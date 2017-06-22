 В центре Киева возле Золотых ворот неизвестный зарезал ветерана АТО, - полиция. ФОТО (обновлено)

"Произошло убийство, подробности позже", - сказал она.
Как сообщает ЛБ в ходе драки один из мужчин нанес ножевое ранение другому, в результате которого последний скончался.
Полиции не удалось поймать нападавшего. О мотивах нападения не сообщается.
Как сообщил позже с места событий корреспондент 112.ua cпор возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына.
Очевидцы сообщают, причиной недовольства со стороны убийцы стало то, что якобы громко играла музыка.
Отметим, что погибшему около 60 лет. Он - участник АТО, воевал под Марьинкой.
Также по некоторым данным, погиб председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.
Сейчас убийца задержан, проводятся следственные действия.
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