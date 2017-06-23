 Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка "Азов". ФОТОрепортаж

Вниманию прессы были представлены комнаты, где живет личный состав "Азова", учебные центры, спортзалы, столовые, оружейные комнаты, продовольственные и вещевые склады, стоянки для техники, то есть практически все, что касается быта и подготовки бойцов, сообщает корреспондент " Цензор. НЕТ". По словам командира полка Максима Жорина, "Азов", который существует сегодня, очень отличается от "Азова" в 14-м году. Летом 2014-го, на момент освобождения Мариуполя, личный состав, тогда еще батальона, составлял 150 человек, сегодня количество бойцов полка превышает 1000 человек. Его структуру составляют следующие боевые подразделения: 2 пехотных батальона, гаубичный дивизион, танковая рота, разведка и снайперы."Мы прилагаем максимум усилий, чтобы прийти к основной задаче, той, которую мы все перед собой ставим - создать одно из самых профессиональных подразделений в нашей стране", - отметил командир "Азова". И сейчас наши результаты видно по амуниции наших бойцов, системам вооружения, и в отношении командования к своим людям".Командир второго пехотного батальона, позывной Кирт, считает, что по уровню подготовки полк можно сравнить с некоторыми европейскими армиями:"В ближайшие годы, мы будем стараться подымать уровень профессионализма наших бойцов все выше и выше. Мы имплементируем стандарты НАТО в наши боевые подразделения, можно сказать, адаптируя их к нашим реалиям. Например, мы совершенствуем устаревшую советскую технику, модернизируем ее. Тем же стандартам мы следуем и в подготовке наших бойцов".По словам руководства полка, финансирование "Азова" - это волонтерские средства, то есть пожертвования народа Украины.

Комната бойцов







Комнаты хранения оружия в корпусах, где проживает личный состав. Перед заданием, нарядом парни получают оружие, а после выполнения задач оружие чистят и сдают.

Склад оружия



Учебные комнаты.Интерактивный тир.Современный пехотный штаб второго батальона сооружен по современному канадскому стандарту.

Щиты с позывными погибших в штабе пехоты. По словам командира батальона, их расположили на стенах для того, чтобы каждый боец, глядя на них, выкладываться на полную. И помнил, что от его качественной работы зависит жизнь побратимов.

Переоборудованная машина МТЛБ: установлены ЗУ, глушители, изменили люк и расширили окна обзора.Гусеничная техника.

Фото: Вика Ясинская, Цензор.НЕТ