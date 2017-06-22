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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1653) сотрудничество (620) Турчинов (3235)

 "Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны", - Турчинов. ФОТО

Сегодня, 22 июня, состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с Постоянным Секретарем Министерства обороны Великобритании Стивеном Лавгроувом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в результате российской агрессии в Украине и на Ближнем Востоке.

"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - сказал Турчинов, добавив, что Россия ведет против Украины гибридную войну, "не только на поле боя, но и в энергетической, информационной, экономической и других сферах".

Секретарь Министерства обороны Великобритании добавил, что его страна обеспокоена увеличением милитаризации России и тем "как разворачивается инициированная РФ гибридная война".

Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны, - Турчинов 01

Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны, - Турчинов 02

Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны, - Турчинов 03


В этом контексте стороны констатировали необходимость не только продолжения санкций против России но и их усиление.

"Санкции - единственная возможность остановить Россию на пути роста милитаризации и продолжения их военной агрессии", - подчеркнул Секретарь СНБО. Кроме того, собеседники обсудили возможности интенсификации сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности.

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"Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал Турчинов.

Лавгроув подчеркнул, что Великобритания уважает территориальный суверенитет и независимость Украины. "Мы признаем, что аннексия Крыма - незаконный акт", - добавил он.

Подытоживая, Секретарь Министерства обороны Великобритании выразил надежду, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться и углубляться. "Украина - один из наших самых важных стратегических партнеров, мы готовы стоять рядом с вашей страной, помогая и сотрудничая с вами на всех уровнях", - подчеркнул он.
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а шо пластырь в охране подрабатывает,судя по форме?
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Обрати внимание на своего чемоданоносителя из Кремля... Прошло 20 лет , как оно носило чемоданы за Собчаком , но оно совсем не изменилось , осталось всё той же пустышкой , что и прежде ... в руссоблядии такие пустые существа становятся национальными пидарами - такова горькая судьба рассеи...
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У меня большой словарный запас. Ваше " руссоблядии" расширил этот список. Удивительно, как в одном слове можно охарактеризовать состояние разваливающей не до педерации. Спасибо.
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Оно хоть одеваться научилось и этот типа мальчиш- кибальчиш
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Байгали! «Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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Кацапам можно хотеть что -то изменить,да только для этого нужно оценить свои возможности,а с голой ж-пой изменять - смешить мир.Если бы не Пэдро с перемириями, кацапов бы уже давно не было на Донбассе и в Крыму.Они не умеют ни работать ни воевать.
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Кацабо-ушлепки по жизни могут только что-то разрушать и уничтожать, а создать свое им не под силу, разве что петуха из дерьма.
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Адрес www.google.ru попал в список запрещённых в России сайтов из-за ФНС :D

"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7828

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Московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные террористы! Создавшие Россию путем кровопролитных, захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путина!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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Лавгроув подчеркнул, что Великобритания уважает территориальный суверенитет и независимость Украины. "Мы признаем, что аннексия Крыма - незаконный акт", - тут бы ему сказать, что готовы выполнить пункт 4 Будапештского меморандума.
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Ali Hasan! Инфа от 24.04.2017 г. 39 иностранных советников от 11 стран работают в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил. Об этом говорится в ответе на запрос «Українських Новин».
"По состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работают 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Дании, Канады, Литовской Республики, Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Норвегии, Польши, США, Венгрии и Чешской Республики", - говорится в ответе. Это тоже -- неплохо... + военные инструкторы, + маневры войск НАТО, в кот. принимают участие и ВСУ.
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Путин уговаривает Димона занять его место ...
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насупился, бровки к носику прижал...
немедленно сбросьте цену на 8 аифон!
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Путин: Патриотизм важнее знаний

Все правильно- стадо должно быть тупым и легкоуправляемым. :D :D


https://15minut.org/news/172286-putin-patriotizm-vazhnee-znanij



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теперь понятно почему у етого стада такой тупой вожак,

бо Патриотизм важнее знаний!
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Sorry, but… Русские - о русских…
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
См. высказывания о России Вл. Высоцкого, песня «Чужой дом».
«Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
«В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7128Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 10 год.10 годин томуБільше
А - амнезия
Облажавшееся по самое некуда Ху*ло теперь заявило что не помнит о чем говорило со Стоуном)))
"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 113
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Устанут пыль глотать! Если не совсем точно выразился,русские поправят!
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Действия России, свидетельствуют о том, что : " Давно не гуляла сокира, по вулицяж міста Москва!"
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Garik, повний текст: Міцні, засмальцьовані руки, А м'язи тверді, наче дуб. На білій, як день, вишиванці Блищить український тризуб! В очах крижана недовіра, Як глобус блищить голова. Давно не гуляла сокира По вулицях міста Москва! Ви навіть його не турбуйте, Бо раптом піде щось не так, Не заздрю тому хто скуштує Завзятий козацький гопак! Міцні, засмальцьовані руки, А м'язи тверді, наче дуб. На білій, як день, вишиванці Блищить український тризуб!
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та это не дождь- это ....тьфу птицы @#дарасы))
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Димон думает: ну и казлы эти дидываивале! Если б немцам войну проиграли то я б сейчас в Рейхстаге сидел,а не с этим тупым хуйлом мокнул под дождем!
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шота тот голубоглазый ариец из гэбни не умеет парасольку правильно держать .видимо уволят нафиг
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не то уже пошло хуйло, не то...
а между струйками, слабо?
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В Украине составили первый протокол за ношение «георгиевской ленты» 22.06.2017, 18:58"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3517
Нарушителям грозит около $100 штрафа.

Полиция в Днепре составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. Она была замечена 22 июня на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц, пишет meduza.io.
- На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда «георгиевской ленты», - говорится в сообщении.
По сообщениям украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего «георгиевскую ленту», который Петр Порошенко подписал 12 июня.
Статья украинского КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в 850 ($32)-2550 ($97) гривен. При повторном нарушении в течение года - штраф до 5100 гривен. Также предусмотрен административный арест на 15 суток.
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пробную сумашедшую баМбушку выпустили,проверить реакцию копов..
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Беларусь!Георгиевская лента -- лента царского Георгиевского ордена. Ее, в свое время, использовала воевавшая против большевиков Белая гвардия. А во времена Второй Мировой войны -- "Русская освободительная армия" (РОА), российского офицера-предателя А. Власова, и казаки 15-го Донского казачьего корпуса СС Гельмута фон Паннвица. Что вместе с Калмыцкой дивизией и другими российскими воинскими подразделениями (всего - более 800 000 россиян), воевали против Красной Армии, на стороне гитлеровцев.
И Георгиевская лента -- не символ победы над нацизмом, а - отличительный знак тех, против кого воевали нынешние ветераны Второй Мировой.
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Стремятся изменить мир обычно побежденные в мировой войне, но великую Победу вроде-бы страны бывшего СССР отмечают и Россия в первую очередь...
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Кстати БССР и УССР единственные государства-победители, которые в 1945 потеряли свои территории (Беласток и Перемышль)
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а что, разве где-то еще дважді кровавім катком проходил фронт?
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судя по тому как сейчас живет Германия- наверное именно она победила во 2-й Мировой)
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"...победа... Бывшего СССР..." Сегодня мы знаем, что:
1. В соответствии с тайными статьями Раппальского соглашения (подписано в 1922 г), «большевистский» СССР -- наперекор международным запретам! -- не только поставлял в Германию стратегические материалы, но и предоставил ей свою территорию для производства новых образцов боевой техники. А также подготовил для Вермахта 20 000 офицеров. В частности, Г. Гудериан, танки которого потом еле остановили под Тулой, учился воевать в СССР;
2. Вот что сказал, 28.09.1939 г., коммунист Й. В. Сталин, после того, как 03.09.1939 г. Великобритания и Франция, исполняя договоренности с Польшей, объявили войну Германии:
"Если Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии …";
3. В феврале 1940 г. СССР обязался не только поставлять воюющей Германии стратегические материалы, но и покупать их для нее в третьих странах. И с весны 1940 по июнь 1941 г. Германия получила из СССР 1 млн. т. пшеницы, 900 тыс. т. нефтепродуктов, 185 тыс. т. марганцевой руды, 23 тыс. т. хромовой руды, 14 тыс. т. меди и большое количество других стратегических материалов. А еще СССР обеспечил немцам провоз через свою территорию значительного количества стратегических материалов из Юго-Восточной Азии. А поставленные СССР продукты питания позволили Гитлеру создать запасы продовольствия на случай войны.
4. после чего Германия, подготовленная коммунистами СССР к большой войне, напала и на СССР. Что стоило его гражданам и 27 млн. павших (в 1990 году официально была объявлена окончательная цифра), и -- десятилетия горя и лишений. За все - спасибо коммунистам В. Ленину и Й Сталину!
5. Известно, что Красная Армия боевые действия в Европе завершила на территории западной части Латвии, известной под названием «Курляндский котёл». Где группировка немецких войск оказывала ожесточённое сопротивление советским войскам вплоть до 15 мая 1945 года. Вот так-то оно... про победу и бывший СССР...
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А Кучма сегодня дифирамбами распелся перед Путиным...
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Думаешь проканает?
-Да ты успокойся,я тебе говорю,лошара
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"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4417Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 21 черв.Більше
Россия приступила к реализации плана ответных мер на новый пакет санкций США
"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4155
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Легким движением руки на кнопке Воронеж превращается... превращается Воронеж... в элегантную Воронку.
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а повалился бы назад - оперся бы об соседний курятник
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могУть...епта! В Костроме во время свадьбы обрушился фасад здания

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так и знал, что они не только петухов из говна лепят.
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"Россия... Ответных мер..." Инфа от 13.04.2017 Внешняя задолженность России выросла до $529,7 млрд, увеличившись в I квартале 2017 г. на $16,2 млрд.
Об увеличении внешнего долга России сообщается на сайте ЦБ РФ. Рост внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики, отмечается в сообщении.
В частности, внешняя задолженность небанковских секторов экономики России увеличилась за I квартал 2017 года на $8 млрд, или на 2,3%, до $350,7 млрд, внешний долг органов госуправления вырос за это время на $3,4 млрд и составил $42,5 млрд. А рубль-то уже -- тю-тю! И это -- только начало!
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Сегодня, 76 лет тому назад...
"Киев бомбили, нам объявили,
что началась Война..."
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Отметим, что скрепные празднуют нападение Гитлера на Россию.
.
Уже не первый год радует российская пропаганда, объявляя 21 июня "великим праздником всего российского народа", пишут в Фейсбук.На этот раз "праздник начала войны" упоротые отметят "бронепробегом".
"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7246
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Yuriy! Вторая Мировая война началась в 1939 г. После того, как коммунист Й Сталин договорился с нацистом А. Гитлером о разделе Европы. 01.09.1939 Германия напала на Польшу, а 17.09.1939 напал на Польшу верный союзник гитлеровской Германии - СССР. А в честь совместной победы провели, 22.09.1939 г, в Бресте, парад Вермахта и РККА.
Но правду о 2-й Мировой войне коммунисты - ВСЕГДА СКРЫВАЛИ! В т. ч. -- о более, чем 800 000 россиян, воевавших, вместе с Вермахтом, против Красной Армии. Это и Российская Освободительная армия, русского офицера-предателя А. Власова. И 15-й Донской казачий корпус СС Гельмута фон Паннвица. И Калмыцкая дивизия. И -- еще 16 российских воинских подразделений.
Примечания. 1. И о том, что начало, для украинцев, Второй Мировой было 01.09.1939. Когда немецкая авиация бомбила Львов, а 120 000 украинцев воевали с Вермахтом под знаменами Польши.

2. И о том, что больше всех, в относительном исчислении, в той войне погибло украинцев. Из 27 млн советских граждан, погибших во время второй мировой войны, 10 млн были украинцами. Как и 2,3 млн из 2,8 млн угнанных на принудительные работы в "третий рейх
3. И о том, что первое Красное знамя над Рейхстагом водрузили, 30.04.1945 г., казах Р. Кошкарбаев и татарин Г. Булатов.
А закончилась Вторая Мировая 02.09.1945 г. На Дальнем Востоке. После того, как воины Красной Армии (многие из которых были перевезены туда, после окончания боев, из Европы) и вооруженные силы союзников разгромили Японию. И Акт про капитуляцию Японии, от имени СССР, подписал украинец! Полководец и дипломат, генерал-лейтенант К. М. Деревянко.
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Гитлера бы и без ссср задавили. А мы бы пили "БАВАРСКОЕ"!
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По послевоенной Архитектуре Украина плотно лежит в орбите России. России ничего другого и не надо. Архитектуру пытается изменить как раз Запад, пытаясь по-гопнически выбить у России ее ценный ресурс - Украину.
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надо уничтожить сросию! и чем быстрее тем лучше!
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Года с 862 примерно было много желающих это сделать. Разваливать получалось, победить не особо получалось.
И, кстати, Турчинов вообще не прав. Кремль хочет изменить не послевоенное мироустройство, а сложившееся после 1991 года мироустройство.
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В России заблокировали Google
В Москве и других некоторых городах стала недоступной поисковая система Google. В реестре запрещенных сайтов в России, который составляет Роскомнадзор, указано, что доступ по адресу google.ru запрещен еще с 14 июня 2016 года.
"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - Турчинов - Цензор.НЕТ 9260Об этом пишет Коммерсант.

Локализации поисковика в других доменных зонах в список не вошли. Google был включен в реестр по требованию Федеральной налоговой службы.

Некоторые российские интернет-провайдеры подтверждают блокировку поисковика.

- Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом. На стороне Google технических проблем нет, - рассказали в компании.
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Хорошая работа - вещать на весь мир очевидные вещи. Ну хочет и что дальше?!
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Не хочу воевать с Россией: появилось видео со скандальным заявлением на росТВ одиозной экс-регионалки

В сети опубликовали видео выступления бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко на одной из российских пропагандистских телепередач.
Видео было опубликовано на сайте YouTube."Во всех речах президента Украины, и с его точкой зрения я не согласна, проявляется агрессия по отношению россиянам. Нагнетается только одна точка зрения - война. Война с Россией, Россия - враг, мы будем воевать. Я не хочу воевать с Россией. Я не хочу, чтобы моя страна воевала с Россией", - отметила Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко поставила на место русофоба
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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Даже Гончаренко и Балашов не побоялись ехать в Крым.
А Кровавый Пластырь - увы.
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Действия России свидетельствуют, что она еб#нутая.
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Если ты не уважаешь своего врага, то шанс победить его резко уменьшается. Неважно какими методами ведет войну твой враг.
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Действия бессменного преза России - свидетельствуют только о его старческом идиотизме, а так-же , - о массовой оболванинованости его граждан. Ни о чём более...
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"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны">>>>> Njesoglashusj. Rossija starajetsja izmenjitj arhitjekturu mira, kotoraja slozhilasj poslje 'de facto' porazhenjija SSSR v HOLODNOIJ VOIJNJE, kotoraja zakonchilasj 'de facto' i 'de jure' raspadom sovka.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны", - Турчинов. ФОТО
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