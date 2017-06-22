 "Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны", - Турчинов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.Во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в результате российской агрессии в Украине и на Ближнем Востоке."Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - сказал Турчинов, добавив, что Россия ведет против Украины гибридную войну, "не только на поле боя, но и в энергетической, информационной, экономической и других сферах".Секретарь Министерства обороны Великобритании добавил, что его страна обеспокоена увеличением милитаризации России и тем "как разворачивается инициированная РФ гибридная война".

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В этом контексте стороны констатировали необходимость не только продолжения санкций против России но и их усиление."Санкции - единственная возможность остановить Россию на пути роста милитаризации и продолжения их военной агрессии", - подчеркнул Секретарь СНБО. Кроме того, собеседники обсудили возможности интенсификации сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности."Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал Турчинов.Лавгроув подчеркнул, что Великобритания уважает территориальный суверенитет и независимость Украины. "Мы признаем, что аннексия Крыма - незаконный акт", - добавил он.Подытоживая, Секретарь Министерства обороны Великобритании выразил надежду, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться и углубляться. "Украина - один из наших самых важных стратегических партнеров, мы готовы стоять рядом с вашей страной, помогая и сотрудничая с вами на всех уровнях", - подчеркнул он.