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 В Херсоне чиновника заподозрили в коррупции при закупке контейнеров для мусора. ФОТО

В Херсоне директора одного из департаментов городского совета заподозрили в присвоении средств при закупке евроконтейнеров для мусора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Во время следствия правоохранители установили, что в течение 2016 года директор одного из департаментов Херсонского городского совета заключал договоры с коммерческой структурой на закупки евроконтейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Однако стоимость данного товара была значительно завышена. Таким образом было присвоено свыше 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В Херсоне чиновника заподозрили в коррупции при закупке контейнеров для мусора 01


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Следователи Главного управления полиции в Херсонской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику сообщили о подозрении по данной статье.
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