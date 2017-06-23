 В субботу в Киеве состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
24 июня 2017 г., то есть в ближайшую субботу, в 11:00 в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 30/1) состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники" с участием авторов Андрея Пальваля и Максима Музыки.
"Приглашаем всех, кому интересно встретиться, послушать отрывки из книги, пообщаться. Будет душевно. В презентации также возьмут участие музыканты, объездив АТОшные дороги Андрей Антоненко "Риффмастер"; Вячеслав Куприенко, Яна Кориновская, ведущая мероприятия Оксана Перепелка", - сказано в анонсе презентации.
Организаторы мероприятия "Украинская ассоциация инвалидов АТО" председатель правления Трискач С.М.; волонтеры Алина Терехова и Галина Бражник.
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