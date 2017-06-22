 Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей и г. Киева незаконные услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых от предприятий реального сектора экономики перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил боле 288 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 5 печатей, компьютерная техника, черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Также наложен арест на 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.
Следственные действия продолжаются.
Фото - пресс-служба ГФС
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- А кто это? (Улыбается). По моему мнению, они сейчас ни в каком статусе.
- Но полномочия налоговой милиции регулируется не только Налоговым кодексом - есть еще закон об оперативно-розыскной деятельности, Уголовный кодекс.
- Я считаю, что сейчас они не могут ничего. Ни одно их процессуальное действие не законно. Сотни уголовных производств против мошенников подвешены в пространстве и их нельзя легитимно довести до логического конца в судебном процессе.
- То есть, на данном этапе нужно исправить эту ошибку, внеся изменения в НК?
- Нужны компетентные действия. Такие решения как ликвидация налоговой милиции не принимаются в один момент и то по ошибке. Да, мы ликвидировали налоговую милицию, только что теперь делать с тем огромным количеством процессов в которых налоговая милиция участвует? Например, с оперативным сопровождением производств в судах?
Теперь любой грамотный адвокат может встать и сказать: ничего не знаю, этого органа нет. Или запросить от налоговой милиции новую справку, которая дискредитирует дело. Мелочей очень много.
Когда мы переходили от милиции к Национальной полиции - мы попали в эти жернова. И даже при том, что это были более регулируемые жернова - это было очень тяжко. Мы шесть месяцев только делили с прокуратурой ОРД.
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Все эти конвертцентры смахивают на лохотрон.Пользователи желающие легкой наживы и отмывания ворованых денег приносят в эти центры или переводят на ихние счета баснословные деньги а когда их накопычивается енная сумма эти центры ,,накрывают,,менты и ни денег и спросить неского,конфисковали!!!
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