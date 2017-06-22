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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция задержала мужчин, угрожавших людям гранатометом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

Так, по информации ведомства, в полицию поступило сообщение, что на берегу Киевского водохранилища неизвестный мужчина на лодке угрожает отдыхающим оружием.

"Вышгородские патрульные и водная полиция оперативно приехали на место происшествия. Установили, что двое мужчин в течение дня распивали спиртное на острове Великий. Чтобы подкрепиться продуктами, поплыли на лодке на другой берег. Пришвартованная ими лодка препятствовала свободному плаванию отдыхающих и могла нанести телесные повреждения. На замечание пляжников пьяные мужчины отреагировали угрозами - один из них достал гранатомет и начал бросаться на людей", - сказано в сообщении.

Двое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция 01Двое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция 02
Фото: пресс-служба ГУ НП в Киевской области

Полицейские изъяли у дебоширов оружие и лодку и вызвали взрывотехническую службу. Согласно заключению эксперта, это отработанный гранатомет "РПГ-22", не содержит взрывчатого вещества и не несет угрозы окружающим.

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Правонарушителей доставили в Вышгородское отделение полиции и составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП. В настоящее время материалы рассмотрены Вышгородским районным судом и принято решение о привлечении двух мужчин к административной ответственности.
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Двое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3793 хочется сказать
Мы все ждем от тебя больше тупых заявлений по поводу запрета оружия.
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Щось по фото не можу зрозуміти, це вони на пляж на Чайку приїхали, чи на садах?
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І до речі, острів Великий не на Київському морі знаходиться, а нижче дамби.
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Могли би завести кримінальну справу за статтею "Розбій" і нападники добряче витратилися би на адвокатів щоби перекваліфікувати на "злісне хуліганство".
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видимо возомнили себя крутыми пиратами в рыбацкой лодке, рому налейте)
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Украину спасёт от дегридаци только сухой закон по примеру Швеции!
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Україну від деградаціі врятує тільки велика відстань від Сравсії та ю2влади
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Вот этим тубусом, да по морде пару раз приложить... Чисто в воспитательных целях.
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запхати той тубус цим двом рембо у "духовку"
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За патрон уголовка,за гранатомет адмінка , ахахаха
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уголовка за патрон, а не за стреляную гильзу. вот и здесь админка не за гранатомет, а за тубус от него. Хотя, учитывая обстоятельства, имхо должна быть уголовка
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А был бы закон о ношении короткоствольного оружия- двух дебилов с гранатометом на этом же пляже просто пристрелили бы. На двух идиотов стало бы меньше.
Хотя думаю, что им бы тогда не пришло в голову бегать с муляжем гранатомето, зная про риск быть застреленным!
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Да ладно, ніхто там не хотів крові, скоріш за все,просто п"янь))
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Саме так. Короткоствол в кишені- плюс 300 до карми і автоматично безсмертя та вміння стріляти як Рембо в одному флаконі.
Про плюс 19 см. до чоловічого достоїнства я взагалі мовчу.
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Ну, выкинуть 25 000 - 50 000 грн. на ствол и не найти денег на пострелять в тире это странно, а с нормальным настрелом не надо быть рембо что б в ногу или плечо попасть.
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рабам зброю ніколи не дозволять...
і хіба українці в Україні свою долю самі вирішують? хібі не інша нація це робить?
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Ви б застрелили би, якби вони не погрожували б вашому життю?
Зброя - це ще й велика відповідальність
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Выстрел в воздух их по-любому успокоил бы.
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Нацеленный на тебя гранатомет, это не угроза твоей жизни? ну тады ой...
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один из них достал гранатомет и начал бросаться на людей", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/p445092

Де тут написано таке? То все ваші домисли.
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Бросаться с гранатометом на людей ты воспринимаешь чем-то легким, типа прикола, такое легкое развлечение на пляже, по типу как "бросаться песком"?
Тут нет угрозы жизни?
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ага, а если бы у всех были гранатометы, то их бы разбомбили одним выстрелом, и нет проблем

и да, типа если бы их пристрелили это типа хорошо, два трупа
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Skoreje vsevo i berega poputali, kstati eto vesma vozmozjno, tak kak separi u vas razgulivajet bez problem, vot zje na dnjah pisali o zaderzjanije granatomjotcjika - kotorij menjal storoni cjasjcje cjem cigan konja, da vot navestil ljubimuju i nado zje, zaderzjali.
Tak i tut - vsiu kompasjku nadobna na pricel vziatj.
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Pustj poprobujet takpje zdelatj v svobodnom Mire, gde zjiznj cjeloveka cenitsa, to da vot eto tozje potom eksperti bi napisali, Согласно заключению эксперта это отработанный гранатомет "РПГ-22", не содержит взрывчатого вещества и не несет угрозы окружающим.
da ekspertiza bila bi obezateljno, no policejskih serovno ne sudili bi za primenenije oruzjija, nu kak to tak.
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а разрешить свободное владение гранатометами...ну ,шоб нарушений не было...
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Не той самий гранатомет, котрим дибіли Коханівського з вікна на копів цілили?
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Прочитав твій пост і згадав скульож собакова про : мусара нє люді. Хоч гандона не долюблюю але був і залишаюсь з ним згідний на 100проц.
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Нічо, братішка. Прийде час і всі по понятіям житимуть!
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в Україні 39 млн. рабів які працюють на ка#aL

Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
"Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина".
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Відсутність короткоствола змушує тебе вважати себе рабом?
Єдине що потрібне тобі від життя- це короткоствол?
Київська спеціалізована центральна міська психіатрична лікарня чекає на свого Героя!
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шмуль беляєв,навіщо ти себе в духовку жариш??
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Надо вводить свободный обиг оружия??? Что б отдыхающий прямо на пляже разрядил по ним оьойму а в ответ по пляжу с гранатомета? - Зато вся западная украина доыольна
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остапенко близнюк беляева.. обидва голубки живуть у Талди-Кургані
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Не, пусть просто захерачат по пляжу из гранатомета. Пьяному особых причин и обойм не нужно, не понравившегося взгляда достаточно.
Стаду рабов оружие не дают, все правильно Леночка!
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Сколько хоплофобов повылазило. Не дано понять совковым, что запрет на оружие - наследие КАЦАПСКОЙ оккупации, такое же, как обилие быдла, уверенного в своей безнаказанности.
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2 дебила в Одессе кидались на людей, теперь в Киеве... Обострение у придурков?
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а був би в кого-небуть глок и полицию визивать не треба...
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Остров Великий на Днепре ниже Вышгорода, а не на Киевском водохранилище. Да и орудия по факту не было, а просто труба.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция. ФОТО
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