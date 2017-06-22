 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 300 млн гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева и Киевской области услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных и транзитных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства от компаний реального сектора экономики в виде оплаты за проведенные работы или оказанные услуги. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы трех банков. Незаконно сформированные объемы налогового кредита покупались злоумышленниками и в дальнейшем использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Общий объем операций конвертационного центра составил более 300 миллионов гривен.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области пяти обысков было обнаружено и изъято более 460 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 7 печатей предприятий, компьютерная техника, пять банковских карт, а также бухгалтерские документы и черновые записи, которые подтверждают ведение противоправной деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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