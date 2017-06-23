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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4134) Киев (17459)

 В центре Киева взорвался джип. ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре Киева возле ресторана "Гуси-Лебеди" взорвался джип TOYOTA Land Cruiser.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, взрыв произошел около 10 часов утра в центре Киева на пересечении ул. Тургеневской и Полтавской возле ресторана "Гуси-лебеди". Ударной волной в жилом доме выбило стекла в окнах, кроме того изрешетило стоящие вблизи автомобили.

Водитель жив, по предварительным данным мужчина получил контузию.

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Свидетели также сообщают, что в момент взрыва водитель находился в машине.

В центре Киева взорвался джип 02
Очевидцы происшествия передали правоохранителям видеоматериалы взрыва и описание преступника. Одна из свидетельниц рассказала, что злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся.

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На месте происшествия работают 2 скорые, 2 пожарные машины и сотрудники полиции. В настоящее время ожидается прибытие взрывотехников.

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В центре Киева взорвался джип 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве произошел взрыв. Пострадавших нет, - Нацполиция

Как сообщили в ГУ НП г. Киева, по предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя.

В центре Киева взорвался джип 07

Правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц.

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За совершение такого правонарушения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Такі от вони - реалії.......................
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:p

как в том легендарном анекдоте:
"...так вот ты какой, северный олень ! ..."
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а шо там рвануло??? баллон дезодоранта???? на што большее явно не тянет!!!!
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интересно, развороченный тротуар на втором фото - это от взрыва джипа, или от взрыва мозгов коммунальщиков?
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водитель жив... попугать хотели? или балон с газом взорвался?
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На фотке не видно никаких повреждений от осколков. И не видно никакого температурного воздействия. Можно сделать предварительный вывод что это или граната, брошенная под авто, либо что-то с избыточным давлением разорвалось (балон?).
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Чиста савпадение - ездил-ездил, а именно в Киеве баллон шарахнул. А про "изрешетило" - так обычно пишут только про взрывные устройства осколочного типа.
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Госномер на автомобиле - Севастопольский. Странно.
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В старых номерах серия шла после цифр, а не перед.
На фото Севастопольские номера к машине Toyota Land Cruiser 200
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приехал оформлять биопаспорт для безвиза. ФСБ припугнуло, чтоб не совался в Гейропу!
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В Киеве волна убийств , грабежей , а теперь еще и взрывать начали . Наша полиция зарплату получает или нет
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Зарплату поднимать палицайчикам надо - и всё наладится. Ну и, канешно, "презумпция правоты Авакова".
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Зарплату мусорам платят из наших налогов . Если повышать им зарплату , то значит увеличивать нам налоги .
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Че их повышать то? Для начала добейтесь что бы их платить начали...
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" Для начала добейтесь что бы их платить начали... "

Хто это должен сделать ? Я ?
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да, Вы должны проголосовать за тех, кто это сделает, а не за "низкие тарифы" "отмену земельного геноцида", "достойные пенсии" ну и иных лживых пидерс.то-популистов.
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" да, Вы должны проголосовать за тех, кто это сделает "

За американцев , чи шо ? Другие кандидатуры в голову не приходят
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американцев... ну да, ну да... А как до дела дойдет, то опять 99% Рады укомплектуется пид.расами.
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А, что избирательное законодательство и ЦВК времён Януковича уже поменяли?
Иначе снова будет в деле старый девиз: "Главное не как проголосуют, а как посчитают" ©
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галимая отмазка. Если бы все было так, зачем бы вам гречку и по 200 гривен раздавали?
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платят.

но что-то не видать протестов полицейских.
особенно после новостей о задержании начальника главка Киева, по подозрению в присвоении з/п подчиненных.
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Да ладно, перетерпим как-нибудь - бояре должны быть довольны жизнью.
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Можно сократить кол-во мусоров.....до 4-х членов......авакян-геращенко-шкиряк-кива.....все равно от остальных толку нету.....представляю что эти дебилы со своей огромной зарплатой делать будут!)
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Димон, вот как тебе удалось столько дворцов засветить перед быдлом, их же больше, чем у меня волос на голове!
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- Вы видели выражение лица человека, когда его сфотографировали на улице с мокрым хреном?
- Нет.
- Посмотрите на фото Медведева с Путиным, которых накрыл дождь.
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Что такое " обычные люди ?" На каких именно машинах вы рекомендуете ездить "обычным людям ?" Если я езжу на Крузере , могу ли я щитать себя " необычным человеком?" и в чем именно состоит моя "необычность ?" Потрудитесь ответить . Спасибо .
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ссср в головах нікуди не зник, хоч 150 законів про декомунізацію
це просто величезна "жаба" душить...
вот багатий, вот машину купив, вот купив освіту, вот купив бізнес...тобто людям навіть в голову не може прийти думка що крузер це не щось захмарне. якщо машина крутіша за 412 москвич - усьо бандюганіще)
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.....и откуда они токо деньги берут!.....тоже покупают ....наверное....(с)
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ты его честным путем заработал? без откатов, без взяток? уплатил все налоги? утрись и сиди тихо, а не встревай..... "честный ты наш человЭк".....
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По себе людей не судят . Да я честно заработал на машину , да построил дом . Да не воровал и не ворую . Плохо , что для тебя ето звучит как фантастка ...
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именно как фантастика - и для 95% населения как фантастика это звучит. согласен, что плохо. да вот только плохо мне и 95%, а не тебе..... "чесный" ты наш......
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Найди нормальную работу , а не побирайся на укр сайтах за миску похлебки !
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о как...... с тебя видимо иконы рисуют..... и налоги платишь и зп у тебя белая не в конверте..... по поводу миски - я живу в Украине.... и действительно такие как ТЫ платят тут именно мизер, это если ты безик хуев..... так что, человечище..... иди ты НАХУЙ со своей позицией
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Если пишут вам про жопы, про хуи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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И сколько стоит ваша машина? А ваш доход пожалуйста
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Вы просили ответить? Я это сделал. И все таки сколько стоит ваша тачка? Ну или скажите полную марку. Я же не прошу ее номер.
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Что же так скупо о себе, состоявшемся? Необычный ты наш, с крузером и домом, паспорт никто же не просит показывать. Только вот необычные люди на цензор и вовсе не заглядывают - некогда...
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Наприклад я вважаю, якщо в мусора, сбушника, прокурора, судді є "крута" "тачка" і в додаток до "тачки" ще є кілька квартир, дача і в дачі, а воно, це бидло, пояснює що все це часно зароблене його бабусею в совєцькім колхозі, а воно тільки наслідник, то це не звичайна людина, а падло, ворюга і мудак. І таких не одна тисяча, а сотні тисяч і це також: держ.службовці, профессора вузів, лікарі і т. д. Ну ніяк не сходяться в них "дебет з кЕдетом" . Думаю, саме це мав на увазі "Салах ад-Дин".
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ну якщоооооо.... просто "....я езжу на Крузере ..." то ще простий.
А от якщо "...известно, что Гайдук является одним из учредителей, а также председатель ОК "ДСК "Научный-7". По данным ресурса ОРД, вместе с Гайдуком учредителями "Найчного-7" является в частности замдиректора "Херсонеса" и депутат горсовета Сергей Бурштейн, а также бывший председатель СБУ в Севастополе, руководитель БТИ Севастополя, бывшие и нынешние руководители судов города, сотрудники портовой СЭС. Компания проводила застройку территории близ заповедника "Херсонес Таврический" - на так называемом участке "Дикой Омеги Кроме того, он является председателем правления потребительского кооператива "Объединение застройщиков "Уютный дом-2009, который был зарегистрирован на месяц раньше "Научного". Другой соучредитель объединения Андрей Болдырев являлся директором КП "Рациональное землепользование" Севастопольского городского Совета.
Строительство близ Херсонеса вызывало протесты местных жителей. По этому поводу длились судебные разбирательства. В частности, они отмечали, что заключение Управления градостроительства и архитектуры Севастопольской городской госадминистрации для передачи в собственность земельных участков ОК "ДСК" Научный-7 " № 104/4-1 датировано 11.03. 2009 г., а "Обслуживающий кооператив "Дачно-Строительный Кооператив" Научный-7 " был зарегистрирован в качестве юридического лица Гагаринской райгосадминистрацией 13.03.2009 г.
Источник:https://censor.net.ua/n445198".

та вважаєте що найкращий фон для прийняття алкоголю це мєчєть
В центре Киева взорвался джип - Цензор.НЕТ 3230

то ви багато досягли в житті. Але не всім ваші досягнення можуть подобатись. Але то таке - еге ж?
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рюкзакян получает - остальное не важно - забили короче - это не патриотов щемить
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Судя по машине или СБУшник или прокурорский.
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Авакову срочно медаль за минимизацию жертв при взрывах гражданских автомобилей на улицах города. Реформатор должен быть поощрен.
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Там де країною правлять гроші, де значне розшарування людей на багатих та бідних - порядку не буде.... Це зрозуміла Європа після 1917 року, однак це не можуть зрозуміти наші "проффессори " з освітою у 3 класи церковної школи, які свої статки побудували на розбазарюванні державного майна, підкупів, відкатів, пограбуванню народу.
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"...чрезмерное расслоение людей на богатых и бедных..". - правильно.
"...там, где страной правят деньги..." - непонятно...
можете предложить страну без денег ?
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Не понятно как Авакову удается держаться на своем месте?
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шо не понятно
а як още брехло свиня до сих пір сидить?
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Типа есть порядочность? Или его кто то выковыривает вилами из кресла?
Эта сука будет держаться до последнего зубами. Ему насрать на все.
Одного убийства Саши Белого достаточно, чтобы такого министра под зад коленом выгнать.
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ненадежная машина. То горит, товзрывается...
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Мафиози Аль Капоне взорвал более 100 машин в США,а в тюрьму сел за неуплату налогов.......
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кОпец.
в СССРе дохлом я за смену изготавливал 147 деталей для секретного военного завода для могучего СССРа...
негр в США в то же время собирал на мусорнике коробки фирмы Макдональдс и сдавал на Мусорный завод имени Мэра Садового,у меня пенсия 7 000 гривен,у негра 7000 но не гривен...
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Toyota Landcruser проплатили за антирекламу Jeep - плохой что взрывается..
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Сижу курю на балконе,слышу урод на мотоцикле без глушаков,а потом как еб.....т!
Я думал,што урод на мотике,во что то въехал,а тут возле хлебного,!
Бля я сейчас туда за хлебом иду,вернее собирался сходить!
Та ну нах!
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Когда граждане страны не могут рассчитывать на правоохранительные органы, судебную и исполнительную власть они устраивают самосуды. Скорей всего это этот случай.
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Вы номер на авто видели? Скорее всего бывший мент, или приближённая личность, в любом случае это частное дело.
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Да. Куевые какие то взрыватели, когда в машине даже окна не вылетели... По машине смотреть видно что хозяин не горбом на нее зарабатывал... похоже на проворовавшегося чинушу...
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так взрыватель вообще культурный попался: предупредил прохожих, чтобы убегали
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https://censor.net.ua/photo_news/445184/v_tsentre_kieva_vzorvalsya_djip_fotoreportaj_obnovleno
- в момент взрыва водитель находился в машине
- неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя.
- злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся.
И я должен поверить в такую цепочку ?
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https://censor.net.ua/news/445198/poluchivshiyi_raneniya_v_rezultate_vzryva_mashiny_v_kieve_gayiduk_zastraival_territoriyu_hersonesa_foto
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. Одна из свидетельниц рассказала, что злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся.Источник: https://censor.net.ua/p445184
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ось до чого приводить порушення правил дорожнього руху. Уни кнути від покарання неможливо.
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Витрати на силові структури збільшились в рази, а результат ?!
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а що, до кожного жжжипу приставити патруль?
І ще, на нашому форумі якось не прийнято самому лайкати свої коменти.
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"Злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся." Робин Гуд прямо.
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Самое время выступить алкашу луценку вместе с собаковым аваковым и в очередной раз рассказать шутку об уменьшении преступности в стране в два раза, а может и в три....
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звестно, что Гайдук является одним из учредителей, а также председатель ОК "ДСК "Научный-7". По данным ресурса ОРД, вместе с Гайдуком учредителями "Найчного-7" является в частности замдиректора "Херсонеса" и депутат горсовета Сергей Бурштейн, а также бывший председатель СБУ в Севастополе, руководитель БТИ Севастополя, бывшие и нынешние руководители судов города, сотрудники портовой СЭС. Компания проводила застройку территории близ заповедника "Херсонес Таврический" - на так называемом участке "Дикой Омеги". Источник: https://censor.net.ua/n445198
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машина ціла..............

хіба то був вибух ??
нейух цьому ватнику так рано було готуватись до Нового року,бо воно вже купило хлопушку с канфєті..і курv0 ненароком потянуло за шнурок риючись в кармані, шукаючи бонусну картку секенд хенду
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а назва така Мордорська красива, ресторан "гусі лєбєді "
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наверное яйца оторвало на что и рассчитывал подрыватель .мол живи но помни
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Киева взорвался джип. ФОТОрепортаж (обновлено)
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