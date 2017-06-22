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Все про:откат (49) Нацполиция (7845) прокуратура (3019) чиновник (1421) РГА (143)

 Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая "откаты" за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений. ФОТО

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с Киевской местной прокуратурой №3 и следствием полиции разоблачили преступную группу, в которую входили должностные лица одной из районных в городе Киеве администраций и руководители ряда предприятий, которые получили более трех миллионов гривен "откатов".

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, указанные лица, под руководством помощника одного из депутатов Киевского городского совета, получили более трех миллионов гривен "откатов" за предоставление ряду компаний незаконных преимуществ в электронных конкурсных торгах на проведение капитальных ремонтов объектов жилого фонда и учебной сферы на сумму более 20 миллионов гривен.

"Указанный помощник депутата непосредственно получил за "решение вопросов" неправомерную выгоду в виде оплаты установки на собственном земельном участке "канадского" дома стоимостью свыше 380 тысяч гривен", - рассказала Калиновская.

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Она отметила, что в помещениях райгосадминистрации, офисах подрядчиков, по местам проживания чиновника РГА и директоров задействованных предприятий было проведено 11 обысков, в результате которых была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, акты выполненных работ, договоры подряда, печати, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также электронные документы по распределению объектов между предприятиями-подрядчиками по конкурсным торгам, которые еще не объявлялись.

Калиновская также подчеркнула, что указанные мероприятия проводились в рамках уголовных производств, открытых по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 369-2(злоупотребление влиянием).

Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая откаты за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений 01

Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая откаты за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений 02

Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая откаты за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений 03

Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая откаты за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений 04


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"вскрыли"-? видимо не со всеми поделились. Кто-то еще не знает, что в Киеве у Виталика ЛЮБЫЕ вопросы связанные с землеотводом, строительством и комунальной собственностью(как аренда так и выкуп) без бабосов на карман не продвинутся ни на 1 мм???Можно добавить транспорт (маршруты),торговлю (пресловутые ярмарки с баблом на карман т. называемым "комунальным предприятиям"), рекламой и МАФами о парковке просто молчим.
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Виталик сам этим не занимается, он отдал каждую тему на откуп чиновникам
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"прозоро"- оказалось не такой уже и прозрачной?


полностью прозрачен только вакуум.

вот в Сахаре, кстати, вообще коррупции нет
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простите а можно отследить тех кто их крышевал или Кличко и КабМин имеют иммунитет?
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Чотири літери "КИЇВ" (знак з боку Борисполя) обійшовся КМДА в 1,629 млн.грн. (63000$) Собівартість 5000$ Не крадуть) https://kiev.pravda.com.ua/news/594b83625c444/ …Разоблачена группа столичных чиновников, получавшая "откаты" за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений - Цензор.НЕТ 6826
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Временщики, все боятся но крадут , стараються успеть пока не выгнали или не словили
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Просто этих нужно выкинуть и поставить своих. Вот и вся борьба с коррупцией!
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Реалии таковы, что ЛЮБОЙ чиновник использует служебное положение для набивания собственного кармана. Поэтому лучше бы писать о посадках, а не о том, кого схватили за руку. Хватать можно ежесекундно.
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Падло Пэдро и его реформы !От дырявого этот рошенец не чем не отличается хоть и как- бы знает английский !
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Девушки, они такие же как мы, только приятнее на ощупь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазоблачена группа столичных чиновников, получавшая "откаты" за победы на торгах по ремонту жилого фонда и учебных заведений. ФОТО
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