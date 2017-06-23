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Все про:Луганщина (3996) налоговая милиция (1440) пошлина (250) ГФС (2956)

 Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники налоговой милиции совместно с спецподразделением "Фантом" и прокуратурой ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж - 2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины, была установлена группа лиц, которая предоставляла услуги по ввозу на таможенную территорию Украины товаров народного потребления с занижением таможенной стоимости что привело к не поступлению в бюджет государства таможенных платежей в размере более 10 млн гривен.

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Импорт товаров осуществлялся с РФ, Китая, Польши и Сербии. В состав "центра" входили 3 предприятия импортера, 6 предприятий нерезидентов и 29 фиктивных фирм. Основными заказчиками услуг являлись предприятия реального сектора экономики Луганской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областей.

Для занижения таможенных платежей организаторами "центра" использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов.

Также организаторы "центра" предоставляли услуги заказчикам по документальному оформлению бестоварных операций и формированию схемного налогового кредита.

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В результате проведенных 15 обысков изъяты 24 печати подконтрольных предприятий в том числе 3 печати нерезидентов, компьютерную технику, бухгалтерские документы и черновые записи, а также денежные средства в суме 400 тыс. гривен.


Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн 01

Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн 02

Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн 03

Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн 04

Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн 05
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