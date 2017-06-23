 Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua", напоминало фарс и расправу, - адвокат Гужвы Лукаш. ДОКУМЕНТ

"Все, что происходило с 21:00 (22 июня. -Ред.) по практически, 4:00 ночи 23.06.2017 г. в помещении издания "Страна.ua" напоминало фарс и расправу. Никаких правовых основания для обыска не было, а сами действия, которые выдавались за обыск, были очевидно незаконными и политически мотивированными. В Украине действительно "беспрецедентная свобода слова" (здесь Лукаш процитировала одно из президентских выступлений Петра Порошенко. - Ред.). Подобных прецедентов с журналистами я не припоминаю. Позор ГПУ и полиции", - написала адвокат и экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Страна.ua".
В виду того, что в самой форме протокола для протеста адвоката отведено не так много места, адвокат изложил свои соображения о происходящем на отдельных листах бумаги.
Протокол обыска редакции "Страны".
Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
3375 83
Материалы по теме: Дело Гужвы
"Ляшко, Ленский и Ляшко. За каждого 20", - Луценко показал запись переговоров Гужвы и посредника. ВИДЕО(18)
Гужву отправили во временный изолятор: составлен протокол задержания, - Лукаш. ФОТОрепортаж(24)
Прокуратура будет просить суд арестовать Гужву с альтернативой залога, - Луценко(6)
"Силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства", - глава НСЖУ о задержании Гужвы(27)
Що робити зі проросійськими медіа(0)
Главреда "Страны" Гужву отвезли в главк МВД в Киеве, - СМИ(125)
Главред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТОрепортаж(306)
Ответить
"Ганьба стране.уа, Гужве и журнашлюхам, продающимся за тридцать кремлевских сребренников !"
Ответить
Ответить
(Если память мне не изменяет).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
САВІК ШУСТЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА УКРАЇНСЬКЕ ТБ
http://zrada.today/node/8601
Ответить
Ответить
Помню ее злое лицо вовремя Майдана- как она ненавидит украинцев
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
залог внес новинский)
Ответить
Ответить
---------------------------
все ясно, дальше можно не читать)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
то первые два политические, а зэк- за разбой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тогда уже точно будет по медочике
Ответить
Ответить
Или ты не прикидываешься?
Ответить
Ответить
Тебе показать видосы всех выше перечисленных тобой, ну кроме киселя- потому что он был на интере, как они рассказывали что на них давили рыги?
Тебе показать законы, которые рыги хотели принять для сми- но так и неуспели?
Может быть после этого ты навсегда заткнешься?
Ответить
Ответить
может она у него с рождения уже включенная
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По мнению мордовских ученых, именно благодаря способности запоминать последовательности человек может планировать свои действия, прогнозировать события на другой день, лопически рассуждать, осваивать сложные алкогольные напитки и играть в шахматы с медведем
Многие века жители Мордовии пытаются отделить себя от животного мира , постоянно выискивая отличия между Homo sapiens и другими видами, населяющими их землю. В ход идет все: от обычной барматухи до благородного напитка "Боярки",который могли позволить себе бояре.
Ответить
Ответить
Ответить
http://ibigdan.livejournal.com/20540264.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Странно что адвокат рассказывает это до окончательного решения с.судьи, хотя, че странного. Мы давно скатились от защиты к дешевому популизму и пощению бреда.
Ганьба? Да, ганьба пижонам.
Ответить
ШТА?
Ответить
видео -- Россиянам предлагают иконы Путина за 10 долларов
Ответить
Ответить
Ответить
Песни, написанные официальным представителем МИД Марией Захаровой, прозвучат на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля, сообщил РИА Новости президент ММКФ Никита Михалков.
Никита, человек и бесогон, чисто по привычке, решил лизнуть Марусе, которая оказалась не только танцовщицей, но и бардом, ибо пишет и слова, и музыку. Первая песня будет медленная и печальная, а вторая - задорная и жизнеутверждающая.
Ответить
Ну-ну, реформаторы...
Ответить
В России запретили Google
Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов русскоязычную версию Google, передает РБК. По данным агентства многие пользователи, которые находятся в России, уже испытывают трудности с посещением страницы сервиса.
Издание отмечает, что в реестр запрещенной информации Google был внесен еще неделю назад, 16 июня. Инициировала блокировку Федеральная налоговая служба РФ.
Как пишет "Новая газета", российские интернет-провайдеры перекрывают доступ к сайту google.ru по всей стране.
Ответить
Ответить
Вчера в Харькове.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЗМІ це 4 влада, а влада завжди продажна.
А якщо не дають самі то влада створює мови для того щоби їй давали самі, (рекет, шантаж).
І на тлі того що розпочалась передвиборча гонка, такі пропозиції стануть ще більш актуальними.
Те що Лукаш здійснює юридичний захист рекетира, може й до ліпшого, хто як не вона - недолуга, вивернута під Януки (Моніка плакала від заздрощів) і цим заробивша собі статки, спроможна ще й для того щоби бути посередником - передавати гроші.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить