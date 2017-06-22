 За жестокое убийство украинки в Польше задержали двух украинцев и поляка. ФОТО

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
Полиция сосредоточилась на установлении лиц, с которыми жертва могла последнее время контактировать. Среди подозреваемых были двое граждан Украины. Правоохранители сообщили об этом сотрудникам Пограничной службы.
Подозреваемых задержали польские пограничники во время попытки возвращения в Украину.
"Мы ожидали, что они попытаются пересечь границу. Так и произошло. В тот же день сотрудники пограничной службы задержали 34-летнего и 42-летнего мужчин в пограничном пункте пропуска Долгобычев, после чего их передали полиции", - рассказала представитель польской полиции Едита Кристовяк.
Дело расследует польская окружная прокуратура в Замостье. Оба преступника арестованы на 3 месяца. За убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.
Следователи также задержали 29-летнего местного жителя, который знал о совершенном преступлении, но не сообщил полиции.
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