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 За жестокое убийство украинки в Польше задержали двух украинцев и поляка. ФОТО

Тело убитой девушки нашли в пруду недалеко от польско-украинской границы.

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

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Полиция сосредоточилась на установлении лиц, с которыми жертва могла последнее время контактировать. Среди подозреваемых были двое граждан Украины. Правоохранители сообщили об этом сотрудникам Пограничной службы.

Подозреваемых задержали польские пограничники во время попытки возвращения в Украину.

"Мы ожидали, что они попытаются пересечь границу. Так и произошло. В тот же день сотрудники пограничной службы задержали 34-летнего и 42-летнего мужчин в пограничном пункте пропуска Долгобычев, после чего их передали полиции", - рассказала представитель польской полиции Едита Кристовяк.

Дело расследует польская окружная прокуратура в Замостье. Оба преступника арестованы на 3 месяца. За убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.

Следователи также задержали 29-летнего местного жителя, который знал о совершенном преступлении, но не сообщил полиции.

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За жестокое убийство украинки в Польше задержали двух украинцев и поляка 01За жестокое убийство украинки в Польше задержали двух украинцев и поляка 02
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