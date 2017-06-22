 Порошенко проводит встречу с Меркель в Брюсселе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Цензор.НЕТ. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент в Брюсселе проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал он.
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https://rg.ru/2016/11/25/vladimir-putin-potreboval-likvidirovat-krupnye-zalezhi-musora.html
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Кстати, по Конституции наш презик - фактически ритуальная фигура без особых полномочий. Только Крым и война на Донбассе позволяет Порошенко тусоваться в кругах ведущих политиков мира, хоть и на вторых ролях.
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Почни виконувати свої безпосередні обов'язки і вивези зі Львова сміття!Бо перевиберемо і поставимо Президентом Садового!
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Хотя бы для того, чтобы доказать кагалу правящих гешефтмахеров, что здесь - Украина, а не кормушка для хитрожопых...
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Уявляю купу сміття під Ейфелевою вежею.
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Вважаю, що Порошенко має про це домовитись із Макроном на зустрічі в Парижі 26 червня.
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http://uainfo.org/blognews/1498134443-u-vashingtoni-poroshenka-pidstavlyali-yogo-klerki.html
С продолженьицем, Пеця!!!
22.06.2017 15:54
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