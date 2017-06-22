 17 из 23 задержанных "налоговиков Клименко" арестованы с увеличением размера залога, - Матиос. ФОТО

Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из 23 задержанных налоговиков на данный момент уже 17 арестованы с увеличением размера залога (по подозрению в участии в преступной организации Януковича-Клименко).
Сегодня Апелляционный суд сменил на арест и увеличил размер залога еще для двух "невиновных" соратников нынешнего керОвніка "Успішної країни", - написал он.
Фото - Facebook-страница Матиоса
Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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Но я извиняюсь, а какое отношение имеет этот питух с совой к задержаниям налоговиков клименка?
При чем здесь военная прокуратура?)
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Соцсети: Матиос через экспертов и ресурс Медведчука проводит заказную кампанию против экс-налоговиков
22.06.2017, 15:42 • 530 • 0
Главный военный прокурор Анатолий Матиос, пользуясь своими связями с Виктором Медведчуком и экс-соратницей Януковича Анной Герман, начал медиа-кампанию против задержанных экс-руководителей региональных налоговых. Об этом пишет Facebook-сообщество «СТОП Матиос» и приводит примеры таких материалов.
Речь идет о серии новостей на сайте УНН - Украинские национальные новости, в которых приводится информация о материальном состоянии фигурантов дела и комментарии спикеров по теме так называемых «налоговых площадок» в целом.
«Если кто не в курсе, УНН - это издание Анны Герман и Виктора Медведчука. То есть НИ ОДИН материал и, особенно, серия материалов никогда не выйдут на УНН без соответствующей «визы» бенефициаров или их доверенных лиц», - сообщает страница.
Далее ее авторы приводят доказательства связей, который существуют между Матиосом и названными одиозными фигурами.
«Во-первых, сам Матиос три года (2011-2014) проработал в администрации Януковича целым «заместителем руководителя Главного контрольного управления». И, конечно, имел и имеет выходы на Герман, знаком с ней лично. Во-вторых, со связями Матиоса и Медведчука все вообще просто и прозрачно. Большой специалист в команде Матиос (по его же оценке), военный прокурор Южного региона Максим Якубовский работал на Медведчука в его «Украинское выборе». И Матиос об этом прекрасно знает», - рассказали в «СТОП Матиос».
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Необходимость проведения этой медиа-кампании для Матиоса и Луценко поясняют отсутствием доказательств, нежеланием задержанных налоговиков идти на сделки и стремлением сохранить собственное лицо.
Среди экспертов, которые участвуют в медиа-кампании военной прокуратуры, названы исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и экс-министр экономики в правительстве Арсения Яценюка Сергей Терехин.
При этом экспертность обоих этих лиц в сообществе поддают большому сомнению, ссылаясь как на статусность организаций, которые они представляют, так и на обстоятельства их собственных биографий.
Также, подчеркивает «СТОП Матиос», через издание Медведчука и Герман организовываются «сливы» об имуществе задержанных налоговиков, что только подтверждает системность отработки этой темы изданием.
Напомним, в мае Матиос заявлял, что адвокаты экс-президента Виктора Януковича и министра доходов и сборов Александра Клименко якобы готовят публикацию материалов, которые дискредитируют Генеральную прокуратуру Украины From-u
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