 Двое пьяных мужчин угрожали гранатометом отдыхающим на Киевском море, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
Так, по информации ведомства, в полицию поступило сообщение, что на берегу Киевского водохранилища неизвестный мужчина на лодке угрожает отдыхающим оружием.
"Вышгородские патрульные и водная полиция оперативно приехали на место происшествия. Установили, что двое мужчин в течение дня распивали спиртное на острове Великий. Чтобы подкрепиться продуктами, поплыли на лодке на другой берег. Пришвартованная ими лодка препятствовала свободному плаванию отдыхающих и могла нанести телесные повреждения. На замечание пляжников пьяные мужчины отреагировали угрозами - один из них достал гранатомет и начал бросаться на людей", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ НП в Киевской области
Полицейские изъяли у дебоширов оружие и лодку и вызвали взрывотехническую службу. Согласно заключению эксперта, это отработанный гранатомет "РПГ-22", не содержит взрывчатого вещества и не несет угрозы окружающим.
Правонарушителей доставили в Вышгородское отделение полиции и составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП. В настоящее время материалы рассмотрены Вышгородским районным судом и принято решение о привлечении двух мужчин к административной ответственности.
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Мы все ждем от тебя больше тупых заявлений по поводу запрета оружия.
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Хотя думаю, что им бы тогда не пришло в голову бегать с муляжем гранатомето, зная про риск быть застреленным!
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Про плюс 19 см. до чоловічого достоїнства я взагалі мовчу.
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і хіба українці в Україні свою долю самі вирішують? хібі не інша нація це робить?
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Зброя - це ще й велика відповідальність
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Де тут написано таке? То все ваші домисли.
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Тут нет угрозы жизни?
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и да, типа если бы их пристрелили это типа хорошо, два трупа
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Tak i tut - vsiu kompasjku nadobna na pricel vziatj.
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da ekspertiza bila bi obezateljno, no policejskih serovno ne sudili bi za primenenije oruzjija, nu kak to tak.
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Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
"Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина".
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Єдине що потрібне тобі від життя- це короткоствол?
Київська спеціалізована центральна міська психіатрична лікарня чекає на свого Героя!
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Стаду рабов оружие не дают, все правильно Леночка!
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