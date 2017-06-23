 Налоговики на Луганщине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом почти 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж - 2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины, была установлена группа лиц, которая предоставляла услуги по ввозу на таможенную территорию Украины товаров народного потребления с занижением таможенной стоимости что привело к не поступлению в бюджет государства таможенных платежей в размере более 10 млн гривен.
Импорт товаров осуществлялся с РФ, Китая, Польши и Сербии. В состав "центра" входили 3 предприятия импортера, 6 предприятий нерезидентов и 29 фиктивных фирм. Основными заказчиками услуг являлись предприятия реального сектора экономики Луганской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областей.
Для занижения таможенных платежей организаторами "центра" использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов.
Также организаторы "центра" предоставляли услуги заказчикам по документальному оформлению бестоварных операций и формированию схемного налогового кредита.
В результате проведенных 15 обысков изъяты 24 печати подконтрольных предприятий в том числе 3 печати нерезидентов, компьютерную технику, бухгалтерские документы и черновые записи, а также денежные средства в суме 400 тыс. гривен.
594 0
"Мы не откатимся назад по сравнению с прошлым годом – и по уровню подготовки мероприятия, и по уровню его защиты", - Найем о "КиевПрайде"(70)
Нам нужен беспошлинный режим для украинской металлопродукции, - замминистра экономического развития о переговорах с Турцией(32)
Российские кондитеры недополучат 15-17 млн долл. из-за украинских пошлин на шоколад(44)
Украина вводит пошлины на шоколад, посуду и удобрения из России(345)
Верховная Рада отказалсь реанимировать налоговую милицию(0)
Депутаты требуют найти коррупционеров, отменивших пошлины на ввоз удобрений из страны-агрессора(28)
Налоговики в Харькове разоблачили схему по незаконному ввозу и продаже техники через интернет-магазин. ФОТОрепортаж(24)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума