В ближайшее время законопроект по реинтеграции Донбасса будет обсуждаться на СНБО, - Ирина Геращенко(15)
США призвали РФ повлиять на боевиков, чтобы они прекратили запугивать членов СММ ОБСЕ на Донбассе(31)
Боевики обустраивают новые позиции недалеко от границы с Россией, - ОБСЕ(40)
Наблюдатели ОБСЕ после нападения находятся в состоянии шока, - Хуг(54)
Террористы "ДНР" ввели ограничения на ввоз продуктов с украинской стороны(0)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 80 взрывов в Донецкой области и 12 - в Луганской 20 июня(6)
МИД Украины потребовал от РФ прекратить провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Можно поздравить идиотов с приближением мечты )))
Они теперь станут миллиардерами . Правда буханка хлеба будет примерно столько стоить .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Газпром рулить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Купил цветной принтер. Теперь у меня 8 высших образований, генеральский пост в МВД и МО. Короче, теперь я очень уважаемый человек в "ДНР"
****
А теперь стану еще и самым богатым.
Ответить
Ответить
Уже ж была аналогичная история!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не, их канешна и раньше, но теперь в извращенных позах...
Ответить
В дополнение к мародёрству, стрельбе и бесправию будет ещё и гиперинфляция, когда начнут печатать много, чтобы дырки закрыть . . .
Если это не фейк, то так путяра сливает ОРДиЛО - денег не дают, те вынуждены печатать свои (им будет вещать про укрепление государственности), деньги без производства будут стремительно обесцениваться, люди начнут звереть и скажут "нахер нам этот Захарченко" . . .
Короче, подводят массы к мысли, что так, как они живут сейчас, жить нельзя и надо что-то менять : либо в Украину проситься, либо в россию.
Ответить
Ответить
А что можна купить за 1 хуйлю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить