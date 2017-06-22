 Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая "откаты" за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, указанные лица, под руководством помощника одного из депутатов Киевского городского совета, получили более трех миллионов гривен "откатов" за предоставление ряду компаний незаконных преимуществ в электронных конкурсных торгах на проведение капитальных ремонтов объектов жилого фонда и учебной сферы на сумму более 20 миллионов гривен.
"Указанный помощник депутата непосредственно получил за "решение вопросов" неправомерную выгоду в виде оплаты установки на собственном земельном участке "канадского" дома стоимостью свыше 380 тысяч гривен", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в помещениях райгосадминистрации, офисах подрядчиков, по местам проживания чиновника РГА и директоров задействованных предприятий было проведено 11 обысков, в результате которых была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, акты выполненных работ, договоры подряда, печати, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также электронные документы по распределению объектов между предприятиями-подрядчиками по конкурсным торгам, которые еще не объявлялись.
Калиновская также подчеркнула, что указанные мероприятия проводились в рамках уголовных производств, открытых по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 369-2(злоупотребление влиянием).
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полностью прозрачен только вакуум.
вот в Сахаре, кстати, вообще коррупции нет
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