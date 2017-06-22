EN|RU|UK
Темы дня: Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге
 Политика Украины
  3392  16
Все про:ВР (22695) комитет (276) Минфин (1152) увольнение (1419) Данилюк Александр (191)

 Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка. ДОКУМЕНТ

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики требует от премьер-министра Владимира Гройсмана увольнения министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Самопомич", первый заместитель главы налогового комитета ВР Андрей Журжий.

Также читайте: ГФС должна находиться в подчинении Минфина, - Данилюк

Он сообщил, что 19 июня 17 депутатов, членов налогового комитета во главе с Южаниной направили письмо Гройсману с критикой министра финансов и требованием его уволить.

Согласно тексту письма, профильный комитет Рады обвиняет министра в непрофессионализме при реформировании Государственной фискальной службы, в том числе таможни.

Также члены комитета считают, что министр безответственно относится к работе с депутатами.

Депутаты просят Гройсмана провести совместную встречу с министром для обсуждения указанных вопросов.

Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка 01

Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка 02

Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о блокировании российских банков: "Это негативный сигнал для внешних кредиторов"

Налоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка 04



Журжий раскритиковал документ и обвинения которые выдвинуты комитетом Данилюку.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не увольнять а расстреливать надо эту шелупонь ,при чём ВСЮ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему уволить только Данилюка? Нужно весь Кабмин уволить,они там все данилюки вместе с Гнойсманом- благодетелем,который с барского плеча обещает пенсионерам аж по 200-300 грн добавить и аж с октября. Учитывая сегодняшние цены пенсионеры на эти деньги будут барствовать и целовать Гросе руки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Текст длинный лень читать еще и сканкопию, но кто знает что это за цифры в скобочках рядом с подписью депутатов?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
слабо как-то требуют...
без голодовки...
пока на колени не станут и ручку гойсману не пацалуют - ничего не будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит просто уволить ? Офшоры за этим казлом числятся .Если эта тварь обокрала Украинский Народ значит эту сабаку расстрелять и зарыть под забором . с полной конфискацией награбленного имущества .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дай бог его отставка случится как можно быcтрей, так-как благодаря этому непрофессиональному бестолковому идиоту налоговой службе пришёл пиздец, работа органа на половину парализована и это нужно очень и очень срочно исправлять, иначе будет совсем уж полный пиздец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что перестали передавать фантики по цепочке , или упало наполнение бюджетного корыта ?
Я помню он выступал против реанимации налоговой милиции , а Южанина этого уж очень хотела .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговый комитет требует уволить министра финансов Данилюка. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти