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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде. ФОТОрепортаж

Народные депутаты в четверг рассмотрели в повторном первом чтении законопроект "О Конституционном Суде Украины", а также изменение в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Верховная Рада приняла за основу проект закона о Конституционном суде (№6427-д). За соответствующее решение проголосовал 231 нардепа. Согласно законопроекту, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.

Кроме того, предлагается предусмотреть конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда и существенно повысить зарплату судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен) с пожизненным денежным содержанием в размере 50% оклада - около 60 тыс. гривен.

Также Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (№6600). За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.

Законопроект увеличивает доходы Госбюджета с 731,031 до 757 млрд грн, а расходы с 800,126 до 827,136 млрд грн. При этом, предельный размер госдолга может увеличиться с 1 716,7 до 1 823,7 трлн грн.

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 01

Рабочее место голодающего Олега Березюка, главы фракции Самопомочи

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 02

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко общается с Лесем Довгим, на которого подали представление о снятии неприкосновенности.

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 03

Нардеп Оксана Билозир (фракция БПП) в окружении коллег

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 04

Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом (Оппоблок)

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 05

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 06

Народный депутат от "Оппоблока" Дмитрий Добкин

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 07

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 08

Внефракционная Надежда Савченко общается с оппоблоковцами Сергеем Матвиенковым и Юрием Мирошниченко


Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 09

Савченко курит отечественную марку сигарет

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Правительства пришли в парламент и призвали депутатов ВР поддержать проект закона №6600 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 11

Надежда Савченко - "поработали - можно и покурить"

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 12

Депутаты за работой

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 13

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов с коллегами пришел к спикеру Верховной Рады Андрей Парубий.

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 14

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и депутат от "батькивщины" Вадим Ивченко

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 15

Лидерм фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Оксана Продан (БПП)

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 16

Народные депутаты дискутируют с членами Кабмина.

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 17

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 18

Вадим Новинский здоровается с Дмитрием Добкиным

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 19

Народные депутаты от "Оппоблока" Александр Вилкул и Игорь Шурма.

Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде 20

Народный депутат "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат, который попал в коррупционный скандал после задержания НАБУ его охранника с сумкой, где было $200 тысяч.
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Генетическое быдло собрано в одном месте. И не спрашивайте по ком звонит колокол. Он звонить за Украиной.
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Лучше всего добкину.....как всегда - заколдованный!)))....позор нам с таким парламентом!
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Всех их на тюремную диету и подольше, и подальше.
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эти кривляющиеся мрази сегодня подняли з\п своим помощникам и консультантамhttp://newsone.ua/ru/nardepy-reshili-povysit-zarplatu-svoim-pomoshhnikam/
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Какие лица! Лица не обезображенные интеллектом
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Савченко постриглась, модельная стрижка "чучхе" называется.
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у нее с ким чен ыном один и тот же цирюльник
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Надя, первый раз в РФ покать фингер путлеровскому суду - это было круто. В Украине это не уместно. Учись думать головой.
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интересно,а если бы мы так все на работе работали,как они - через сколько дней страна бы загнулась?И как вот это .лядство могут оправдать те,кто привел эту шоблу к власти?
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ну за них же кто-то голосовал.. За них тут жопу многие на британский флаг рвут. И как? Это то,за что боролись?
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А все те же которые,голосовали за этих выблядков в течении последних десятилетий - любители идолов и лапши на уши,да гречки с маслом в кулек,да и просто дебилы. Да и герои-орденоносцы охуйдовские стараются - что для старых рыго-аналов,что для нынешних. Я тебе когда про воду прошлый раз печатал (распил бабла на ремонтах) - сразу залочили - не любят правду,наверное сейчас так же будет .
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да тут уже не просто общение реальных людей,а борьба группировок стыцьков и жульков.. Цензор постепенно становится не площадкой для обсуждений,а филиалом помойки "Верховна Зрада"
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"к нему гости приходили, все подарки приносили",
а надюха принесла с собой стакан...
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тіко Надя потєє і воняє - мірошніченко аж носа затулив...
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Гадька кокотушка, однако. И так ненавязчиво подошла со стаканОм пообсуждать кандидатуры в Верховный Суд - мож кто угостит мадмуазэлю, не очень горячим чайком, градусов так в 40 примерно, жара, июнь.
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Угу, из смирительной рубашки перешитая!
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Їх соромно навіть геями назвати, щоб не образити сексуальні меншини, серед яких багато порядних, чесних людей...
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Єгор Соболєв с Svyatoslav Pavlyuk и Тетяной Бойко.
1 ч ·

Ухвалили закон "Про комерційний облік комунальних послуг".
Як на мене, не було важливішого закону для припинення мегакорупції у житлово-комунальній сфері.
Основна вимога закону - встановлення постачальниками послуг лічильників у кожному будинку:

- впродовж року з дня набрання чинності законом для постачання тепла;
- впродовж двох років - для постачання гарячої та питної води.
Вітання авторам закону на чолі з Віталієм Сташуком та Оленою Бабак.
Ось хто за нього як голосував
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Зачем барыга-диктатор встречается с Меркель и Трампом, если Украина может потерять таких выдающихся депутатов как Сыроид и Березюк. Пеця немедленно должен вернутся в Киев и решать проблемы с мусором.
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добкин чего то подозревает... но делает вид,что не заметил
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подозревает что пьяная гадя в конце концов спотыкнется и его придавит)))
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та не ...там сложнее... :D
" ...в космосе летают астероиды
норовят куда нибудь упасть.
а на них летают гуманоиды,
норовят чего нибудь украсть..."
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Ах то косоворотка на ней? мне показалось шо усмирительная рубашка
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Ребята-политики, не надо играться с "голодовками"...
Взялись голодать - голодайте до конца, до своей смерти...
Иначе, не делайте из этого "шоу" и "посмешище"...
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Хрен с ней, с той Гадей, курит и пусть курит. Пагубий, вот где сука, Регламент через колено ломает. По нескольку раз на голосование один и тот же документ ставит. И чуть не плачет, дешевка картавая "Прошу пiдтримати"
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Утомленные работой депутаты всей душей и мыслями и каждым граммом своего живого веса уже давно на пляже под пальмой...
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капец...одного шторит из за наркоты,другая прям в раде нажралась...
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Алё санитары,у Надюхи рубаха развязалась.И лекарство греет
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А пидстаркуватый гоппоблоковец на Надюху аж засмотрелся, разулыбался
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А вообще весело быть депутатом. Можно в Раде занюхаться и забухать и шмали куронуть, еще и с мужикам с мужиками целоваться можно. Веселье.
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Весело жить вообще с таким терплячим народом. Спасибо сталинской закалке?
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Весьма показательно,что на боСавченко никак не обращают внимание.Она и так крутится рядом с коллегами и так пытается обратить на себя внимание..Игнор!!!...Прочь боСявченку из парламента и под следствие!
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да посадите рядом,желательно за колонной, уже этих двоих вечно обдолбаных -если выгнать их слабо...ПОЗОРИЩЕ
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Слухайте, а молодший ,Добкін завжди так виглядає чи знов упоротий?
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Виглядає так завжди, бо завжди упоротий. Мені так здається чи я не поодинока у своїх підозрах?
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Шикарний фотосет. А Добкін знову на приколі, рве трудягу!!!
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у р р р о д ы, продолжайте галасавать за у р р р р о д о в !!!
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Рожа Дупкина неплохо бы смотрелась на монете. А еще лучше - на банном тазике, какие при коммуняках были - оцинкованные.
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Я б этим тазиком,залюбки,с него профиль снял.Ну шоб форма була,де монети лить
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Надюха червоні ;Прилуки; смалить.
Хардкорніше тільки самосад, закручений в газету.
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Гадя в "деловом наряде" и "Прилуки" . Экономит? - На дом наверно откладывает!
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Участок у мамки є, то треба якусь халабудку ставити.
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Скільки дармоїдів присосалося до тіла народу. Щоб ви падли поздихали.
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Ни хрена себе, курит красные "Прилуки", даже я такое не потяну.
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Е..баный мрак,но вы терпите и выбирайте таких дальше по старой системе,а то хуйло нападе.
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Это позорище как и вся ВР бездарей и упоротых наркоманов Допкиных. Гнать сраной метлной такую Раду.
Надюха бухая все о народе думает, рубашка у нее какая то страная похоже на смирительную


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одни расходы от зРады.Зачем принимать бюджет перед Новым Годом,если можно в любое время добавить на свои расходы несколько мильярдов и не отчитываться перед народом
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- Все проблемы в Раде решит Максим.
- Это кто? Новый спикер?
- Нет.. старый пулемет.
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Добкин - первое место, добкин - второе место, третье, наверное, тоже добкин, самое невинное в ВР, типичный украинский депутат, лицо страны, представитель украинского народа. Все остальные - перевертыши. тимошенко, вилкул и им подобные должны сидеть, но не сидят... савченко - кукла медведопутлера. Спасибо, цензор, проблевались
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Розенблат: " Сольют суки...можно попробовать шантажировать...тогда точно посадят...а это страшнее, чем завалят...ну ничегооо...я их всех ввалю! меня хоть и не спасут, но на кукане тоже пусть посидят..."
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМесто голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде. ФОТОрепортаж
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