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Все про:Днепропетровщина (1298) налоговая милиция (1440) пиво (162) фальсификат (300) ГФС (2956)

 Налоговики на Днепропетровщине ликвидировали подпольную пивоварню. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность незаконной пивоварни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области гражданин, без каких-либо разрешительных документов, организовал изготовление и сбыт солодового пива под видом одной из торговых марок на территории области и через Интернет. Незаконное производство осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего массовое изготовление пива.

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В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 2,7 тысячи литров пива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.

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В отношении указанного гражданина составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Жесть!
Лучше бы эти уроды так с коррупцией боролись!!!
А то, мля, человек своим горбом пытался заработать не отстегнув (хотя это еще вопрос!), а каста ушлепков в мантиях НИЧЕГО не производя, не принося абсолютно НИКАКОЙ пользы обществу и не платя, абсолютно НИКАКИХ налогов паразитирует на теле Украины!!!! Деградация власти все яснее начинает просматриваться именно в таких "достижениях"!!!!
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Сволочи! До святого добрались!
И кстати, пиво сваренное таким образом в разы вкуснее и безопаснее для здоровья, чем все то, что продают в магазинах...
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а в магазинах пиво не сваренное! там просто порошок-смесь водой залили, постояло и через 8 дней в бутылки! а у этого чела по технологии цикл полный не менее 4 недель!
пиво получается НАСТОЯЩЕЕ!!!
у меня сосед варит для себя. я пробовал - пиво бомба!
купил себе тоже минипивоварню, но пока еще не варю, там заморочки свои есть
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А получить лицензию на такое производство практически нереально. Монополия.
Зачем давать возможность готовить нормальное пиво, если нужно определенным людям рубить бабло продавая конченную смесь в маркетах, которая к пиву никакого отношения по технологии производства не имеет...
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именно! травят население! генетически бьют по людям
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Идиоты. Во время эконом. кризиса 2008 в европе на три года отменили налоги для новосозданных фирм и предприятий, удалось поднять экономику за два года. конечно по истечению трёх лет многие закрывали фирму и открывали с другим названием и снова три года не платили, но это создало миллионы рабочих мест и люди не беднели, товарооборот рос как и экономика. но у них не было офшорной свиньи, это да.
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у нас хоч на рік відміни податки для нововстворених, ти не повіриш, на наступний день ВСІ фірми будуть новостворені, а старі, раптом припинять роботу.
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в налоговой думаю не конченные дебилы сидят, хотя всё возможно. долго расписывать правила, но просто смены названия не достаточно, нужна смена владельца, а не только названия и много подводных камней. мелкий бизнес есчё можно закрыть записать на сестру и снова открыть, но это палево, да и сестра может взбрыкнуться и долю потребовать, что отразиться на конкурентоспособности.
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Сварить можно и в кастрюльке, главное понять принцип, а масштабирование это уже вопрос финансов.

http://forum.beermir.com/viewforum.php?f=21
украинский ресурс о пиве и домашнем пивоварении

http://forum.homedistiller.ru/index.php?board=77.0
русский ресурс

http://labspirt.com
украинский "бандеровский" ресурс о домашних технологиях спиртных напитков

http://www.teddybeer.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=mash
русский ресурс домашних пивоваров
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законным образом пивоварить он точно бы не смог, даже при наличии желания. и не только он. потому и не будет в Украине никогда настоящего пыва. одни газированные пивные напитки ((.
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На словах оформление достаточно просто - лицензия на производство стоит всего 875 грн, правда лицензия на торговлю 500 000 грн (пивоварне нужна лицензия на оптовую торговлю алкоголем) .

А на деле же знаю пивоварню на которой оборудование стоит 100 000 евро и все подписи на бумагах стоили 100 000 евро.
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Кругом так чистенько, акуратно, все на своїх місцях, - господаря зразу видно.
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Наглядный пример того, кто больше наносит вреда обществу - пивовар или налоговая
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падломытари. Нет, чтобы помочь челу легализовать бизнес. Суки, они и в Африке - суки
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скажите марку пива,шо он подделывал,его пиво хочу попробовать)
p.s. в далеком 1999г. я мог с гордостью сказать шо перепробовал все сорта пива которые можно было достать в Одессе,отдельное спасибо мореманам)
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Ударим домашним пивоварением по монопольному сговору пивных гигантов!
Процесс домашнего пивоварения достаточно несложен, но требует аккуратности, чистоты и немного теоретических знаний. Оборудование для небольших (30 литров) "варок" вполне можно найти на любой кухне. Хобби обеспечит вас не только интересным и увлекательным занятием, но и вкуснейшим напитком.
в США домашние пивоварни отвоевали у пивных гигантов четверть рынка.

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Мдя, не приятная новость.(((( Видимо злобные соседи по запаху натравили...
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Этому человеку надо землю под завод, с беспроцентным кредитом выделить.
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Дебилы, сами не то, чтобы самому что-нибудь сделать, гвоздь в стену не забьют жопорукие, а отнять, разорить, это по-нашему, быдлота неумытая.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Днепропетровщине ликвидировали подпольную пивоварню. ФОТОрепортаж
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