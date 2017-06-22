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 Политика Украины
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Все про:учения (1771) Национальная гвардия (1184)

 Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. ФОТОрепортаж

Около 300 нацгвардейцев при поддержке авиации артиллерии и минометов Нацгвардии отработали алгоритм применения подразделений специального назначения по разведке и противодействию диверсионным группам противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы Нацгвардии Вадим Голуб.

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"Учения состоялись в ходе проведения учебно-методического собрания начальниками территориальных управлений, руководителями военных учебных заведений и командирами воинских частей Нацгвардии", - написал он.

"Сегодня задачей каждого командира было уяснить порядок подготовки к операции и порядок выполнения боевой задачи. Проведение таких занятий позволяет проводить разбор недостатков, корректировать работу и функционально ставить задачу на перспективу, с учетом тех задач которые стоят перед Нацгвардией", - подчеркнул командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

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Участники также увидели применение подразделений авиации НГУ с элементами десантирования и эвакуации раненых, применение подразделений специального назначения по борьбе с диверсионными группами, огневые упражнения с применением гаубицы Д-30, минометов калибром 80 и 120 мм, работу артиллерийских расчетов: маскировка, быстрая смена огневых позиций, а также модернизированную зенитную установку с возможностью дистанционного управления.

"Анализ боевых столкновений говорит нам о том что нужно уменьшать нормативы на выполнение боевых заданий артиллерийскими подразделениями. Это является залогом сохранения жизни личного состава", - отметил командующий НГУ.

"Способы эвакуации раненых, отработанные на учениях могут быть применены не только в зоне проведения АТО, но и в мирной жизни. В Нацгвардии создано специальное подразделение, обученное действиям в горной местности в сложных условиях в любое время года. Нацгвардейцы которые входят в состав подразделения кроме выполнения служебно-боевых задач могут оказывать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации в горах", - добавил он.

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 01

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 02

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 03

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 04

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 05

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 06

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 07

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 08

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 09

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 10

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 11

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 12

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника 13



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Смотришь на этих товарищей командиров и понимаешь,что многое ещё не сделано ...
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ФаБен:22.06.2017 в 21:48Даааааа !))))) Цікава паралель проведена … Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника - Цензор.НЕТ 4594

Щеплення + Виїзд рАссеян в Европу =гомусексуальні контакти рАссеян …))) А кажуть в рАссеи геї в скрепи не вписуються …))))
Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника - Цензор.НЕТ 3314
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а как жк...со зрадой надо будет потом чтото делать .когда ей больше внимания можно будет уделять
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а какое небо Украины, зелень Украины и теплые лица украинцев.
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Да,это пете с бандой стырить пока не удалось ...
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поправка, да это вове и его банде НИКОГДА стырить не светит. С такими то ребятами.
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Это не поправка а дополнение и я с ней пожалуй соглашусь ...
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Это не про эти учения семенченко вчера стонал "нацгвардию стягивают на границу с россией (в Рамодан за 250 км от границы в Полтавской области) чтобы она помешала блокаде торговли с агрессором"?
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хунта оттачивает мастерство по истреблению руского мира
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побольше ушей вам
хороших и разных
осетинских,кадыровских ,рюсских,бурятских....
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типа, "...ни пяди земли на банковой не отдадим ?..."
...
была уже эта хрень в 2014...
поц на тракторе зашищал ап от врагов...
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А на генералов то аж приятно смотреть.Хари чуть не треснут.Интересно,а каску на нее (на харю) натянуть ктот нибудь может?
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друга фотка з кінця) кльовиє) кірівники-пузани - вся сила-досвід в товщині пуза!
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кацапня! истово верьте яндексу.он не обманет :D

Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника - Цензор.НЕТ 8788
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В Україні розробили нову безпілотну бойову платформу: з'явилось відео

Нову безпілотну бойову платформу розробники назвали "Ласкою".
Створила військову розробку запорізька компанія. Новинку вже випробували на військовому полігоні.
Безпілотний наземний транспорт можна використовувати не лише під час бойових дій, а й для охорони території. "Ласка" може виявити нелегальне проникнення на територію. Крім того, у платформи є і турель під кулемет.Машина може пересуватись як самостійно, так і на бойовому транспортному засобі. http://24tv.ua/v_ukrayini_rozrobili_novu_bezpilotnu_boyovu_platformu_zyavilos_video_n833304
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вертолетики надо нам обновить
тем более мы доделали КТ112 "Combat" и уже вроде бы показали его на выставке в ОАЕ в этом году

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в жопу его можно засунуть тем кто его сделал....и не смешить народ....
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Вчера по новостям международным обосрали Хуйло. Упасть со смеха. Был у него в гостях знаменитый американский режисер . Ну сеичас популярно снимать всякие интервью хуйлом для хроники и будущего некролога.
И сует хуйло ему под нос свои телефон , а там видео того как американцы точечно уничтожают боевиков, только хуйло показывает ему копию этого видео с рашистскими комментариями и якобы это русские уничтожают боевиков, причем на оригинальном видео все переговоры стрельба все как есть, а в хуйловском видео никакои стрельбы нет. Короче тема что хуйло шизофреник и опнутый, к тому же еще и лжет нагло. Смотрел вчера это все и катался со смеху.
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Даже российская "оппозиця" смеется над этим. Цензорр еще не знает?
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гарсия.а у тебя небось позвоночник почесать можно со стороны пуза?
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А у руля все те же мерзкие, пузатые и мордастые показушники..!
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Не слабая ДРГ у потенциальногот противника, раз для ее уничтожения целый батальон потребовался
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ну дык не палестинцы чай... а рашисты при полной экипировке
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не знаю что они там отрабативают на самом деле и с какой целью
но на нулях нациков нет - єто вам любой вояка подтвердит
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это вам не мушкетёры короля, у этих все хорошо, сухо и комфортно.
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что там отрабатывать....куярить 400-м калибром что бы фарш аж до сахалина летел!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. ФОТОрепортаж
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