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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17459) убийство (4991)

 В центре Киева возле Золотых ворот неизвестный зарезал ветерана АТО, - полиция. ФОТО (обновлено)

В Киеве, в сквере около Золотых ворот произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате чего один из них погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщила пресс-секретарь полиции Киеве Оксана Блищик.

"Произошло убийство, подробности позже", - сказал она.

Как сообщает ЛБ в ходе драки один из мужчин нанес ножевое ранение другому, в результате которого последний скончался.
Полиции не удалось поймать нападавшего. О мотивах нападения не сообщается.

Как сообщил позже с места событий корреспондент 112.ua cпор возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына.

Очевидцы сообщают, причиной недовольства со стороны убийцы стало то, что якобы громко играла музыка.

Отметим, что погибшему около 60 лет. Он - участник АТО, воевал под Марьинкой.

Также по некоторым данным, погиб председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

Сейчас убийца задержан, проводятся следственные действия.


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В центре Киева возле Золотых ворот неизвестный зарезал ветерана АТО, - полиция 01

В центре Киева возле Золотых ворот неизвестный зарезал ветерана АТО, - полиция 02

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Мокрушника падлу живьем рвать по кускам !!!
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