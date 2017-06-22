 "Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны", - Турчинов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в результате российской агрессии в Украине и на Ближнем Востоке.
"Действия России свидетельствуют, что она хочет изменить архитектуру мира, которая сложилась после Второй мировой войны", - сказал Турчинов, добавив, что Россия ведет против Украины гибридную войну, "не только на поле боя, но и в энергетической, информационной, экономической и других сферах".
Секретарь Министерства обороны Великобритании добавил, что его страна обеспокоена увеличением милитаризации России и тем "как разворачивается инициированная РФ гибридная война".
В этом контексте стороны констатировали необходимость не только продолжения санкций против России но и их усиление.
"Санкции - единственная возможность остановить Россию на пути роста милитаризации и продолжения их военной агрессии", - подчеркнул Секретарь СНБО. Кроме того, собеседники обсудили возможности интенсификации сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности.
"Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал Турчинов.
Лавгроув подчеркнул, что Великобритания уважает территориальный суверенитет и независимость Украины. "Мы признаем, что аннексия Крыма - незаконный акт", - добавил он.
Подытоживая, Секретарь Министерства обороны Великобритании выразил надежду, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться и углубляться. "Украина - один из наших самых важных стратегических партнеров, мы готовы стоять рядом с вашей страной, помогая и сотрудничая с вами на всех уровнях", - подчеркнул он.
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«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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"По состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работают 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Дании, Канады, Литовской Республики, Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Норвегии, Польши, США, Венгрии и Чешской Республики", - говорится в ответе. Это тоже -- неплохо... + военные инструкторы, + маневры войск НАТО, в кот. принимают участие и ВСУ.
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немедленно сбросьте цену на 8 аифон!
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Все правильно- стадо должно быть тупым и легкоуправляемым. :D :D
https://15minut.org/news/172286-putin-patriotizm-vazhnee-znanij
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бо Патриотизм важнее знаний!
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«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
См. высказывания о России Вл. Высоцкого, песня «Чужой дом».
«Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
«В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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А - амнезия
Облажавшееся по самое некуда Ху*ло теперь заявило что не помнит о чем говорило со Стоуном)))
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а между струйками, слабо?
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Нарушителям грозит около $100 штрафа.
Полиция в Днепре составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. Она была замечена 22 июня на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц, пишет meduza.io.
- На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда «георгиевской ленты», - говорится в сообщении.
По сообщениям украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего «георгиевскую ленту», который Петр Порошенко подписал 12 июня.
Статья украинского КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в 850 ($32)-2550 ($97) гривен. При повторном нарушении в течение года - штраф до 5100 гривен. Также предусмотрен административный арест на 15 суток.
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И Георгиевская лента -- не символ победы над нацизмом, а - отличительный знак тех, против кого воевали нынешние ветераны Второй Мировой.
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1. В соответствии с тайными статьями Раппальского соглашения (подписано в 1922 г), «большевистский» СССР -- наперекор международным запретам! -- не только поставлял в Германию стратегические материалы, но и предоставил ей свою территорию для производства новых образцов боевой техники. А также подготовил для Вермахта 20 000 офицеров. В частности, Г. Гудериан, танки которого потом еле остановили под Тулой, учился воевать в СССР;
2. Вот что сказал, 28.09.1939 г., коммунист Й. В. Сталин, после того, как 03.09.1939 г. Великобритания и Франция, исполняя договоренности с Польшей, объявили войну Германии:
"Если Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии …";
3. В феврале 1940 г. СССР обязался не только поставлять воюющей Германии стратегические материалы, но и покупать их для нее в третьих странах. И с весны 1940 по июнь 1941 г. Германия получила из СССР 1 млн. т. пшеницы, 900 тыс. т. нефтепродуктов, 185 тыс. т. марганцевой руды, 23 тыс. т. хромовой руды, 14 тыс. т. меди и большое количество других стратегических материалов. А еще СССР обеспечил немцам провоз через свою территорию значительного количества стратегических материалов из Юго-Восточной Азии. А поставленные СССР продукты питания позволили Гитлеру создать запасы продовольствия на случай войны.
4. после чего Германия, подготовленная коммунистами СССР к большой войне, напала и на СССР. Что стоило его гражданам и 27 млн. павших (в 1990 году официально была объявлена окончательная цифра), и -- десятилетия горя и лишений. За все - спасибо коммунистам В. Ленину и Й Сталину!
5. Известно, что Красная Армия боевые действия в Европе завершила на территории западной части Латвии, известной под названием «Курляндский котёл». Где группировка немецких войск оказывала ожесточённое сопротивление советским войскам вплоть до 15 мая 1945 года. Вот так-то оно... про победу и бывший СССР...
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-Да ты успокойся,я тебе говорю,лошара
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Россия приступила к реализации плана ответных мер на новый пакет санкций США
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Об увеличении внешнего долга России сообщается на сайте ЦБ РФ. Рост внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики, отмечается в сообщении.
В частности, внешняя задолженность небанковских секторов экономики России увеличилась за I квартал 2017 года на $8 млрд, или на 2,3%, до $350,7 млрд, внешний долг органов госуправления вырос за это время на $3,4 млрд и составил $42,5 млрд. А рубль-то уже -- тю-тю! И это -- только начало!
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"Киев бомбили, нам объявили,
что началась Война..."
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.
Уже не первый год радует российская пропаганда, объявляя 21 июня "великим праздником всего российского народа", пишут в Фейсбук.На этот раз "праздник начала войны" упоротые отметят "бронепробегом".
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Но правду о 2-й Мировой войне коммунисты - ВСЕГДА СКРЫВАЛИ! В т. ч. -- о более, чем 800 000 россиян, воевавших, вместе с Вермахтом, против Красной Армии. Это и Российская Освободительная армия, русского офицера-предателя А. Власова. И 15-й Донской казачий корпус СС Гельмута фон Паннвица. И Калмыцкая дивизия. И -- еще 16 российских воинских подразделений.
Примечания. 1. И о том, что начало, для украинцев, Второй Мировой было 01.09.1939. Когда немецкая авиация бомбила Львов, а 120 000 украинцев воевали с Вермахтом под знаменами Польши.
2. И о том, что больше всех, в относительном исчислении, в той войне погибло украинцев. Из 27 млн советских граждан, погибших во время второй мировой войны, 10 млн были украинцами. Как и 2,3 млн из 2,8 млн угнанных на принудительные работы в "третий рейх
3. И о том, что первое Красное знамя над Рейхстагом водрузили, 30.04.1945 г., казах Р. Кошкарбаев и татарин Г. Булатов.
А закончилась Вторая Мировая 02.09.1945 г. На Дальнем Востоке. После того, как воины Красной Армии (многие из которых были перевезены туда, после окончания боев, из Европы) и вооруженные силы союзников разгромили Японию. И Акт про капитуляцию Японии, от имени СССР, подписал украинец! Полководец и дипломат, генерал-лейтенант К. М. Деревянко.
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И, кстати, Турчинов вообще не прав. Кремль хочет изменить не послевоенное мироустройство, а сложившееся после 1991 года мироустройство.
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В Москве и других некоторых городах стала недоступной поисковая система Google. В реестре запрещенных сайтов в России, который составляет Роскомнадзор, указано, что доступ по адресу google.ru запрещен еще с 14 июня 2016 года.
Об этом пишет Коммерсант.
Локализации поисковика в других доменных зонах в список не вошли. Google был включен в реестр по требованию Федеральной налоговой службы.
Некоторые российские интернет-провайдеры подтверждают блокировку поисковика.
- Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом. На стороне Google технических проблем нет, - рассказали в компании.
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В сети опубликовали видео выступления бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко на одной из российских пропагандистских телепередач.
Видео было опубликовано на сайте YouTube."Во всех речах президента Украины, и с его точкой зрения я не согласна, проявляется агрессия по отношению россиянам. Нагнетается только одна точка зрения - война. Война с Россией, Россия - враг, мы будем воевать. Я не хочу воевать с Россией. Я не хочу, чтобы моя страна воевала с Россией", - отметила Елена Бондаренко.
Елена Бондаренко поставила на место русофоба
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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А Кровавый Пластырь - увы.
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