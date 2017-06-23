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Все про:взятка (4195) журналистика (2455) Лукаш (271) обыск (1143) СМИ (3319) Гужва (27)

 Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua", напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш. ДОКУМЕНТ

После ночного обыска в редакции "Страны" следователи составили протокол, к которому свои возражения написала адвокат главреда Игоря Гужвы - экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш.

"Все, что происходило с 21:00 (22 июня. -Ред.) по практически, 4:00 ночи 23.06.2017 г. в помещении издания "Страна.ua" напоминало фарс и расправу. Никаких правовых основания для обыска не было, а сами действия, которые выдавались за обыск, были очевидно незаконными и политически мотивированными. В Украине действительно "беспрецедентная свобода слова" (здесь Лукаш процитировала одно из президентских выступлений Петра Порошенко. - Ред.). Подобных прецедентов с журналистами я не припоминаю. Позор ГПУ и полиции", - написала адвокат и экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Страна.ua".

В виду того, что в самой форме протокола для протеста адвоката отведено не так много места, адвокат изложил свои соображения о происходящем на отдельных листах бумаги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главреда "Страны" Гужву отвезли в главк МВД в Киеве, - СМИ

Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 01

Протокол обыска редакции "Страны".

Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 02Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 03Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 04Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 05Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении Страна.ua, напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш 06

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
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Верно! Этот филиал ФСБ и лайф-ньюс в Украине давно пора было прикрыть!
"Ганьба стране.уа, Гужве и журнашлюхам, продающимся за тридцать кремлевских сребренников !"
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Та! И еще сестричка такая же у нее есть. Эта была у Чавокуни министром юстиции
(Если память мне не изменяет).
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Если у него такой адвокат значит можно больше ничего не писать про это издание.
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бля.... она сейчас адвокат???? пиз*до мразь эпичная!
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так все адвокаты пишут, когда стает вопрос гонораров.
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Сладкая парочка. Бабоподбный кизяк Гужва и шавка Чивокуни Лукаш
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Ленка Лукаш сама подследственная и сепаратюга еще та.
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А когда Янукович прессовал "Цензор" , тогдашний министр юстиции Елена Лукаш сидела молча, засунув язык в известное место)
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Есть еще не менее кацапский ресурс - корреспондент. нет
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ти їх в двєрь оні в окно - без контрольного пострілу з кацапами не можна...
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И как же она адвокатскую корочку получила? Так же как и Радецкий?
Помню ее злое лицо вовремя Майдана- как она ненавидит украинцев
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Почему эта курица косоглазая до сих пор не сидит ? Насколько я помню, СБУ И Ген.прокуратура провели "блестящую операцию" , задержали эту Лукаш и ... отпустили ))) Или лыжи не едут, или я еб"нутый , что-то не понимаю .
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в 2015 ее задержали и отпустили под залог 5 лямов грн
залог внес новинский)
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Эти двое путинских уродов - лукаш и гужва должны сидеть в соседних камерах.
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...написала экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш

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все ясно, дальше можно не читать)

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арестовал зэк с двумя ходками за разбой на зону

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Даже спорить с тобой не буду. Все три фотки из одного логического ряда.
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а спорить со мной и нечего- потому что если быть действительно справедливым(к тебе и твоему нику это не имеет никакого отношения)
то первые два политические, а зэк- за разбой
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Когда я говорил о логическом ряде, то имел ввиду, что сидеть должны все. Ничего политического в том, что вменяют и Лукаш, и вменяли Луценко я не вижу. Речь идет о банальном мелком обогащении. Другое дело, что остальных за это не преследуют. Но это не говорит о "политическом" преследовании, это говорит об избирательности украинской системы.
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Гужва - новый Че Гевара для украинских ватников! Да еще и с таким адвокатом
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Свободы слова в стране действительно нет. Но если брал взятку, то должен сидеть.
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ты еще забыл добавить про "инакомыслие"))
тогда уже точно будет по медочике
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Что по методичке? То, что "если брал взятку, то должен сидеть"?
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ты опять прикидываешься слабоумным? Как будто ты не понял что я имел ввиду)
Или ты не прикидываешься?
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Ну ты ж прикидываешься, что она (свобода слова) есть. При власти папередников вся страна смотрела оппозиционный 5 канал, Шустера или Киселева (Евгения) по пятницам (где давали высказаться всем политсилам) и поэтому могла понимать, что происходит в Украине, как ее разворовывает банда Януковича. Сегодня Шустера и Киселева изгнали, как-бы нейтральный 112 канал перекупили. Из более-менее оппозиционных - это Ньюс-ван (но он с рыговским оттенком). А союз с рыгами - это основная опора сегодняшней власти. О какой свободе слова ты лепечешь?
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а чем ты лепешь слабоумный?
Тебе показать видосы всех выше перечисленных тобой, ну кроме киселя- потому что он был на интере, как они рассказывали что на них давили рыги?
Тебе показать законы, которые рыги хотели принять для сми- но так и неуспели?
Может быть после этого ты навсегда заткнешься?
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да может и не включает
может она у него с рождения уже включенная
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Да-да-да-да-да. Нет свободы слова в Украине. Да.
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Отсутствие свободы слова заключается не в том, чтобы не дать высказаться никому неизвестному челу с ником За справедливость, а чтобы не дать высказаться тем, кто имеет какой-то авторитет у народа и может убедить народ, что власть, врет, ворует и имеет при этом наглость претендовать на второй срок.
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все эти русские консервы давно пора объявить персонами нон-грата...
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Пятая колона лукаш адвокат у пятой колоны гужвы .= даже как то смешно .Хотя в тюрьме должны сидеть обое .
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боже ж ты мой, вместо того, чтобы бороться с коррупционерами и взяточниками, наши антикоррупционные органы тратят время, силы и, главное, средства на какие-то спектакли, фарс и комедию, тягают на допросы ни в чем не повинных людей, устраивают у них обыски и запугивают их арестами... надо с этим что-то делать...
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Это кто "неповинный"? Гужва и его "страна"? Или может Лукаш - сука драная?
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это ирония...человек считается невиновным, пока судом не доказано обратное...поскольку суды - дело безнадежное, у этих "деятелей" хроническая невиновность...
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Это да! Время тратить не стоит. Таких мразей, как эти "жуурналисты" и таких защитников, как эти "адвокаты" сразу надо отстреливать. Сразу! Без суда и следствия!
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Немного о животных....Ученые Мордовии нашли главное отличие человека от животных :D
По мнению мордовских ученых, именно благодаря способности запоминать последовательности человек может планировать свои действия, прогнозировать события на другой день, лопически рассуждать, осваивать сложные алкогольные напитки и играть в шахматы с медведем
Многие века жители Мордовии пытаются отделить себя от животного мира , постоянно выискивая отличия между Homo sapiens и другими видами, населяющими их землю. В ход идет все: от обычной барматухи до благородного напитка "Боярки",который могли позволить себе бояре.
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Благодаря петьке и его прихвостням из бывших рыгов,такие мрази как эта,в Украине до сих пор поливают Украину грязью.Кушайте соя не обляпайтесь.Азирову пора с овощем через пещерный суд восстанавливаться.
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почему до сих пор сука лупоглазая не шьёт рукавицы?
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Интересно,а на саму Лукаш уголовное дело не прекращенно? Да,а если нет,то подследственная имеет право кого-то защищать?
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Юридически? - Имеет право. Морально? - А какая мораль у этих животных?
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Ну а кого интересует мнение Лукаш и прочих злейших врагов Украины и украинского народа?
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там в протоколе написано ч.3 ст.233 КПК Украины. Это значит что обыск проведен до вынесения Ухвалы слидчего судьи. Дальше обратятся к судье и будут ждать решения. Если узаконит, все ОК, если нет, все полученные доказы - по женскому половому органу...
Странно что адвокат рассказывает это до окончательного решения с.судьи, хотя, че странного. Мы давно скатились от защиты к дешевому популизму и пощению бреда.
Ганьба? Да, ганьба пижонам.
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Извините, не дождался походящей темы на Цензоре. А новостей сегодня привалило:

ШТА?
Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua", напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш - Цензор.НЕТ 6703

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А Лукаш ещё имеет лицензию на адвокатскую деятельность???
Ну-ну, реформаторы...
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Дивно.. А чомусь думав, що ця курва вже давно на зоні ковирялкою працює... А, Луцик?...😕
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Ого!!! Может Янык уже завгаром в гараже ВР трудится???
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А не кажется ли странным,что эта лукаш до сих пор на свободе?
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Дивного нічого не є.
ЗМІ це 4 влада, а влада завжди продажна.
А якщо не дають самі то влада створює мови для того щоби їй давали самі, (рекет, шантаж).
І на тлі того що розпочалась передвиборча гонка, такі пропозиції стануть ще більш актуальними.
Те що Лукаш здійснює юридичний захист рекетира, може й до ліпшого, хто як не вона - недолуга, вивернута під Януки (Моніка плакала від заздрощів) і цим заробивша собі статки, спроможна ще й для того щоби бути посередником - передавати гроші.
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Эта тварь ещё кого-то защищает? А ей самой уже защита не нужна? Как задрала уже наша барыжная власть. Все дела на регианалов продали. Юга подолав корупцію.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНикаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua", напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш. ДОКУМЕНТ
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