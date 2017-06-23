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 В Facebook "Центробанка" "ДНР" заявили о выходе из рублевой зоны и создании собственной валюты. ФОТО

На оккупированных Россией территориях Донецкой области готовятся к введению так называемой собственной валюты - "новоросского рубля".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Центрального республиканского банка" "ДНР", опубликованного в Facebook.

"В связи с недружественными действиями Российской Федерации Донецкая Народная Республика выходит из рублевой зоны и готовится к введению собственной валюты - новоросского рубля", - говорится в сообщении сепаратистов.

В Facebook Центробанка ДНР заявили о выходе из рублевой зоны и создании собственной валюты 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры ТКГ: Украина требует отменить признание Россией "документов" ОРДЛО и рублевую зону


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Фантик прикольный - в обеих лапах 2-х головой курицы по одному детскому витрячку. Очевидно не дает покоя бройлерное прошлое Захарова.
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А где-же напечатали их таньгу и на каком оборудовании? Не там ли где и деревяные рублики печатают- игры и манипуляции продолжаются...
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Ну теперь понеслась !))
Можно поздравить идиотов с приближением мечты )))
Они теперь станут миллиардерами . Правда буханка хлеба будет примерно столько стоить .
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ну увеличение получаемой украинской пенсии и низкие цены на газ,свет и воду счета на которые оплачивает каждый житель Украины заставляют сомневаться в том а кто дурак? меньше смеха и посмотрите на себя в зеркало, мы сами ослы а это бадега просто говорит о том что эти бандиты переходят с российского на наше содержание. просто вспомните все последние новости по ОРДЛО и сами поймете
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Чем бы дитя не тешилась лишь бы не забеременела ..
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оооо!.. у пацанов появился цветной принтер и "хакер" к нему..
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захарченкі та інші динирівці, оголосіть війну не дружній раSSії, і поставте її на місце! ви єдина СИЛА в світі, яка дійде за 7 днів з перемогою через мордор аж до Владивостоку і до Магадану!!! на вас чекають в імперії Зла тисячі ваших бойовиків! я впевений вас будуть зустрічати, як асвабадітєлєй! нащо вам той Лондон і Київ...?!
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Если на банковой не глупые люди то станок уже должен работать...это будет компенсацией за продажничество.
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Почему в Facebook не блокируются лугандоновские странички? Срочно запретить Facebook!
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я підозрюю, це нова мнагаходовочка кремлєпута: на ці фантікі днр-івці хочуть закупитись зброєю в путінському воєнторзі..... щоб потім медвепути на зустрічі G- 20 в Гамбурзі могли бризгати ядом....
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Нравятся мне эти метания сепаров. Желаю творческих идей и поболее, чтобы население получше поняло рюзький мир.
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а курс гиблівка - хана долару. точно викуплять усі долари. Це вам не Придністров"я,
Газпром рулить
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Рашка старается,что бы санкции с нее сняли.На что только не идут.
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все же как будем величать денежную единицу как никак историческое событие предлагаю начать с 1 лугандонка или 1 лугандонец
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Мне нравится, этот ихний "Официальный дипломатический канал" - Фейсбук...
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В Facebook "Центробанка" "ДНР" заявили о выходе из рублевой зоны и создании собственной валюты - Цензор.НЕТ 8322Добрый Шубин
Купил цветной принтер. Теперь у меня 8 высших образований, генеральский пост в МВД и МО. Короче, теперь я очень уважаемый человек в "ДНР"
****
А теперь стану еще и самым богатым.
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Уже кто то сказал, что это фэйк? или как всегда, я сам обманываться рад?
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Вот именно. А потом будут издеваться над теми "глупыми хохлами", которые поверили.....
Уже ж была аналогичная история!
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Давно пора! Сколько можно кормить Москву?
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лугандонцам самое время идти подмыца...

не, их канешна и раньше, но теперь в извращенных позах...
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Ну да, там те ещё экономисты в ОРДиЛО . . .
В дополнение к мародёрству, стрельбе и бесправию будет ещё и гиперинфляция, когда начнут печатать много, чтобы дырки закрыть . . .

Если это не фейк, то так путяра сливает ОРДиЛО - денег не дают, те вынуждены печатать свои (им будет вещать про укрепление государственности), деньги без производства будут стремительно обесцениваться, люди начнут звереть и скажут "нахер нам этот Захарченко" . . .
Короче, подводят массы к мысли, что так, как они живут сейчас, жить нельзя и надо что-то менять : либо в Украину проситься, либо в россию.
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А еще лучше назвали бы свою деньгу "захеринка". И мировая бонистика пополниться еще одним фантиком.
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В лугандоне будут хуйли в честь сцаря создателя. Цетробанк хуйлей.
А что можна купить за 1 хуйлю.
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Да фейк все это. Проверить очень легко: достаточно зайти на их страничку и увидеть, что такого сообщения там нет, как, впрочем, и на их офсайте. Солидные издания должны хоть как-то проверять информацию, прежде чем вываливать всякую пургу в массы.
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На купюре ДНР изображен летающий х*й с крыльями. Но, поскольку крылья у него х*евые, у него еще две руки в пропеллерами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Facebook "Центробанка" "ДНР" заявили о выходе из рублевой зоны и создании собственной валюты. ФОТО
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