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 В субботу в Киеве состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники". ФОТО

24 июня, в ближайшую субботу, в 11:00 в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 30/1) состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники" с участием авторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

24 июня 2017 г., то есть в ближайшую субботу, в 11:00 в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 30/1) состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники" с участием авторов Андрея Пальваля и Максима Музыки.

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"Приглашаем всех, кому интересно встретиться, послушать отрывки из книги, пообщаться. Будет душевно. В презентации также возьмут участие музыканты, объездив АТОшные дороги Андрей Антоненко "Риффмастер"; Вячеслав Куприенко, Яна Кориновская, ведущая мероприятия Оксана Перепелка", - сказано в анонсе презентации.

Организаторы мероприятия "Украинская ассоциация инвалидов АТО" председатель правления Трискач С.М.; волонтеры Алина Терехова и Галина Бражник.

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В субботу в Киеве состоится презентация книги Саур-Могила. Военные дневники 01

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Тому що просто-напросто заробляють гроші на крові...
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потому что половина солдат наших, говорит на руском )) не надо злится, есть много книг про АТО и на государственном языке
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ну русские в Украние нацменьшинство, но имеют право издавать книги на своем языке, учить детей в школах на нем же, общаться свободно в своих семьях и т.д., у нас свободная страна...
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Такие книги очень важны, это очередная важная цифра !! наших книг о войне против, хитрого и подлого врага, Раисси.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ субботу в Киеве состоится презентация книги "Саур-Могила. Военные дневники". ФОТО
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