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Все про:алкоголь (1581) налоговая милиция (1436) Сумщина (614) фальсификат (298) ГФС (2950) Бодня Татьяна (42)

 Налоговики ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали подпольный цех, в котором незаконно изготавливались фальсифицированные алкогольные напитки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в гаражном помещении, которое находится в аренде у группы лиц, осуществляется производство и хранение фальсифицированного алкоголя.

Изготовление фальсификата осуществлялось в антисанитарных условиях, в промышленных масштабах путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций и других примесей. В дальнейшем продукция разливалась в тару, емкость от одного до пяти литров, и продавалась под видом водки и коньяка через реализаторов или при помощи сети Интернет.

В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 4,5 тысячи литров этилового спирта, 100 литров фальсифицированной водки, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 714 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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В интернете это был Элитный алкоголь за полцены
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Во, в лугандон его! Пусть бухают до синих соплей и х..ярят друг друга любители рускага скрепнага мира
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНалоговики ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя на Сумщине. ФОТОрепортаж
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