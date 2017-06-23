 Наша главная задача - воплощение европейских ценностей и стандартов в жизнь каждого украинца, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, открывая вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и руководством Полтавской области новый региональный сервисный центр. ГУНП Полтавской области также получило электромобили, правоохранителям вручили сертификаты и ключи от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

"Для нас главное - чтобы каждый украинец мог увидеть и почувствовать Европу не только в странах ЕС, но и в Украине, чтобы она не только географически, но реально стала частью мощной, красивой Европы", - сказал Секретарь СНБО Украины.В этом контексте Турчинов отметил, что именно Министерство внутренних дел в сложных условиях военного противостояния первым из ведомств сектора безопасности и обороны "пошло по пути реформ, превратившись в гражданское министерство, организовав удобные для людей сервисы". По его словам, "новые европейские стандарты становятся частью повседневной жизни".

"Безопасность наших граждан - главная задача новой украинской полиции, шаг за шагом уверенно укрепляющей свои позиции, - сказал он. - Уверен, что и техническое обеспечение полицейских, и решение их социально-бытовых вопросов укрепляет безопасность государства, но главная оценка, которую должны получить МВД и Национальная полиция - это доверие и уважение граждан".

Как сообщалось ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 23-24 июня находится с рабочей поездкой в ​​Полтавской и Харьковской областях.В Харьковской области А. Турчинов посетит ГП "Завод им. В.А. Малышева ", ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова ", примет участие в работе расширенного заседания военного совета Национальной гвардии Украины.В субботу Секретарь СНБО Украины примет участие в церемонии выпуска офицеров Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также в открытии обновленного отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда.