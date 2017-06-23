 В центре Киева взорвался джип. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам очевидцев, взрыв произошел около 10 часов утра в центре Киева на пересечении ул. Тургеневской и Полтавской возле ресторана "Гуси-лебеди". Ударной волной в жилом доме выбило стекла в окнах, кроме того изрешетило стоящие вблизи автомобили.
Водитель жив, по предварительным данным мужчина получил контузию.
Свидетели также сообщают, что в момент взрыва водитель находился в машине.
Очевидцы происшествия передали правоохранителям видеоматериалы взрыва и описание преступника. Одна из свидетельниц рассказала, что злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся.
На месте происшествия работают 2 скорые, 2 пожарные машины и сотрудники полиции. В настоящее время ожидается прибытие взрывотехников.
Как сообщили в ГУ НП г. Киева, по предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя.
Правоохранители Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц.
За совершение такого правонарушения предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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как в том легендарном анекдоте:
"...так вот ты какой, северный олень ! ..."
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На фото Севастопольские номера к машине Toyota Land Cruiser 200
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Хто это должен сделать ? Я ?
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За американцев , чи шо ? Другие кандидатуры в голову не приходят
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Иначе снова будет в деле старый девиз: "Главное не как проголосуют, а как посчитают" ©
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но что-то не видать протестов полицейских.
особенно после новостей о задержании начальника главка Киева, по подозрению в присвоении з/п подчиненных.
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- Нет.
- Посмотрите на фото Медведева с Путиным, которых накрыл дождь.
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це просто величезна "жаба" душить...
вот багатий, вот машину купив, вот купив освіту, вот купив бізнес...тобто людям навіть в голову не може прийти думка що крузер це не щось захмарне. якщо машина крутіша за 412 москвич - усьо бандюганіще)
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А от якщо "...известно, что Гайдук является одним из учредителей, а также председатель ОК "ДСК "Научный-7". По данным ресурса ОРД, вместе с Гайдуком учредителями "Найчного-7" является в частности замдиректора "Херсонеса" и депутат горсовета Сергей Бурштейн, а также бывший председатель СБУ в Севастополе, руководитель БТИ Севастополя, бывшие и нынешние руководители судов города, сотрудники портовой СЭС. Компания проводила застройку территории близ заповедника "Херсонес Таврический" - на так называемом участке "Дикой Омеги Кроме того, он является председателем правления потребительского кооператива "Объединение застройщиков "Уютный дом-2009, который был зарегистрирован на месяц раньше "Научного". Другой соучредитель объединения Андрей Болдырев являлся директором КП "Рациональное землепользование" Севастопольского городского Совета.
Строительство близ Херсонеса вызывало протесты местных жителей. По этому поводу длились судебные разбирательства. В частности, они отмечали, что заключение Управления градостроительства и архитектуры Севастопольской городской госадминистрации для передачи в собственность земельных участков ОК "ДСК" Научный-7 " № 104/4-1 датировано 11.03. 2009 г., а "Обслуживающий кооператив "Дачно-Строительный Кооператив" Научный-7 " был зарегистрирован в качестве юридического лица Гагаринской райгосадминистрацией 13.03.2009 г.
Источник:https://censor.net.ua/n445198".
та вважаєте що найкращий фон для прийняття алкоголю це мєчєть
то ви багато досягли в житті. Але не всім ваші досягнення можуть подобатись. Але то таке - еге ж?
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"...там, где страной правят деньги..." - непонятно...
можете предложить страну без денег ?
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а як още брехло свиня до сих пір сидить?
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Эта сука будет держаться до последнего зубами. Ему насрать на все.
Одного убийства Саши Белого достаточно, чтобы такого министра под зад коленом выгнать.
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в СССРе дохлом я за смену изготавливал 147 деталей для секретного военного завода для могучего СССРа...
негр в США в то же время собирал на мусорнике коробки фирмы Макдональдс и сдавал на Мусорный завод имени Мэра Садового,у меня пенсия 7 000 гривен,у негра 7000 но не гривен...
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Тойота это Япония
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Я думал,што урод на мотике,во что то въехал,а тут возле хлебного,!
Бля я сейчас туда за хлебом иду,вернее собирался сходить!
Та ну нах!
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- в момент взрыва водитель находился в машине
- неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя.
- злоумышленник, после того как заложил взрывчатку, сказал прохожим убегать и сам скрылся.
И я должен поверить в такую цепочку ?
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І ще, на нашому форумі якось не прийнято самому лайкати свої коменти.
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алкашулуценку вместе с собаковымаваковым и в очередной раз рассказать шутку об уменьшении преступности в стране в два раза, а может и в три....
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хіба то був вибух ??
нейух цьому ватнику так рано було готуватись до Нового року,бо воно вже купило хлопушку с канфєті..і курv0 ненароком потянуло за шнурок риючись в кармані, шукаючи бонусну картку секенд хенду
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