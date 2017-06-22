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Все про:взятка (4179) Луценко (6920) Гужва (8)

 Главред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании главного редактора интернет-издания "Страна юа" Игеоря Гужвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ. об этом Луценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Заврался, наконец, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.

У следствия имеются видео и аудио доказательства".

Как известно, Игорь Гужва известен пророссийской политикой возглавляемых им изданий, и стал широко известен как глава холдинга "Вести" который вел проросийскую пропаганду и освещал действия российских террористов и наемников".

Главред Страны Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко 01

Главред Страны Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко 02Главред Страны Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко 03
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Ты до сих пор в окопе? Вылазь! Ты там бесполезен. Вот на форуме ты герой! Угомонись уже. Тоже мне собеседник...
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Кузьмич, в бан хочешь? Или поговорим о твоих детях? Выбирай.
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Можно и в бан, не впервой, можно и о моих детях.
Но ладно, наверно я всё-таки не прав. Извини.
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В следующий раз думай. Это не сложно. Да и не гоже так опускаться. Я твоих родных не трогаю.
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Понятно. Именно такие и мечтают о большой войне. Чужих детей легко под пули посылать.
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Так поросёнко именно так и делает - мобилизует и посылает под пули чужих детей.
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а твоё пуйло, значит, само персонально везде лезет. Не надорвется?
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Свойо пуйло собі залиш. Принаймні до того часу, поки не почнешь усвідомлювати суть питання, в яке тичеш свого носа.
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А как зрадо-воноботы поливали его помоями... мда 🐖🐕
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Теперь станет для них сакральной жертвой, мучеником хунты.
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По ходу

Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко

Сегодня на сессии Киевского областного совета депутатами было проголосовано обращение к Верховной Раде с требованием инициировать процедуру импичмента Порошенко.
«Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента» было инициировано фракцией «Батькивщина», его поддержали 57 из 84 депутатов. Текст обращения опубликован на официальном сайте Киевоблсовета. Депутаты заявили, что импичмент - это единственный способ привлечения президента к конституционной ответственности, когда его действия в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны, против собственного народа, гражданских прав, национальной безопасности, правосудия, против мира и, наконец, признаки военных преступлений.

Нардеп Игорь Луценко считает, что в Раде остановилась законодательная работа из-за бездействия президента - он не подписывает законы. «Соответственно, на мой взгляд, это основание для того, чтобы запускать эту процедуру».

Его коллега Сергей Евтушок считает, что Президент Порошенко узурпирует власть и пытается диктовать свою волю СМИ. «Поэтому, отвечая на ваш вопрос - необходимо ли сегодня проводить импичмент президенту, конечно, да!».
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Киевский облсовет пускай сначала мусор из Львова вывезет, а потом уже инпичменты Президенту обьявляет.
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Баба Жюля думает, что себе место освобождает? А ведмедчука в премьер министры?
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Нарешті ту жирну смердючу свиню засадять. Його б повісити, і не знімати, щоб інша продажна шваль бачила
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іпана "срана" вже з кілера Дінго-Дакара (РамзанКадир) потерпілого зробила. Довго терпіли цю мерзоту. Надто довго. А як там хабар зробили - по... .
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Какие то бесполезные полу судорожные движения шеколадников Преследующие единственую цель Отвлечь внимание лохов от надвигающейся економеческой катастрофы недоверия к воровитой власти и от смертей на фронте А на выходе пшик Каково кпд етого очковтирательства Уже даже самые оптимистичные лохи Составили мнение о аферистах дорвавшихся до власти
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Дядя, а что такое "економическая катастрофа недоверия"? Звучит страшно.
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от надвигающейся економеческой катастрофы , недоверия к воровитой власти
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Как кто , Юля или Мертветчук ! Оба кремлёвскому обмылку подходят !
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в кремлеботы уже школоту неграмотную берут? совсем, видно, с бюджетом плохо. парень, выучи русский язык, потом пиши комментарии в серьезном издании.
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На каждого депутата в СМИ столько компромата! Неужели за это кто-то еще и платит?
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У этой грязной обрюзгшей свиньи - Гужвы - есть один благородный вариант: объявить голодовку..... одним выстрелом двух зайцев убьет, и пользу обществу принесет - и сам похудеет, может быть, до нормальных габаритов, и людям больше еды достанется!!!!!!!!!
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С Березюком на картонке под АП ночевать?
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Свобода слова говорите, это был один из немногих ресурсов где критиковали власть.
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"известен как глава холдинга "Вести" который вел проросийскую пропаганду"
А почему, собственно, "вел", в прошедшем времени?
Дешевую газетенку "Вести" как раздавали на каждом перекрестке, так и продолжают раздавать тысячами
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Решать надо по крупному

Пленок больше не будет. Онищенко договорился с Порошенко
То, что Президент и Онищенко уже между собой обо всем договорились, свидетельствует поголовный самоотвод судей в его деле

"В обмен на развал дела в судах Онищенко сам отписывает 70 % своего бизнеса", - сообщил информатор.
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Ідіот!
Ні яких плівок не було, невже не зрозуміло?! Кадиров злітав у Москву, там йому сказали у ФСБ, щоб їхав у Лондон і зробив відповідні заяви, а плівки вони потім сфабрикують, насмикавши слів та шматків фраз з промов та виступів Порошенка. Але Петя хитрий жук. він не часто виступає і сфабрикувати щось правдоподібне не вийшло, матеріалу не вистачило.
Тепер кацапи запускають мульку про "дагаварняк".
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Когда 70% получишь отката, ты признаешься даже в том, что в детстве был афро-американцем!
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Самые высокие откаты были у рыгоанала , Васи Джарты ( уже покойного) - 80%
Откаты - это по вашей части , рыгоаналы !
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Эта твоя " инфа "рассчитана на детский сад .! Кто поверит в этот бред без ссылки на первоисточник ,, к тому же заслуживающий хоть какого то доверия . !? " .. сообщил информатор ", это уже не прокатит .. Ссылку давай . ! .
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Когда СМИ Америки котят на Трампа неведомым информатором, все почему-то этому верят...

ps Тыць...
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кареспандента буду бить ногами лично - меня там на 2 недели забанили за косапотроллинг.
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Так гляди и до Интера,NywsOne и прочей прокацапской пи..ты доберутся!
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наивняк ... Интер - святое. Даром что ли Интеру лиценция в прошлом году продлена на 7 (семь!) лет сразу. Продлена той же "суровой" и "патриотичной" НацРадой, которая одной рукой закрывала "Радио Вести" и "Шустера", другой - разрешала Интер
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интересно, Бутусов продаётся или цена на порядок выше ) или уже Яценюк вложился ?)
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Интересно кто за этого жирного червя залог вносить будет. Неужто опять Клименко.
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гондона, т.н. штопаного гордона надо было бы прикрыть.
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Занятно, что Корбан возмущён действиями власти. Патриёт...
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Думаю, патриёты Парасюк и Гришин не согласны с Вами.
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Теперь пускай в тюряге погужуеться.Ну пока бабло на выкуп соберут.
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В тюрьму этого тупого жирного казла .пусть на Украину траншеи роет и *****ить каждый день .
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Савченко пришлют под обязательство фокса с кечи вынимать. Наденька уже на старте!
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Ходят упорные слухи, что Гужва друган М. Ганапольского.
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Ещё ходят упоротые слухи что ганапольский мессия а а гужва с киселёвым его внебрачные дочки .
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Корреспондент мерзкий антиукраинский сайт. Ватная кацапня там кайфует и козлячит в комментах, а патриотов моментально банят.
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слово патриот настораживает , патриот любителей экологии болгарии ?
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Я как бывший винничанин патриот Украины. В Болгарии не был.. Но был примерно в 40 странах.. от Японии до Перу, от Новой Зеландии до Исландии. Спасибо канадскому безвизу.
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Пан патриот! Вы сделали свой патриотический выбор в пользу Канады. Теперь их проблемы - это ваши проблемы, а в Украину не лезьте. Или возвращайтесь и балдейте здесь по полной. Мнение сытого канадского обывателя не соответствует украинским реалиям, как мнение домашнего кота не отражает позицию его голодных бродячих сородичей. Ваша типа ностальгия ничего кроме раздражения у реальных жителей Украины не вызывает. Не вам судить кто сказал правду, а кто нет. Успешной вам адаптации в канадскую культуру. А для лучшей адаптации бродите по канадским сайтам и забудьте дорогу на украинские
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Щас начнутся вопли типа "А где сфабода сльова?" "Влясть нас прєслєдуєт". Не удивлюсь если Мураев с Гадей припрутся этого Жирву защищать
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Наконец то эту суку задержали. А вот посадят ??? Сколько этим сепарам можно издеваться над Украиной!!!
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Геть шоколадні руки від руцьких поцріотів!!!!!
..ну скільки це можна терпіти від бариги-зрадника...
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пока им не начнут рубать руки, расстреливать и давать пожизненно без права амнистии, єти ублюдки будут обворовивать украинский народ
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Интересно, Лещенко с Найемом бросятся защищать этого рашиста? И что после этого зрадофилы скажут о Михо?
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ШУСТЕРА свинбанда теж викинула з ефірів . Бачимо ОФШОРНУ " свободу слова " .
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Можете Шустера забрать обратно в мухосранск :D
А чего , будет веселить там дамбасскую воровскую шоблу !
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Думаю офшорника из мацквы одернут и все с етим подонком будет нормально Отделается легким испугом Могу поспорит с кем угодно даже на грамоту \Почетного свиновода\ которую Гыг повесил над своей кушеткой и перед сном целует
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Допригалась журнашлюшка ... Давайте зрадоклоуни поскігліть про гоніння на свободу слова...
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Этот журнашлюшка , когда то и на Ахметова работал !
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Сочувствую каналу NEWS ONE: теперь на одну гужву у них будет меньше
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Бабка Лукаш угрожает и хочет повоевать. Пора эту сепаршу уже упаковать и посадить на НАРЫ.

"Мы ещё повоюем": Лукаш написала на своей странице Facebook.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш начала писать посты в социальной сети Facebook от имени главного редактора интернет-издания "Страна".
"Всем привет! Сегодня около 9 вечера ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Властям надоело терпеть нашу "Страну". И они решили закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму. Но ничего. Мы еще повоюем", - написала Лукаш на странице Facebook
-- http://informator.news/myi-eschyo-povoyuem-lukash-stala-hlavnyim-redaktorom-stranyi/
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Может, этот журнашлюха и работал когда-то на ахметова. А вот порошенко сотрудничает с ахметовым СЕЙЧАС. Спелись во всем.
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Может журналист и говно, НО!
Что это за говновброс от луценка. При чем тут взятка? Кто то с определением знаком?
Это похоже на обычный шантаж.
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іпана "срана" вже з кілера Дінго-Дакара (РамзанКадир) потерпілого зробила. Довго терпіли цю мерзоту. Надто довго. А як там хабар зробили - по... .
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Якщо його плсадять на 15 років тоді поставлю плюс, а поки що спостерігаю.
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Що вперше затримують когось показово?! як затримали так і відпустять .... спортивна риболовля у Луценка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлавред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТОрепортаж
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