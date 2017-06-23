 Налоговики на Днепропетровщине ликвидировали подпольную пивоварню. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области гражданин, без каких-либо разрешительных документов, организовал изготовление и сбыт солодового пива под видом одной из торговых марок на территории области и через Интернет. Незаконное производство осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего массовое изготовление пива.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 2,7 тысячи литров пива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.
В отношении указанного гражданина составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Лучше бы эти уроды так с коррупцией боролись!!!
А то, мля, человек своим горбом пытался заработать не отстегнув (хотя это еще вопрос!), а каста ушлепков в мантиях НИЧЕГО не производя, не принося абсолютно НИКАКОЙ пользы обществу и не платя, абсолютно НИКАКИХ налогов паразитирует на теле Украины!!!! Деградация власти все яснее начинает просматриваться именно в таких "достижениях"!!!!
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И кстати, пиво сваренное таким образом в разы вкуснее и безопаснее для здоровья, чем все то, что продают в магазинах...
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пиво получается НАСТОЯЩЕЕ!!!
у меня сосед варит для себя. я пробовал - пиво бомба!
купил себе тоже минипивоварню, но пока еще не варю, там заморочки свои есть
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Зачем давать возможность готовить нормальное пиво, если нужно определенным людям рубить бабло продавая конченную смесь в маркетах, которая к пиву никакого отношения по технологии производства не имеет...
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http://forum.beermir.com/viewforum.php?f=21
украинский ресурс о пиве и домашнем пивоварении
http://forum.homedistiller.ru/index.php?board=77.0
русский ресурс
http://labspirt.com
украинский "бандеровский" ресурс о домашних технологиях спиртных напитков
http://www.teddybeer.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=mash
русский ресурс домашних пивоваров
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А на деле же знаю пивоварню на которой оборудование стоит 100 000 евро и все подписи на бумагах стоили 100 000 евро.
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p.s. в далеком 1999г. я мог с гордостью сказать шо перепробовал все сорта пива которые можно было достать в Одессе,отдельное спасибо мореманам)
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Процесс домашнего пивоварения достаточно несложен, но требует аккуратности, чистоты и немного теоретических знаний. Оборудование для небольших (30 литров) "варок" вполне можно найти на любой кухне. Хобби обеспечит вас не только интересным и увлекательным занятием, но и вкуснейшим напитком.
в США домашние пивоварни отвоевали у пивных гигантов четверть рынка.
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