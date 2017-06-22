EN|RU|UK
Темы дня: Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге
 Происшествия, Киевские новости
  13754  65
Все про:Киев (17449) убийство (4984)

 В центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция. ФОТО (обновлено)

убийство киев

В Киеве, в сквере около Золотых Ворот произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате чего один из них погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщила пресс-секретарь полиции Киеве Оксана Блищик.

"Произошло убийство, подробности позже", - сказал она.

Как сообщает ЛБ в ходе драки один из мужчин нанес ножевое ранение другому, в результате которого последний скончался.
Полиции не удалось поймать нападавшего. О мотивах нападения не сообщается.

Как сообщил позже с места событий корреспондент 112.ua cпор возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына.

Очевидцы сообщают, причиной недовольства со стороны убийцы стало то, что якобы громко играла музыка.

Отметим, что погибшему около 60 лет. Он - участник АТО, воевал под Марьинкой.

Также по некоторым данным, погиб председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

Сейчас убийца задержан, проводятся следственные действия.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала подозреваемых в убийстве супругов из Киева

В центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция 01

В центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция 02

Смотрите также: Убийство в Киеве: неизвестный застрелил женщину. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так беспредел по всей страны и объяснить это очень легко-рыба гниёт с головы ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Троль-стахановец? Премию дадут? Это же надо целый день тупо сидеть на цензоре, чтобы первым втулить коммент в каждой теме🙂
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бросай сытую Германию, приезжай наслаждаться реформами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот штатный ватный тролль везде свое рыло сует, как и его наставники лишнехоромосомные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это клиника. Иди лечись, бидося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лечится? Где,в Украине ? Ну это всё равно,если бы евреям году в 43ем посоветовали полечиться в Освенциме или Бухенвальде . Ну ты комик ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в рашке не пробовал лечится???))))может лучше???)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по тебе не лучше ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лечится? Где,в Украине ? В центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция - Цензор.НЕТ 3696Ну это всё равно,если бы евреям году в 43ем посоветовали полечиться в Освенциме или Бухенвальде . В центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция - Цензор.НЕТ 3696 Ну ты комик ....
22.06.2017 22:33
Ответить
Мне нравится 3
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только чистить рыбу нужно с хвоста, не забывай(те) об этом!
Кстати, не подскажите, где вы были сегодня днем? Есть кто нибудь, кто поручится за то что вас видел? И если можно, напишите вашу фамилию имя отчество, рабочий и особенно домашний номер телефона, номер телефона вашей жены, ваших родителей и дети, в какой школе учатся...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свежую рыбу да ,но тут случай другой ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Харашо шо у кацабидла голова орган декоративний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хардин скотина - за поребрик, твое место под шконкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты быдло ватное, сайты попутало,тут тебе не одноклассники ,про шконки это ты своим сородичам рассказывай,где-то в районе магадана ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
место людное, хорошее
там хедрант, гойсман, депутаты, педалик не гуляют ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
доречі, з прерахованового)) тобою, педалік живе найблище!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от меня педалик получает только от мертвого осла уши.
могу и тебе, минстецевский работник, то же самое презентовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут недавно рассказывали, что в Киеве установлены сотни, если не тысячи камер наблюдения... Только вот почему-то эти камеры ни фига не видят, в лучшем случае могут показать, на улице день или ночь. Или наша "власть" настолько глупа, что транжирит деньги из госбюджета на глупости, или столь подла и цинична, что прикрываясь заботой о безопасности в столице ворует сотни миллионов на мифические камеры и видеосерверы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в европе тоже камер натыкано,а криминал все равно работает)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мля, Аваков рапортует о значительном снижении криминала в стране.
Покращення, етить колотить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дев"яності повернулись?!
беспредел) руліт, при рехформах мусоров паліції))!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- граждане как рабы, не могут законно себя защитить. Спасибо Авакову и Пете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
єдина рехворма і то ще гірше зробила!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полицейская "реформа" в исполнении шоколадной шоблы и любителя рюкзаков авакова, во всей красе. В стране анархия и разгул преступности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как у вас в рашке с криминалом при наличии стольких мусоров и гвардейцев????полный порядок и безопасность???
 показать весь комментарий
Ответить
 
В каждой стране,каждый день кого то режут,стреляют,душат,зачем разводить тут срачи по этому поводу,так было и будет,даже когда колбаса была по 2.20 ,за рубль могли прирезать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе разве не понятно кто здесь срачи разводит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гарсиа, на тебя снизошло озарение, что зрадоботсво это путь вникуда? Неужели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я зрадоботом и троллякой никогда не был,у меня свое мнение и не ипет,к вашему сожалению розовых очков тоже нету,если шо нибудь власть делает нормальное,я за,а если херню,то я не буду говорить , это прекрасно,как некоторые,так шо звыняйте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так поліцію саму б'ють до напівсмерті, страх перед законом пропав зовсім, оскільки владу злодіїв і негідників не поважають навіть злочинці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На улице должна быть только одна сила - Нацполиция, - А. Аваков

Ну и где? Пока только беспредел от Безнаказанности. Никакие институты в стране не работают. Чинуши и власть с упоением, как в последний раз, безбожно грабят. Народ выживает как может. Это параллельные миры. Это наша гибридная реальность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в это время, все мусора Банковую в три кольца охраняют, не до простых граждан им, хоть поубивайтесь. Что и происходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пардон, но это рядом с Главным офисом СБУ, а в этом скверике каждый второй СБУшник, они там кофе пьют и стрелки назначают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Золотая тема для кацапского пердежа. Но не стоит упускать из виду что это произошло возле Золотых Ворот. Кстати, кацапы, можете погуглить что это. Хотя да, вас же в гугле забанили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быстро нужно Народу дать разрешение на ношение оружия .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в рашке каждый день убивают,грабят,с топорами ходят,трупы вылавливают и тролятина так не вопит )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно. Хватит поножовщиной баловаться. Дайош массовый шуттер в масштабах страны!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так надо кухонный и садовый инструмент конфисковать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У многих очень даже надо не только отобрать инструменты, автомобили и все прочие травмоопасные предметы, но и держать их подальше от людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так я и не брежу о том, чтобы вооружаться. Это вас надо в намордники одеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не надо вам защищаться, овцам на роду написано стать шашлыком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз наоборот.Срочно раздать людям кухонный и садовый инструмент,раз Рада не может принять закон об оружии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
правильно. я хожу с секатором на двухметровом древке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
всегда говорил - Золотые Ворота - опасный район, ночью вообще стрёмно выходить из подворотни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Золотые слова о золотом месте.Если бы там мочили только высших чиновников и депутатов,то З.олотым воротам цены бы не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
на самом деле эти пианисты горнисты музыканты хороши только не в качестве соседей, мешал жильцам соседнего дома возле которого музицировал и нарвался на нервного, итог вот такой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот и нафига "играть на пианино" посреди улицы, привлекая внимание урок, психов или просто долбо#бов, пока в Киеве (да и по всей стране) ТАКАЯ криминогенная обстановка? 100% так можно рано или поздно нарваться на неприятности. Да и вообще, может, кому-то это мешает. К примеру, кто-то ребенка спать укладывает, а тут под открытым окном- "концерт". У нас под окнами ближе к вечеру мотоциклисты повадились тусоваться- шум, гам, регот, рев моторов и т.д. Очень неприятно, когда хочется просто тишины в собственном доме.....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Киева возле Золотых Ворот неизвестный зарезал мужчину, - полиция. ФОТО (обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти