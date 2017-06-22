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Все про:Днепр_город (2708) конвертцентр (343) налоговая милиция (1436) ГФС (2950) Бодня Татьяна (42)

 Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 288 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей и г. Киева незаконные услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых от предприятий реального сектора экономики перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил боле 288 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 5 печатей, компьютерная техника, черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Также наложен арест на 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.

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Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 01Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 02Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 03Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 04Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 05
Фото - пресс-служба ГФС
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А у нас еще есть такой орган как НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ !!!!.......))))
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Убирают одни помойки....и тут же открывают свои.....все банки занимаются обналом денег...
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По вашему мнению, в каком сейчас статусе налоговая милиция и ее спецподразделение "Фантом"?
- А кто это? (Улыбается). По моему мнению, они сейчас ни в каком статусе.
- Но полномочия налоговой милиции регулируется не только Налоговым кодексом - есть еще закон об оперативно-розыскной деятельности, Уголовный кодекс.
- Я считаю, что сейчас они не могут ничего. Ни одно их процессуальное действие не законно. Сотни уголовных производств против мошенников подвешены в пространстве и их нельзя легитимно довести до логического конца в судебном процессе.
- То есть, на данном этапе нужно исправить эту ошибку, внеся изменения в НК?
- Нужны компетентные действия. Такие решения как ликвидация налоговой милиции не принимаются в один момент и то по ошибке. Да, мы ликвидировали налоговую милицию, только что теперь делать с тем огромным количеством процессов в которых налоговая милиция участвует? Например, с оперативным сопровождением производств в судах?
Теперь любой грамотный адвокат может встать и сказать: ничего не знаю, этого органа нет. Или запросить от налоговой милиции новую справку, которая дискредитирует дело. Мелочей очень много.
Когда мы переходили от милиции к Национальной полиции - мы попали в эти жернова. И даже при том, что это были более регулируемые жернова - это было очень тяжко. Мы шесть месяцев только делили с прокуратурой ОРД.
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Вопрос только один,к МинФину и ментам,кому возвращяют найденые деньги в конвертцентрах,и кто за это реально посажен?Уже не говорю об наказаниях пользователей этих центров.Кстати еще ни разу не прозвучали имена пользователей.
Все эти конвертцентры смахивают на лохотрон.Пользователи желающие легкой наживы и отмывания ворованых денег приносят в эти центры или переводят на ихние счета баснословные деньги а когда их накопычивается енная сумма эти центры ,,накрывают,,менты и ни денег и спросить неского,конфисковали!!!
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нал снимают в основном с банкоматов.....а карты физиков пополняют безналом.....токо никто без сотрудничества банка этим заниматься не будет...
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Конвертцентр Обнали́чка (денег), обна́л - распространённое, с начала экономических реформ в России в 1990-е годы, сленговое название действий, совершаемых хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта. Распространённым способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение фиктивной, так называемой «никчёмной сделки»[1] или мнимой сделки[2], предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется[3]. Зачастую в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКонвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж
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