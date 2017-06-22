 Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка. ДОКУМЕНТ

Он сообщил, что 19 июня 17 депутатов, членов налогового комитета во главе с Южаниной направили письмо Гройсману с критикой министра финансов и требованием его уволить.
Согласно тексту письма, профильный комитет Рады обвиняет министра в непрофессионализме при реформировании Государственной фискальной службы, в том числе таможни.
Также члены комитета считают, что министр безответственно относится к работе с депутатами.
Депутаты просят Гройсмана провести совместную встречу с министром для обсуждения указанных вопросов.
Журжий раскритиковал документ и обвинения которые выдвинуты комитетом Данилюку.
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без голодовки...
пока на колени не станут и ручку гойсману не пацалуют - ничего не будет...
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я вас умоляю - только не на ночь!
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Я помню он выступал против реанимации налоговой милиции , а Южанина этого уж очень хотела .
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