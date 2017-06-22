 Главред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ. об этом Луценко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Заврался, наконец, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.
У следствия имеются видео и аудио доказательства".
Как известно, Игорь Гужва известен пророссийской политикой возглавляемых им изданий, и стал широко известен как глава холдинга "Вести" который вел проросийскую пропаганду и освещал действия российских террористов и наемников".
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Но ладно, наверно я всё-таки не прав. Извини.
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Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко
Сегодня на сессии Киевского областного совета депутатами было проголосовано обращение к Верховной Раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко.
«Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента» было инициировано фракцией «Батькивщина», его поддержали 57 из 84 депутатов. Текст обращения опубликован на официальном сайте Киевоблсовета. Депутаты заявили, что импичмент - это единственный способ привлечения президента к конституционной ответственности, когда его действия в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны, против собственного народа, гражданских прав, национальной безопасности, правосудия, против мира и, наконец, признаки военных преступлений.
Нардеп Игорь Луценко считает, что в Раде остановилась законодательная работа из-за бездействия президента - он не подписывает законы. «Соответственно, на мой взгляд, это основание для того, чтобы запускать эту процедуру».
Его коллега Сергей Евтушок считает, что Президент Порошенко узурпирует власть и пытается диктовать свою волю СМИ. «Поэтому, отвечая на ваш вопрос - необходимо ли сегодня проводить импичмент президенту, конечно, да!».
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А почему, собственно, "вел", в прошедшем времени?
Дешевую газетенку "Вести" как раздавали на каждом перекрестке, так и продолжают раздавать тысячами
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Пленок больше не будет. Онищенко договорился с Порошенко
То, что Президент и Онищенко уже между собой обо всем договорились, свидетельствует поголовный самоотвод судей в его деле
"В обмен на развал дела в судах Онищенко сам отписывает 70 % своего бизнеса", - сообщил информатор.
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Ні яких плівок не було, невже не зрозуміло?! Кадиров злітав у Москву, там йому сказали у ФСБ, щоб їхав у Лондон і зробив відповідні заяви, а плівки вони потім сфабрикують, насмикавши слів та шматків фраз з промов та виступів Порошенка. Але Петя хитрий жук. він не часто виступає і сфабрикувати щось правдоподібне не вийшло, матеріалу не вистачило.
Тепер кацапи запускають мульку про "дагаварняк".
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Откаты - это по вашей части , рыгоаналы !
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ps Тыць...
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..ну скільки це можна терпіти від бариги-зрадника...
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А чего , будет веселить там дамбасскую воровскую шоблу !
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"Мы ещё повоюем": Лукаш написала на своей странице Facebook.
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш начала писать посты в социальной сети Facebook от имени главного редактора интернет-издания "Страна".
"Всем привет! Сегодня около 9 вечера ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Властям надоело терпеть нашу "Страну". И они решили закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем", - написала Лукаш на странице Facebook
-- http://informator.news/myi-eschyo-povoyuem-lukash-stala-hlavnyim-redaktorom-stranyi/
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Что это за говновброс от луценка. При чем тут взятка? Кто то с определением знаком?
Это похоже на обычный шантаж.
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