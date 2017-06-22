 Налоговики ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в гаражном помещении, которое находится в аренде у группы лиц, осуществляется производство и хранение фальсифицированного алкоголя.
Изготовление фальсификата осуществлялось в антисанитарных условиях, в промышленных масштабах путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций и других примесей. В дальнейшем продукция разливалась в тару, емкость от одного до пяти литров, и продавалась под видом водки и коньяка через реализаторов или при помощи сети Интернет.
В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 4,5 тысячи литров этилового спирта, 100 литров фальсифицированной водки, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 714 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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