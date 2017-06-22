 Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде. ФОТОрепортаж

Верховная Рада приняла за основу проект закона о Конституционном суде (№6427-д). За соответствующее решение проголосовал 231 нардепа. Согласно законопроекту, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.
Кроме того, предлагается предусмотреть конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда и существенно повысить зарплату судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен) с пожизненным денежным содержанием в размере 50% оклада - около 60 тыс. гривен.
Также Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" (№6600). За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.
Законопроект увеличивает доходы Госбюджета с 731,031 до 757 млрд грн, а расходы с 800,126 до 827,136 млрд грн. При этом, предельный размер госдолга может увеличиться с 1 716,7 до 1 823,7 трлн грн.
День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Рабочее место голодающего Олега Березюка, главы фракции Самопомочи
Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко общается с Лесем Довгим, на которого подали представление о снятии неприкосновенности.
Нардеп Оксана Билозир (фракция БПП) в окружении коллег
Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом (Оппоблок)
Народный депутат от "Оппоблока" Дмитрий Добкин
Внефракционная Надежда Савченко общается с оппоблоковцами Сергеем Матвиенковым и Юрием Мирошниченко
Савченко курит отечественную марку сигарет
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Правительства пришли в парламент и призвали депутатов ВР поддержать проект закона №6600 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2017 год".
Надежда Савченко - "поработали - можно и покурить"
Депутаты за работой
Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов с коллегами пришел к спикеру Верховной Рады Андрей Парубий.
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и депутат от "батькивщины" Вадим Ивченко
Лидерм фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Оксана Продан (БПП)
Народные депутаты дискутируют с членами Кабмина.
Вадим Новинский здоровается с Дмитрием Добкиным
Народные депутаты от "Оппоблока" Александр Вилкул и Игорь Шурма.
Народный депутат "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат, который попал в коррупционный скандал после задержания НАБУ его охранника с сумкой, где было $200 тысяч.
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а надюха принесла с собой стакан...
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1 ч ·
Ухвалили закон "Про комерційний облік комунальних послуг".
Як на мене, не було важливішого закону для припинення мегакорупції у житлово-комунальній сфері.
Основна вимога закону - встановлення постачальниками послуг лічильників у кожному будинку:
- впродовж року з дня набрання чинності законом для постачання тепла;
- впродовж двох років - для постачання гарячої та питної води.
Вітання авторам закону на чолі з Віталієм Сташуком та Оленою Бабак.
Ось хто за нього як голосував
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" ...в космосе летают астероиды
норовят куда нибудь упасть.
а на них летают гуманоиды,
норовят чего нибудь украсть..."
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Взялись голодать - голодайте до конца, до своей смерти...
Иначе, не делайте из этого "шоу" и "посмешище"...
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Хардкорніше тільки самосад, закручений в газету.
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Надюха бухая все о народе думает, рубашка у нее какая то страная похоже на смирительную
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- Это кто? Новый спикер?
- Нет.. старый пулемет.
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