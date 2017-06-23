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Все про:добровольцы (593) Азов (200)

 Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка "Азов". ФОТОрепортаж

Представители полка "Азов" провели экскурсию для журналистов по трем пунктам дислокации полка в Урзуфе, Мариуполе и поселке Юрьевка.

Вниманию прессы были представлены комнаты, где живет личный состав "Азова", учебные центры, спортзалы, столовые, оружейные комнаты, продовольственные и вещевые склады, стоянки для техники, то есть практически все, что касается быта и подготовки бойцов, сообщает корреспондент "Цензор. НЕТ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров

По словам командира полка Максима Жорина, "Азов", который существует сегодня, очень отличается от "Азова" в 14-м году. Летом 2014-го, на момент освобождения Мариуполя, личный состав, тогда еще батальона, составлял 150 человек, сегодня количество бойцов полка превышает 1000 человек. Его структуру составляют следующие боевые подразделения: 2 пехотных батальона, гаубичный дивизион, танковая рота, разведка и снайперы.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы прийти к основной задаче, той, которую мы все перед собой ставим - создать одно из самых профессиональных подразделений в нашей стране", - отметил командир "Азова". И сейчас наши результаты видно по амуниции наших бойцов, системам вооружения, и в отношении командования к своим людям".

Командир второго пехотного батальона, позывной Кирт, считает, что по уровню подготовки полк можно сравнить с некоторыми европейскими армиями:

"В ближайшие годы, мы будем стараться подымать уровень профессионализма наших бойцов все выше и выше. Мы имплементируем стандарты НАТО в наши боевые подразделения, можно сказать, адаптируя их к нашим реалиям. Например, мы совершенствуем устаревшую советскую технику, модернизируем ее. Тем же стандартам мы следуем и в подготовке наших бойцов".

По словам руководства полка, финансирование "Азова" - это волонтерские средства, то есть пожертвования народа Украины.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 01

Комната бойцов

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 02

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 03

Комнаты хранения оружия в корпусах, где проживает личный состав. Перед заданием, нарядом парни получают оружие, а после выполнения задач оружие чистят и сдают.

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Склад оружия


Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 05
Спортзал

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 06
Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 07
Учебные комнаты.
Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 08
Интерактивный тир.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 09
Современный пехотный штаб второго батальона сооружен по современному канадскому стандарту.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 10

Щиты с позывными погибших в штабе пехоты. По словам командира батальона, их расположили на стенах для того, чтобы каждый боец, глядя на них, выкладываться на полную. И помнил, что от его качественной работы зависит жизнь побратимов.


Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 11
Столовая

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 12
Модульные домики, которые переоборудованы для жизни бойцов в полевых условиях.

 Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 13
Переоборудованная машина МТЛБ: установлены ЗУ, глушители, изменили люк и расширили окна обзора.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 14
Гусеничная техника.
Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 15
Продуктовый склад. Склады полка разделены по секциям, здания построены по самым новым стандартам - со специальной системой вентилирования и высокоуровневыми системами пожарной безопасности.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 16


База в поселке Юрьевка. Здесь базируется артиллерия, снайперы, разведка.

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 17

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 18
Бассейн,Юрьевка

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 19

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 20

Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка Азов 21
Спортзал, Урзуф

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Ангар для ремонта техники

Фото: Вика Ясинская, Цензор.НЕТ

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Мда. Очень очень уважаю Азов. В разы и кардинально лучше но .....полк развернутый, это 1200 чел. И оружейка по тревоге должна забираться в считанные секунды. т.е. на полу ничего не должно мешать движению забирающих оружие. Надеемся комната хранения боеприпасов не на первом этаже? Стеклопакет сейчас вынимается просто отверткой.
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думаешь там об этом никто не подумал? комент должен был
закончится на "В разы и кардинально лучше" Дальше все лишнее
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У каждой роты свои оружейки и склад бк, часть оружия так или иначе на руках, раньше оружие было на руках всегда, теперь же сдача оружия ноу-хау введенное нацгвардией, у них вообще бзик по поводу дачи оружия людям, сами нацики до сих пор с отсегнутыми магазинами ходят, совок у них процветает, а азов чемпион по количеству проверок сбу и нацгвардии.
Это конечно в теории круто что по тревоге выметать оружейку за секунды, а дальше что? Бежать с марика или урзуфа на передовую? Все гораздо дольше и на развертывание полка идут далеко не секунды, а для города хватает и группы оперативного дежурства.
Ну, а открыть отверткой оружейку с сигнализацией на охраняемой базе где у большинства на руках оружие? ну удачи
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Это по ходу оружейка подразделения, а не полковой склад РАО
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Оружейка в месте постоянной дислокации не забирается за секунды. Нет такой необходимости. Все равно ждать, пока транспорт подойдет.
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Так кто же все таки финансирует полк "Азов"? Странно в стране иметь отдельные полка,кто хазяин? Сейчас уже не модно иметь пару охранников,полками обзаводятся.
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не, было сообщение по 112-му каналу - это проект Илона Маска.
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аха, а после войны дадут по два раба и теслу
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Броня Прокоповна затихла. Видно ответами удовлетворилась
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Кому то не понравился мой коментарий,но хотелось бы знать ответ.
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тысячи, десятки тысяч людей финансируют. Народ.
Это так трудно понять?
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Кацапам это трудно понять. Они до сих пор верят, что Майдан за госдеповские печеньки стоял.
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Интернета нет? Сюда-то как попал? Чудесная телепортация из Рязани?
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Меня тоже инетерсует этот вопрос, кто финансирует Азов? а это лучшее финанисирование среди добробатов. Похоже Ахметов, не будем забывать в Мариуполе его оснонвные активы - Азовстали и завдои Ильича
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Молодцы пацаны. И Святослав в качалке - круто!
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Не меліть чепухи,хто хазяїн?
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ФЛАГ, БАССЕЙН, ПРОДСКЛАД, ФОРМА - ГУД. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЕЩЕ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ - УНЫЛО, СОВОК
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Котейка на складе зачётный, тоже готов рвать свинособак
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АЗОВ не пропаде -АЗОВ це вже доказав. А ми підтримаємо завжди .


Це теж було ж ? .....
http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/23/6967353/
"Міністр оборони Дмитро Саламатін розробив план реформування господарської діяльності військових частин.

Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", відповідно до плану, який вже направлений на адресу 11-ти міністерств і відомств, військовим частинам запропоновано додати 78 нових видів господарської діяльності.
Зокрема, глава оборонного відомства запропонував військовим зайнятися розведенням великої рогатої худоби, буйволів та домашньої птиці. Це крім випасу свиней, овець і кіз, вирощування ягід, горіхів і "інших фруктів".
"Аграрна політика в армії майбутнього, відповідно до планів Саламатіна, на першому місці. Окрім скотарства, військові частини вирощуватимуть зернові й технічні культури, займатимуться декоративним садівництвом. Але це ще не все. На армійські частини покладається продаж зерна, переробленого тютюну й комбікормів, оптова торгівля живими тваринами", - пише автор.
"Не наважився Дмитро Альбертович на продаж шкур, виключивши цю позицію з переліку господарської діяльності військових частин. А ось роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продуктами харчування та ресторанний бізнес твердо вирішив залишити", - йдеться в статті....При цьому міністр зробив примітку до розробленого документу про те, що військові частини, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, можуть продавати лише ту продукцію, яку самі виробляють......"

один з коментарів
VALERIY REINA..Полковник СВР РФ рулит украинской армией. Какое счастье для офицеров и генералов украинской армии , которые голосовали за зека

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саламатин,_Дмитрий_Альбертович
Дважды избирался народным депутатом Украины от Партии регионов (2006-2011 гг)

2010 - генеральный директор Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Укрспецэкспорт.
2011 - генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром».
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Вот когда каждый полк в ВСУ и Нацгвардии будет выглядеть так же, тогда можно сказать, что армия наша готова полностью.
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упакованы не плохо, когда же на передок? Уже три года отдыха....
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Азов вывели с широкино с лета 2015, не добровольно, а в приказном порядке, но даже с этого периода отдельные подразделения Азова остаются на передке, просто это не афишируется, а когда весь полк официально будет ездить вопрос не к азовцам, а к дегенералу аллерову, без приказа нацгвардии полк не может покинуть пункты постоянной дислокации
Если так сильно заботит отправка полка на передовую то задавайте вопросы напрямую руководству нацгвардии, а не томно вздыхайте в инете ну когда...
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Есть символы, которые ассоциируются с коммунистами - серп, молот, звезда, может ещё что, но сами по себе они являются вполне обычными, например, предметами и могут встречаться дофига где. И они запрещены. Но логотип Азова явно же ассоциируется, как зеркальное отражение знака танковой дивизии СС, хотя может позиционироваться, конечно, чем угодно позитивным. Это игнорируется намеренно или в чём суть дела?
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Правильно делают. Я вообще считаю, что на основе добробатов и нацгвардии надо делать подразделения по типу ваффен-СС. Более устойчивые и "упертые", нежели регулярные части армии.
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Ещё существует мировое сообщество, цивилизованный мир.
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И шо? Много тот цивилизованный мир помог на Донбассе, в Крыму, в Сирии?
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Вы хотите сказать, что в Ираке и Ливии пришёл и помог?
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Я хочу сказать, что нефиг ссылаться на непонятно кого. Это НАША страна и НАШИ правила. И идите лесом остальные.
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Такую позицию можно позиционировать, реально выдерживать подобный самодостаточный курс могут только государства-мировые лидеры.
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Кацап! А мы этим мировым лидером и станем вместо твоей разваливающейся рашки. И это ми только тренируемся. Так что готовься, кацапа! Бандеровцы скоро придут!
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Налетіли,обізвали ватою із Рязані,я ще раз питаю,хто хазяїн Азова? Тільки не треба обзиваться. Відчитаюсь,в Рязані не була.
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Тобі в сатті вже все написали. Чи ти у нас тільки "пісатель", а читать не вмієш. Тоді набери в гуглі "http://azov.press/" і спитай особисто Білецького. Там є номер телефона його приймальні.
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Ти мені тикай,ти тут бачу за всіх відповідаєш,така борза.
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Курка ти тупа! Краще б сказала "дякую", що тібі взагалі відповідають.
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Аргументів коли нема,то починають обзиватись,це говорить про те,що людина нерозумна і не в змозі чітко відповісти,біситься,смайлики веселі без причини це натяк на недолугість мислення.
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Не хаміть дамі!
Бо відправимо в спам.
У ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ СИЛ УКРАЇНИ Є ОДИН "ХАЗЯЇН" - НАРОД УКРАЇНИ!
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тому зустрічне запитання,чому Азов не в складі ВСУ?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЖурналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка "Азов". ФОТОрепортаж
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