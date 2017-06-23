 Журналистам показали условия быта и подготовки бойцов полка "Азов". ФОТОрепортаж

По словам командира полка Максима Жорина, "Азов", который существует сегодня, очень отличается от "Азова" в 14-м году. Летом 2014-го, на момент освобождения Мариуполя, личный состав, тогда еще батальона, составлял 150 человек, сегодня количество бойцов полка превышает 1000 человек. Его структуру составляют следующие боевые подразделения: 2 пехотных батальона, гаубичный дивизион, танковая рота, разведка и снайперы.
"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы прийти к основной задаче, той, которую мы все перед собой ставим - создать одно из самых профессиональных подразделений в нашей стране", - отметил командир "Азова". И сейчас наши результаты видно по амуниции наших бойцов, системам вооружения, и в отношении командования к своим людям".
Командир второго пехотного батальона, позывной Кирт, считает, что по уровню подготовки полк можно сравнить с некоторыми европейскими армиями:
"В ближайшие годы, мы будем стараться подымать уровень профессионализма наших бойцов все выше и выше. Мы имплементируем стандарты НАТО в наши боевые подразделения, можно сказать, адаптируя их к нашим реалиям. Например, мы совершенствуем устаревшую советскую технику, модернизируем ее. Тем же стандартам мы следуем и в подготовке наших бойцов".
По словам руководства полка, финансирование "Азова" - это волонтерские средства, то есть пожертвования народа Украины.
Комната бойцов
Комнаты хранения оружия в корпусах, где проживает личный состав. Перед заданием, нарядом парни получают оружие, а после выполнения задач оружие чистят и сдают.
Склад оружия
Спортзал
Учебные комнаты.
Интерактивный тир.
Современный пехотный штаб второго батальона сооружен по современному канадскому стандарту.
Щиты с позывными погибших в штабе пехоты. По словам командира батальона, их расположили на стенах для того, чтобы каждый боец, глядя на них, выкладываться на полную. И помнил, что от его качественной работы зависит жизнь побратимов.
Столовая
Модульные домики, которые переоборудованы для жизни бойцов в полевых условиях.
Переоборудованная машина МТЛБ: установлены ЗУ, глушители, изменили люк и расширили окна обзора.
Гусеничная техника.
Продуктовый склад. Склады полка разделены по секциям, здания построены по самым новым стандартам - со специальной системой вентилирования и высокоуровневыми системами пожарной безопасности.
База в поселке Юрьевка. Здесь базируется артиллерия, снайперы, разведка.
Бассейн,Юрьевка
Спортзал, Урзуф
Ангар для ремонта техники
Фото: Вика Ясинская, Цензор.НЕТ
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закончится на "В разы и кардинально лучше" Дальше все лишнее
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Это конечно в теории круто что по тревоге выметать оружейку за секунды, а дальше что? Бежать с марика или урзуфа на передовую? Все гораздо дольше и на развертывание полка идут далеко не секунды, а для города хватает и группы оперативного дежурства.
Ну, а открыть отверткой оружейку с сигнализацией на охраняемой базе где у большинства на руках оружие? ну удачи
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Это так трудно понять?
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Це теж було ж ? .....
http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/23/6967353/
"Міністр оборони Дмитро Саламатін розробив план реформування господарської діяльності військових частин.
Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", відповідно до плану, який вже направлений на адресу 11-ти міністерств і відомств, військовим частинам запропоновано додати 78 нових видів господарської діяльності.
Зокрема, глава оборонного відомства запропонував військовим зайнятися розведенням великої рогатої худоби, буйволів та домашньої птиці. Це крім випасу свиней, овець і кіз, вирощування ягід, горіхів і "інших фруктів".
"Аграрна політика в армії майбутнього, відповідно до планів Саламатіна, на першому місці. Окрім скотарства, військові частини вирощуватимуть зернові й технічні культури, займатимуться декоративним садівництвом. Але це ще не все. На армійські частини покладається продаж зерна, переробленого тютюну й комбікормів, оптова торгівля живими тваринами", - пише автор.
"Не наважився Дмитро Альбертович на продаж шкур, виключивши цю позицію з переліку господарської діяльності військових частин. А ось роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продуктами харчування та ресторанний бізнес твердо вирішив залишити", - йдеться в статті....При цьому міністр зробив примітку до розробленого документу про те, що військові частини, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, можуть продавати лише ту продукцію, яку самі виробляють......"
один з коментарів
VALERIY REINA..Полковник СВР РФ рулит украинской армией. Какое счастье для офицеров и генералов украинской армии , которые голосовали за зека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саламатин,_Дмитрий_Альбертович
Дважды избирался народным депутатом Украины от Партии регионов (2006-2011 гг)
2010 - генеральный директор Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Укрспецэкспорт.
2011 - генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром».
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Если так сильно заботит отправка полка на передовую то задавайте вопросы напрямую руководству нацгвардии, а не томно вздыхайте в инете ну когда...
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Бо відправимо в спам.
У ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ СИЛ УКРАЇНИ Є ОДИН "ХАЗЯЇН" - НАРОД УКРАЇНИ!
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