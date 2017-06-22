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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (515) Меркель (1443) Порошенко (13225)

 Порошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе. ФОТО

Детали встречи пока неизвестны.

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал он.

Также читайте: ЕС подтвердил, что санкции против России будут продолжены, - Порошенко. ВИДЕО

Порошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе 01
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Да нахер та Меркель и Трамп, если мы Березюка можем потерять. Порох немедленно возвращайся в Киев и решай проблему с мусором!!!!
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А можете назвать еще страну, где бы президент занимался проблемой мусора?
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Вы хоть смайлик поставьте, а то юмор уж очень тонкий.
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Объем накопленных отходов в России достигает 100 млрд тонн, которые занимают около 4 млн гектаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Президент призвал принять комплексные меры по очистке страны от мусора.

https://rg.ru/2016/11/25/vladimir-putin-potreboval-likvidirovat-krupnye-zalezhi-musora.html



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уже и в Киеве проблема с мусором?! прям эпидемия какая-то...
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и я как бы не понял сразу всю тонкость сарказма.
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Что делают Хуйло и Вана с Мертвечуком?
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А он после Трампа руку мыл?
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А вАна после Трампа мыла...ну чем она там с Трампом встречалась, Гриша?
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кстати неплохое название для моющего средства - "Вана мыла"
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Василь Базив - Патриот и известный дипломат. Понял, ботик?
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сам ты ботик плюс еще и вирус пытаешься распространить...
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мид рашки назвали новые санкции против кацапии, введенные США, "политическим подарком" президенту Украины Скоро еще ЕС подарит санкции
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надо сделать аналогичный подарок хуйлу к саммиту G20. ну, чтоб не обижался.
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Сколько минут?
Кстати, по Конституции наш презик - фактически ритуальная фигура без особых полномочий. Только Крым и война на Донбассе позволяет Порошенко тусоваться в кругах ведущих политиков мира, хоть и на вторых ролях.
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Да поняли мы, поняли. Нахер по несколько раз это вбрасывать?
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По форуму бегали тучные стада петеботов...
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Если хочешь утереть нос петеботам, выкладывай статьи каких-то нормальных экспертов, а не каких-то клоунов
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Висаль Базив - известный и авторитетный дипломат. Патриот. И пишет по делу...
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Это тот известный Базив и "патриот" - экс-заместитель Медведчука которого даже "Правый сектор" облили свиной кровью и дали пинка на его юбилейном вечере?

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да где ж этим стадам разбежаться, если все поле накрыла зрада и залетные кацатролли
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вы из тех, что пеця незаменимый.
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Я из тех, кто имеет собственную позицию, а не шастает по сектам Богини, Кондитера, Пули в лоб и прочей барыжной шелупони...
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От я і кажу, якщо вони зі сміттям справитись не можуть, то чи вирішать вони більш глобальні українські проблеми?
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Да какие там детали-то, Порошенко встречается с Трампом, Макроном, Меркель, а путин с песковым, с песковым, с песковым.
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Нет, неправда. Еще с Алмазбеком Атамбаевым, которому долг Киргизии списал.
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Порох, закінчуй займатися чим попало і негайно повертайся в Київ!
Почни виконувати свої безпосередні обов'язки і вивези зі Львова сміття!Бо перевиберемо і поставимо Президентом Садового!
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Садового по-дюбому стоит двигать в Президенты.
Хотя бы для того, чтобы доказать кагалу правящих гешефтмахеров, что здесь - Украина, а не кормушка для хитрожопых...
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Ой, а Садовий такий бідний, що аж від Тимошенко бідніший...
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Вывозить мусор - это обязанность президента страны?
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Создавать условия для жизнедеятельности в стране, а не свою интересы, интересы рвача, решать.
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У нашего офшорного недопрезидента одна обязанность -- везде насрать!
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так они ж по гэбэшным методичкам работают, во всем виноват президент.....задание у них такое очернить все возможное в Украине
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Навіщо Садового? Щоб проблема сміття була по всій Україні?
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А ми сміття будемо за кордон вивозити. Дяка безвізу, висипатимемо на полях Франції чи Німеччини...
Уявляю купу сміття під Ейфелевою вежею.
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Ну то інше питання. Тоді Садового. Все сміття на експорт до Франції.
Вважаю, що Порошенко має про це домовитись із Макроном на зустрічі в Парижі 26 червня.
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смотришь на фото, как будто это в Германии сложная эконом. ситуация.
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а пуйло в это время отмечает начало войны. Венок крепко держат, чтоб по роже не заехало)
Порошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2528
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В советской армии так положено - задницу подставлять.
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Опять зрадоботов дня на два с Цензора как ветром здует.
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Каждый день гибнут защитники Украины и мирные жители. Они защищают не только Украину и Европу. Они защищают цивилизованный мир от варваров. В это время немцы торгуют со страной агрессором, оккупантом - РФ. Немцы заключили договор на строительство автомобилей Мерседес под Москвой. Спросил бы Петя у Меркель, что это за торговля на украинских костях и что это за предательство демократии, свободы, человеческих ценностей или бабло дороже всего этого для Германии
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у Ивана Петровича Сидорова нет возможности задать этот вопрос Меркель.Подобные вопросы он задавал колбасному мигранту под немецким флажком, призывающего украинцев вешать украинцев.В ответ мигрант начал истерично обвинять Ивана Петровича Сидорова.Это в цензоре колбасный мигрант может безнаказанно призывать к гражданской войне и печатать антисемитские лозунги.В Германии за подобное сайт будет оштрафован на десятки тысяч евро.Поэтому мигранты, гневно обличающие украинское руководство, трусят сказать что либо критическое в отношении руководства своих стран.
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Икорка красная, икорка черная, икорка баклажанная-заморская...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе. ФОТО
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