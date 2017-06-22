 Нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы Нацгвардии Вадим Голуб.
"Учения состоялись в ходе проведения учебно-методического собрания начальниками территориальных управлений, руководителями военных учебных заведений и командирами воинских частей Нацгвардии", - написал он.
"Сегодня задачей каждого командира было уяснить порядок подготовки к операции и порядок выполнения боевой задачи. Проведение таких занятий позволяет проводить разбор недостатков, корректировать работу и функционально ставить задачу на перспективу, с учетом тех задач которые стоят перед Нацгвардией", - подчеркнул командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров.
Участники также увидели применение подразделений авиации НГУ с элементами десантирования и эвакуации раненых, применение подразделений специального назначения по борьбе с диверсионными группами, огневые упражнения с применением гаубицы Д-30, минометов калибром 80 и 120 мм, работу артиллерийских расчетов: маскировка, быстрая смена огневых позиций, а также модернизированную зенитную установку с возможностью дистанционного управления.
"Анализ боевых столкновений говорит нам о том что нужно уменьшать нормативы на выполнение боевых заданий артиллерийскими подразделениями. Это является залогом сохранения жизни личного состава", - отметил командующий НГУ.
"Способы эвакуации раненых, отработанные на учениях могут быть применены не только в зоне проведения АТО, но и в мирной жизни. В Нацгвардии создано специальное подразделение, обученное действиям в горной местности в сложных условиях в любое время года. Нацгвардейцы которые входят в состав подразделения кроме выполнения служебно-боевых задач могут оказывать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации в горах", - добавил он.
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Щеплення + Виїзд рАссеян в Европу =гомусексуальні контакти рАссеян …))) А кажуть в рАссеи геї в скрепи не вписуються …))))
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хороших и разных
осетинских,кадыровских ,рюсских,бурятских....
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...
была уже эта хрень в 2014...
поц на тракторе зашищал ап от врагов...
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Нову безпілотну бойову платформу розробники назвали "Ласкою".
Створила військову розробку запорізька компанія. Новинку вже випробували на військовому полігоні.
Безпілотний наземний транспорт можна використовувати не лише під час бойових дій, а й для охорони території. "Ласка" може виявити нелегальне проникнення на територію. Крім того, у платформи є і турель під кулемет.Машина може пересуватись як самостійно, так і на бойовому транспортному засобі. http://24tv.ua/v_ukrayini_rozrobili_novu_bezpilotnu_boyovu_platformu_zyavilos_video_n833304
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тем более мы доделали КТ112 "Combat" и уже вроде бы показали его на выставке в ОАЕ в этом году
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И сует хуйло ему под нос свои телефон , а там видео того как американцы точечно уничтожают боевиков, только хуйло показывает ему копию этого видео с рашистскими комментариями и якобы это русские уничтожают боевиков, причем на оригинальном видео все переговоры стрельба все как есть, а в хуйловском видео никакои стрельбы нет. Короче тема что хуйло шизофреник и опнутый, к тому же еще и лжет нагло. Смотрел вчера это все и катался со смеху.
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но на нулях нациков нет - єто вам любой вояка подтвердит
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