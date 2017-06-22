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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Экс-беркутовцы из Николаева применяют "украинский опыт" в Беларуси. ФОТОрепортаж

Бывшие сотрудники расформированного спецподразделения "Беркут" МВД Украины скрываются не только в Российской Федерации и оккупированном Крыму, но и на территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Установлено, что беларуские власти подобно российским коллегам не только предоставляют убежище экс-бойцам "Беркута", но и охотно дают им работу в системе правохранительных органов государства. Как показали недавние события, приобретенный беглыми украинскими силовиками опыт превышения служебных полномочий в силовом подавлении мирных протестных акций весьма ценен как для России, так и для Беларуси.

Первым фигурантом этого расследования, в отношении которого собрано максимальное количество доступной в открытых источниках информации, является боец "Беркута" Николай Стогорняк.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 01

Николай Сергеевич Стогорняк, родился 19.09.1988 года в с. Степкивка Первомайского района Николаевской области, УССР. Проживал в г. Первомайск Николаевской области. После прохождения срочной военной службы был принят в роту милиции особого назначения "Беркут" при УМВД Украины в Николаевской области. В социальных сетях: "VK" №1 (удален, архив профиля, контактов), "VK" №2 (архив профиля, контактов), "ОК" (архив профиля, фотоальбома, контактов).

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Автор расследования сообщает, что несмотря на весьма осторожное поведение фигуранта в соцсетях и удаление им предыдущего аккаунта, в котором было указано его участие в паблике "ПМОП Беркут", а также удаление им всех своих личных фотографий, благодаря его родственникам и бывшим сослуживцам получено достаточное количество информации для его идентификации.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 02

Так, например, в профиле соцсети его сестры обнаружено фото Стогорняка вместе с матерью, приехавшей к сыну в Минск после продолжительной разлуки в ноябре 2016 года. Фотография сделана на территории обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 03

Ниже представлено одно из удаленных Стогорняком фото, на котором он запечатлен на фоне беларуского архитектурного чуда в стиле хай-тек - здания футбольного стадиона "Борисов-Арена".

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 04

Во время поиска и сбора фактологического материала, подтверждающего, что Николай Стогорняк являлся действующим сотрудником спецподразделения "Беркут", было выявлено групповое фото, запечатлевшее его вместе со своими сослуживцами предположительно в г. Первомайск Николаевской области. На фото он зафиксирован, как и остальные бойцы подразделения, в фирменном "беркутовском" обмундировании, а его погоны свидетельствуют о сержантском звании.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 05
Николай Стогорняк второй справа в первом ряду

"Что касается подтверждения службы Стогорняка в правоохранительных органах Беларуси, то фигурант №1 этого расследования уже успел поучаствовать в насильственных задержаниях и судебных расправах над общественными активистами Беларуси. Так Николай Стогорняк 13 марта 2017 года участвовал в качестве свидетеля во время судебного процесса по делу общественного активиста и анархиста Вячеслава Косинерова, обвиняемого в участии в "Марше недармоедов" в Минске 17 февраля 2017 года. Стогорняк на суде в открытую лжесвидетельствовал о том, что смог в темноте опознать по глазам Косинерова среди остальных двух тысяч участников акции протеста, при этом затруднялся назвать точное имя и фамилию обвиняемого. Несмотря на очевидную сфабрикованность дела, Косинеров был приговорен к 15 суткам ареста", - сообщает журналист и приводит в качестве документального подтверждения службы бывшего бойца "Беркута" Николая Стогорняка в милиции Беларуси фрагменты фотокопии постановления по делу об административном правонарушении №1009/17 от 13.03.2017 г.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 06

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Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 07

Несколькими днями позднее, 16 марта 2017 года, Н. Стогорняк свидетельствовал как сотрудник ОМОНа на процессе по делу задержанного им днем ранее после разрешенного властями очередного "Марша нетунеядцев" Дмитрия Митрашевского, приговоренного впоследствии к 15 суткам ареста [1, 2 ].

"Николай Стогорняк открыто лжесвидетельствует и потворствует судебному произволу в Беларуси, но, вместе с тем, сам боится судебного преследования у себя на родине, из-за чего бежал в Беларусь. Вполне возможно шлейф его преступлений тянется вплоть до событий ноября 2012 года, когда, после окончания избирательной компании в Верховную Раду, бойцы "Беркута" прорвали оцепление митингующих и ворвались со штурмом в помещение 132-й окружной избирательной комиссии в г. Первомайск Николаевской области и похитили оригиналы протоколов с "мокрыми" печатями. Данные действия, а также фальсификация итогов выборов, были проведены для обеспечения победы кандидата от "Партии Регионов" [1, 2, 3 ]", - говорится в расследовании.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 08
Бойцы "Беркута" в здании ОИК № 132 в г.Первомайск | © nikvesti.com

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Вторым фигурантом расследования, который с очень большой долей вероятности находится на данный момент в Беларуси и, предположительно, также служит в правоохранительных органах, является Сергей Гавриляк. Он обнаружен в списке друзей фигуранта №1, Николая Стогорняка, по сравнению с которым осторожничает еще больше и проявляет гораздо меньше активности в соцсетях.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 09

Сергей Николаевич Гавриляк, родился 06.02.1984 г. в с. Зеленое Николаевского района Николаевской области, УССР. После прохождения срочной военной службы принят в роту милиции особого назначения "Беркут" при УМВД Украины в Николаевской области. В ноябре 2013 года в составе николаевского подразделения направлен в Киев. В социальных сетях: "VK" (архив профиля, фотоальбома, контактов).

В результате углубленного изучения открытых источников информации журналистом InformNapalm установлено, что Гавриляк в качестве бойца "Беркута" принимал непосредственное участие в противостоянии на Майдане в составе своего николаевского подразделения. Об этом свидетельствуют его собственные комментарии к записи о просьбе 25 бойцов харьковского "Беркута" предоставить им убежище в оккупированном Россией Крыму (архив).

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 10

Была выявлена и другая его запись, в которой он дает реальную оценку своему теперешнему положению, в котором даже делает угрозы (архив ).

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 11

Нижеприведенная запись достаточно четко свидетельствует о его воззрениях, которые дают ясное понимание того, что, если он когда-либо и вернется в Украину, то уж точно под стражей (архив ).

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 12

Прямых доказательств того, что Гавриляк скрывается в Беларуси, обнаружено не было, но косвенно об этом свидетельствует проживание его жены, Татьяны Гавриляк (архив профиля, фотоальбома, контактов ), вместе с детьми в Минске. Супруга не только разделила судьбу своего беглеца-мужа, но и в открытую его поддерживает, публикуя во всех своих аккаунтах соцсетей в так называемый день "Беркута" символ расформированного подразделения [1, 2 ].

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 13

Кроме этого установлено, что ей была предоставлена работа помощника воспитателя в одном из учреждений дошкольного образования г. Минска.

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Третьим фигурантом настоящего расследования является сослуживец Стогорняка и Гавриляка по Николаевскому подразделению "Беркута" Сергей Панасенко. Автор расследования сообщает, что выявить информацию в отношении него было наиболее сложно, т.к. перед своим бегством в Беларусь он удалил практически всю имевшуюся ранее в соцсетях информацию о себе. Путем углубленного анализа его нового аккаунта, обнаруженного в списках контактов предыдущих фигурантов расследования, ему удалось собрать необходимые для идентификации сведения.

Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 14

Сергей Панасенко, родился 1 февраля, предположительно, в Березанском районе Николаевской области, УССР, год рождения и достоверность фамилии устанавливаются. Отслужив срочную военную службу принят в роту милиции особого назначения "Беркут" при УМВД Украины в Николаевской области. В ноябре 2013 года в составе николаевского подразделения направлен в Киев. С большой долей вероятности установлен его новый профиль в соцсети "VK " (архив профиля, контактов ). Данный профиль имеется в списках контактов практически всех его сослуживцев, а в профиле фигуранта №2 - Сергея Гавриляка - ему присвоен статус "лучшие друзья".

В весьма информативных аккаунтах соцсетей его родственников были обнаружены все необходимые данные, касающиеся не только его непосредственного участия в силовом противостоянии на Майдане во время событий Революции Достоинства, но и пребывания его в настоящий момент на территории Беларуси. Больше всего информации в отношении Сергея Панасенко содержится в аккаунтах соцсетей его сестры, сторонницы Януковича и Партии Регионов, Елены Бондаренко (Панасенко) (1, 2 ).

На трех фото ниже (1, 2, 3) он запечатлен 27 ноября 2013 года за два с небольшим дня до жестокого силового разгона протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября.

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Из весьма иллюстративных живописаний Елены Бондаренко о своем брате можно сделать вывод, что Сергей Панасенко принимал также участие в защите администрации Януковича на ул. Банковой в Киеве и его резиденции в Межигорье [1, 2 ].

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3 октября 2015 года Елена Бондаренко вместе со своей подругой решает поехать в Беларусь, в Минск, дабы навестить после длительной разлуки своего брата, Сергея Панасенко.

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Ниже представлены "селфи", зафиксировавшие третьего фигуранта в центре Минска: на Октябрьской площади и на набережной р. Свислочь напротив Троицкого предместья.

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Экс-беркутовцы из Николаева применяют украинский опыт в Беларуси 22

"Слова Елены Бондаренко в комментарии к фото, вполне возможно, являются более чем достоверными: как и в случае со Стогорняком местная милиция остро нуждается в пободных кадрах, имеющих значительный, хоть и отрицательный опыт в защите антиконституционных режимов. С большой долей вероятности некоторые из перечисленных в данном расследовании фигурантов принимали участие и в жестоком разгоне мирной акции Дня Воли 25 марта 2017 года в Минске", - резюмирует автор статьи.
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Там, где нужно молотить пенсионеров и подростков, обоссаной беркутовской петушне всегда работа найдётся... Жаль, что эту падаль не размазали по асфальту в Киеве. Слишком добрые были... А страдают теперь люди в соседних странах.
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" Слишком добрые были... "

Ничего не поменялось , все так и осталось на том уровне .
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Это и есть экспорт революции.
Еще можем помочь покрышками и стеклянной тарой.
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Они и у нас прекрасно себя чувствуют под крылом Авакова.
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а шо , Авакяну в западло их в розыск подать та в Интерпол ?
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Звичайно, що взападло... Всіх тих хто не встиг втекти авакян забезпечив роботою в "реформованій" поліції...
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А мог бы у Авакяна служить,вместе с остальными сепарами,с Голубанами!
Какое то грусненькое расследование,аж жалко бедненьких.

Вобще то я ожидал ,что статья про беркутню будет звучать так:Вявлены,и после найдены без признаков жизни!Замочены на глухо!
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эти пидоры в голубом пока в белоруси и россии президентов не снимут не успокоятся
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Баец украінскага «Беркута» ўладкаваўся на працу ў мінскі АМАП, дае паказанні на апазіцыянераў.
http://nn.by/?c=ar&i=192880
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там своих дэбилов, в Марьиной Горке хватает, этого наверное на развод взяли!
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практика показала что скорее всего их добьют чем они этих садистов из беркута, увы кацапия и беларусь уже потеряны.
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Гришка цыган лука никого добивать не будет, а только сармаком их осыплет
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Та не обращай внимания , троль в Раше тупой как пробка пошел , они не то что законов экономики не знают , они даже учебник физики и истории как самокрутки использовали.
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Бывшие сотрудники расформированного спецподразделения "Беркут" МВД Украины скрываются не только в Российской Федерации и оккупированном Крыму, но и в Украине
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не, все правильно, пусть отметелят раиских и беларуских ватников столько, сколько смогут
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А что, кто-то сомневался? лука такая же сволочь, что и путяра, януковичских овчарок примет с радостью - ему цепные собаки ох как нужны скоро будут. Но хитрозачесанный насчет Майдана в Беларуси таки был прав, у нас уже не возможен этот цивилизованный вариант, у нас приходится ожидать румынского, ливийского, иракского вариантов. И кто цыгану будет виноват, когда ему ср*ку порвут черенком лопаты, либо бошку прострелят или петлю накинут на шею?
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К нашему берегу часто что-то прибивается и в основном г...0!
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Шота я того-й, не розумію. Йшов по драбині, упав с лестницы... Заголовок українською, стаття - русЬкою...

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А шо? Оксфорд и Сорбонна аж преть из каждого лица
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так хуйловйская марионетка - єто ж лучший друган Рошена
они и минские договорняки проводят у кремлевской шлюхи подальше от людских глаз
вот такая єто бл#ота совковая
Экс-беркутовцы из Николаева применяют "украинский опыт" в Беларуси - Цензор.НЕТ 5931
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Взагалі, мене просто вражає низка тупого мізка цих недальніх потвор. Розуму немає геть. А щоб себе показати по типу "я - крутий", обов'язково в соц сітях поститись...
Я тої тяги чомусь не маю, чому так???
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это такая обязательная мусорская опция, позволяющая начальству всех рангов контролировать это быдло. Там они стучат друг на друга. Мусор, не юзающий соцсети, там не задерживается.
Высшее начальство имеет право не пользовать соцсети.
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мало смылось еще сидят и ждут своего времени твари
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Оказывается, есть таки гниды, у которых весь смысл жизни быть цепным псом у власти. Ну вот не видит себя человек никем другим, кроме как собакой, кидающейся на людей.
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А я верю ! Верю в то , что когда нибудь место гаранта займет настоящий патриот Украины ! И будут созданы отряды которые будут разыскивать и ликвидировать всю эту шваль зарубежом. Негласно ... И тихо... Придет время...
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Радует,что такое дерьмо не может существовать в Украине.
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Вот работка классная - бить беззащитных и безоружных...
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Не павераць, папэвна, нашчадки,
Што такие был у нас парадки,
Што дурнили нас верхаводы,
Ненависники нашай свабоды,
Нашай мовы, книги и песни,
Наших скарбоу и наших святынь,
Усяго, што мы в душах пранесли
Праз вяков смяротную стынь.

Як жа сталася, як гета выйшла,
Што пад выжлаю шчерыцца выжла,
Што бад быдлам скациницца быдла,
А пад хлусам крывляецца хлус,
А пад злодзеем хмылицца злодзей,
А пад лёкаем мылицца лекай,
Аи пад гнусам капошицца гнус,
И пад гэтым усим беларус?
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имел сомнительное "удовольствие" общаться с курсантами милицейского училища времен Януковича. Могу утверждать - туда целенаправленно отбирали отморозков, и столь же целенаправленно прививали им зверскую жестокость и даже садизм. Не думаю, что это было случайностью, явно готовились "эскадроны смерти" для уничтожения всякого инакомыслия. То, что сама методика создания адаптированного аналога "тонтон-макутов" и германских "штурмовых отрядов" родом из России - даже не обсуждается, ведь руководили процессом агенты Хуйла.
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Помню знатно тогда в моём родном Первомайске беркутам наваляли... (Москаль, шо счас на Закарпатье свидетель) Да так, что пришлось потом с Николаева им подмогу присылать , которой при отъезде поздней осенью повыбивали почти все стёкла в автобусе... Повезло, что не спалили... Кстати те выборы, (в том округе) связи стой колотнечей таки не признали тогда...
Жаль, что мониторить те события имел возможность только через интернет (ютюб)... А так многие знакомые делились впечатлениями... Экс-беркутовцы из Николаева применяют "украинский опыт" в Беларуси - Цензор.НЕТ 205
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЭкс-беркутовцы из Николаева применяют "украинский опыт" в Беларуси. ФОТОрепортаж
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