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Все про:Киевская область (1586) конвертцентр (343) налоговая милиция (1436) ГФС (2950) Бодня Татьяна (42)

 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 300 млн гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева и Киевской области услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных и транзитных компаний. На их счета поступали безналичные денежные средства от компаний реального сектора экономики в виде оплаты за проведенные работы или оказанные услуги. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы трех банков. Незаконно сформированные объемы налогового кредита покупались злоумышленниками и в дальнейшем использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.

Общий объем операций конвертационного центра составил более 300 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области пяти обысков было обнаружено и изъято более 460 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 7 печатей предприятий, компьютерная техника, пять банковских карт, а также бухгалтерские документы и черновые записи, которые подтверждают ведение противоправной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Мда....читать эти новость - норма...дайте новости о посадке - я уверен, что эти новости будут самыми посещаемыми и комментируемыми...а еще - САМЫМИ НУЖНЫМИ т РАДОСТНЫМИ для всег онарода..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 300 млн гривен. ФОТОрепортаж
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