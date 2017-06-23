 Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, открывая вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и руководством Полтавской области новый региональный сервисный центр. ГУНП Полтавской области также получило электромобили, правоохранителям вручили сертификаты и ключи от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Для нас главное - чтобы каждый украинец мог увидеть и почувствовать Европу не только в странах ЕС, но и в Украине, чтобы она не только географически, но реально стала частью мощной, красивой Европы", - сказал Секретарь СНБО Украины.
В этом контексте Турчинов отметил, что именно Министерство внутренних дел в сложных условиях военного противостояния первым из ведомств сектора безопасности и обороны "пошло по пути реформ, превратившись в гражданское министерство, организовав удобные для людей сервисы". По его словам, "новые европейские стандарты становятся частью повседневной жизни".
Как сообщалось ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 23-24 июня находится с рабочей поездкой в Полтавской и Харьковской областях.
В Харьковской области А. Турчинов посетит ГП "Завод им. В.А. Малышева ", ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова ", примет участие в работе расширенного заседания военного совета Национальной гвардии Украины.
В субботу Секретарь СНБО Украины примет участие в церемонии выпуска офицеров Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также в открытии обновленного отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда.
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Сын убитого в районе метро Золотые ворота бойца АТО Сергея Олейника Ярослав рассказал о подвигах своего отца.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в 2015 году Олейник добровольцем ушел в АТО. Несмотря на свой возраст (56 лет), он считал это своим долгом.
"Он пережил год войны, пережил растяжки, которые не заметил сразу и сняли за считанные сантиметры у его ног, он пережил обстрелы из миномета, артиллерии, града. Но он не пережил, когда на его сына подняли руку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", - написал сын убитого бойца.
В Нацполиции Киева рассказали подробности трагедии. По информации правоохранителей, инициатором конфликта стал нетрезвый мужчина 58 лет, который впоследствии ударил ножом в сердце Олейника. Подозреваемого удалось задержать. У него изъяли нож и одежду со следами крови. Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).
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Вечная память и царство небесное погибшему.
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Европейские цены (и выше) разве что в главных задачах барыг
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- Значит будут грабить.
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КРысы ПОЗОРНЫЕ...
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ОТО ВЖЕ ЛЯПАЕ ЯЗЫКОМ ,-
ТЫ, козья морда, ТОЖЕ НЕ В СТОРОНЕ СТОЯЛ КОГДА УКР. МИНИМАЛЬНАЯ МЕСЯЧНАЯ ПЕНСИЯ ПРИРАВНЯЛАСЬ
К МИНИМАЛКЕ ОДНОДНЕВКИ В ЕВРОПЕ -35 евро на день
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Коли ми нарешті спокійно будемо почуватись на власній землі?
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