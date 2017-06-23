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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:сервисные центры МВД (73) Полтава (499) Турчинов (3238)

 Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, во всех сферах жизни страны.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, открывая вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и руководством Полтавской области новый региональный сервисный центр. ГУНП Полтавской области также получило электромобили, правоохранителям вручили сертификаты и ключи от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 01

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 02

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 03

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 04


"Для нас главное - чтобы каждый украинец мог увидеть и почувствовать Европу не только в странах ЕС, но и в Украине, чтобы она не только географически, но реально стала частью мощной, красивой Европы", - сказал Секретарь СНБО Украины.

В этом контексте Турчинов отметил, что именно Министерство внутренних дел в сложных условиях военного противостояния первым из ведомств сектора безопасности и обороны "пошло по пути реформ, превратившись в гражданское министерство, организовав удобные для людей сервисы". По его словам, "новые европейские стандарты становятся частью повседневной жизни".

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 05

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 06

"Безопасность наших граждан - главная задача новой украинской полиции, шаг за шагом уверенно укрепляющей свои позиции, - сказал он. - Уверен, что и техническое обеспечение полицейских, и решение их социально-бытовых вопросов укрепляет безопасность государства, но главная оценка, которую должны получить МВД и Национальная полиция - это доверие и уважение граждан".

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 07

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 08

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 09

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов 10


Как сообщалось ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 23-24 июня находится с рабочей поездкой в ​​Полтавской и Харьковской областях.

В Харьковской области А. Турчинов посетит ГП "Завод им. В.А. Малышева ", ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова ", примет участие в работе расширенного заседания военного совета Национальной гвардии Украины.

В субботу Секретарь СНБО Украины примет участие в церемонии выпуска офицеров Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также в открытии обновленного отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда.
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вороги України і європейські цінності несумісні.
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турчинов был на стороне Майдана, как он очутился с противоположной стороне где порошенко и бляцкая банда
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Скоріше Турчинов завжди був лише на боці Тимошенки. Інакших ідей не мав.
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я имею ввиду что порощенко был рыг так это все знали.только больной на голову мог проголосовать за вечного коррупционера порошенко
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Не думаю что Турчинов очень на стороне Парашенко. Так же как и Яценюк.
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Та этим требованием менять формат АТО и вводить визовый режим он Пороху как серпом по яйцам режет его "бизнес"...
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Насчет менять формат АТО, как раз подыгрывает, это было обговорено ими еще в АП перед заявлением Турчинова. Там как раз они хотят протащить пунктик, благодаря которому, президент сможет объявлять военное положение где захочет, когда захочет, по любому поводу и без разрешения верховной рады. Ну например в Киеве перед выборами.
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Він ніколи з банди і не виходив,а Авакян це мародер,злодій і бандит який повинен сіти на довічне.
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Ну то ,как живёт Украинская власть барыг и воров даже арабским шейхам не снилось ,ну а про европейские стандарты жизни для Украинцев ,лучше бы промолчал,кроме ненависти лютой это ничего не вызывает ....
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Сын убитого в центре Киева бойца АТО рассказал о подвигах отца

Сын убитого в районе метро Золотые ворота бойца АТО Сергея Олейника Ярослав рассказал о подвигах своего отца.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в 2015 году Олейник добровольцем ушел в АТО. Несмотря на свой возраст (56 лет), он считал это своим долгом.
"Он пережил год войны, пережил растяжки, которые не заметил сразу и сняли за считанные сантиметры у его ног, он пережил обстрелы из миномета, артиллерии, града. Но он не пережил, когда на его сына подняли руку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", - написал сын убитого бойца.
В Нацполиции Киева рассказали подробности трагедии. По информации правоохранителей, инициатором конфликта стал нетрезвый мужчина 58 лет, который впоследствии ударил ножом в сердце Олейника. Подозреваемого удалось задержать. У него изъяли нож и одежду со следами крови. Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).

Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3902
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Кажуть конфлікт відбувся в житловому масиві із-за того, що музика лунала на всі децибели. Хіба не міг син тихіше грати? І батько був би живий, і конфлікту би не було.
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Это не повод пером под ребро. Согласись? Факт остается фактом - погиб воин, погиб в мирном парке отдыха от руки "синего" шлепаря.
Вечная память и царство небесное погибшему.
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Тогда не писи,а повышай для начала пенсии и зарплату до европейкого уровня все украинцам,а не избранным прокурорам,судьям,депутатам и кабелевым разным из нефтегаза.А то безвиз открыли,а ехать туда пересичному,как показали соцопросы не за какой шиш,где в парижах чашка кофу стоит 5 евро.
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Вова Вованович. От є в тебе поламаний трахтор. Навіть не трактор, а підаода, яка не їзде ніяу, лище під гірку. А ти її заправляєш бензином - по є європейськи - повен бак. Потрібно трахтор зібрати, щоб по європейски його заправляти. Але халепа - механіки непотрібні, бо сеханікам лохи з підводи непотрібні.
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бла-бла-бла
Европейские цены (и выше) разве что в главных задачах барыг
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Наша главная задача, что бы вы мусора нас охраняли, и наши маетки. Зачем мы на вас столько потратили?
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- Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.


- Значит будут грабить.
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КацаПсины,расскажите про главноо ВОРА ымперии Адмирала КОЛЧАКА,или золото 1500 тон в золотых слитках ваше слямзил Степан Бандера...
КРысы ПОЗОРНЫЕ...
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Одуренніе стандарты воплотили маланци Минимальная пенсия 31 евро Средняя зарплата 105 евро И комуналка до небес Но експерементируют смело Поначалу трошки побздыкивали А теперь смотрят лохи притерпелись Потому как терпилы по жизни И понеслось Скоро сделают пенсии только посмертно Землицу продадут А остатки выживших лохов заживут с европейскими ценностями Но с украинскими зарплатами
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Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов. ФОТОрепортаж

ОТО ВЖЕ ЛЯПАЕ ЯЗЫКОМ ,-
ТЫ, козья морда, ТОЖЕ НЕ В СТОРОНЕ СТОЯЛ КОГДА УКР. МИНИМАЛЬНАЯ МЕСЯЧНАЯ ПЕНСИЯ ПРИРАВНЯЛАСЬ
К МИНИМАЛКЕ ОДНОДНЕВКИ В ЕВРОПЕ -35 евро на день

.
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О, пане Турчинов, у вас особисто уже давно європейський рівень життя - он які статки маєте: www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/26/7023756/ А більшість українців навіть на лікування грошей не мають, з потягнутою рукою на операції гроші просять. А ви їх все ростом цін на продукти харчування та комунальні радуєте. Добре говорити про любов до України, цмокуючи язиком, поїдаючи ложкою чорну ікру, у той час, як більшості українцям кожен день постає питання як вижити дальше. У 1991 році нас було 52 млн., а тепер в результаті того, що одні живуть за європейськими стандартами, а більшість українців як бомжі, населення рідної неньки України скоротилось на 20%.
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Ага, поправився, мабуть кожен день переживає за рідну неньку Україну.
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Дык работа такая одним из основных переживателей за Украину На етой тяжкой работе их всех распирает не по детски Посмотрите на продавателя труселей Был приличным еврейским полувундеркиндом А как назначил его офшорник основным переживателем Так сразу морда лица в екран перестала влазить А аваков Казалось бы имеет астеническое телосложение Ан нет И банабака расперло от переживаний за нэньку
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Кажется они озабочены только жизнью ментов. Очень предусмотрительно.
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Да...Єто когда ценьі європейські а доходьі как у папуасов.За=бись!
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Наша главная задача - воплощение еврейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов.
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турчинов такая же мразь как и шоколадный . они в одной упряжке
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Этот коррумпированный губошлеп уже всем надоел своим очередным евробредом. "Свадебный генерал". Вопиющая бездарность. "бревно останется бревном хоть в орденах и лентах"...
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чем больше ключей от квартир раздать полиции, тем лучше она будет, кого надо, охранять.
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Нехай Турчинов ліпше скаже, коли з країни нарешті видалять усіх російських вбивць та розвідників?! Я дивилась відео, де у Києві, столиці України, людину побили майже до смерті за вигук "Слава Україні"! То що мені тепер, дитині казати, щоб не ходила на прогулянки у свята у віночку? Чи може, взагалі ліпше ніде не ходити, українцям тепер сидіти вдома тихенько?
Коли ми нарешті спокійно будемо почуватись на власній землі?
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Турчинову лучше не искать поводы для самопиара, а отчитаться по выполнению программы "Ракетный щит Украины", которую он курирует. Создание оружия сдерживания - важнее задачи сейчас нет.
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Воплощение европейских ценностей и стандартов жизни начинается как и на кацапстане - с ментов, судей, прокуроров - ворья и прихлебателей в своей массе, оберегающих любой режим. Кровавый сука пластырь.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов. ФОТОрепортаж
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