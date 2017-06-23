 В Херсоне чиновника заподозрили в коррупции при закупке контейнеров для мусора. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины."Во время следствия правоохранители установили, что в течение 2016 года директор одного из департаментов Херсонского городского совета заключал договоры с коммерческой структурой на закупки евроконтейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Однако стоимость данного товара была значительно завышена. Таким образом было присвоено свыше 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Следователи Главного управления полиции в Херсонской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику сообщили о подозрении по данной статье.