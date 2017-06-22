 Гройсман почтил память жертв Второй мировой войны в Украине. ФОТО

В Киеве почтили память жертв Второй мировой войны. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета Министров Украины возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
"Члены Кабинета Министров Украины и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве. Члены Правительства и присутствующие на церемонии представители киевской городской власти также почтили память погибших минутой молчания, рота почетного караула прошла торжественным маршем и прозвучал Гимн Украины в честь павших", -сказано в сообщении.
Премьер-министр пообщался с ветеранами, участниками Второй мировой войны, которые также пришли почтить память погибших в войне.
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А то, что венок возлагает - это для них ритуал, был бы повод.
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Но они по сути моральные уроды - вывод сделан на основании трех лет прибывании у власти. Акцент статьи не о павших в войне, а как "Сам" возложил венок.
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Очень красиво и символично. Одновременно вручается уведомление о начале войны и сразу же, с немецкой пунктуальностью, начинается сама война. Ты вроде как и в курсе уже, что песец пришёл, а сделать с этим песцом ничего не можешь: четыре утра, «Вайбер» ещё не изобрели, командиры на местах спят - за оставшиеся до первого «ба-бах» минуты такую махину, как Красная Армия, на ноги ни за что не поднять (тем более в четыре часа утра). А тут Гитлер такой красивый, весь в белом, объявляет миру: я Союз предупредил заранее, вот документы, а то, что они отреагировать не успели - их проблемы, международные правила-то соблюдены. Дипломатия-с.
Есть нестыковки и по времени. Гитлер, как любитель игры на публику, не стал бы предупреждать о войне после её наступления. Он хотел, чтобы всё происходило одновременно: и объявление, и сама война. Зачем выглядеть подлецом, если этого можно без малейших проблем избежать? Сам Молотов, который получил ноту о начале войны от немецкого посла, вспоминал после войны: «Шуленбурга [посла Германии - Ю.Г.] я принимал в полтретьего или в три ночи, думаю, не позже трех часов. Германский посол вручил ноту одновременно с нападением. У них все было согласовано, и, видно, у посла было указание: явиться в такой-то час, ему было известно, когда начнется».
Заметим, что при этом сам Молотов в своей знаменитой речи от 22 июня заявляет, что немецкий посол передал ему бумагу в 5:30, то есть после нападения (это, кстати, первый и один из последних случаев, когда официальное советское руководство публично упоминало о самом факте существования ноты об объявлении войны). Ну, допустим, так оно и было: сначала напали, потом с разницей в час-полтора известили. Но это в Москве. А то, что в Берлине советскому послу вручили бумагу ровно в момент нападения - факт, подтверждённый и с немецкой, и с советской стороны. А советский посол - это, с дипломатической точки зрения, само государство. Посол экстерриториален. Посол неприкосновенен. Посол не подконтролен государству, в котором находится. Посол Советского Союза - это и есть сам Советский Союз.
Вывод: «Германия напала на СССР без объявления войны» - ложь. Объявление войны было. Его можно без проблем прочитать, загуглив фразу «Нота германского министерства иностранных дел правительству Советского Союза от 21 июня 1941 года». Германия официально предупредила СССР о начале войны, предъявив понятный и весьма объёмный список претензий.
Посол Германии в Москве с легко запоминающимся именем Фридрих-Вернер Эрдманн Маттиас Иоганн Бернгард Эрих фон дер Шуленбург - граф из древнего как понос мамонта графского рода Шуленбургов. Посол СССР в Берлине - Владимир Деканозов (Деканозишвили), чекист из окружения Берии, палач и ублюдок. Деканозов и Шуленбург общались между собой - в первую очередь потому, что Шуленбург презирал нацистов и был сторонником мира с СССР. С началом войны оба посла были интернированы (нет, это не больно) и обменяны друг на друга в полном соответствии с международными правилами на советско-турецкой границе, целыми и невредимыми. Позже каждая из стран их казнила ( C)
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Ты вроде как и в курсе уже, что песец пришёл, а сделать с этим песцом ничего не можешь: четыре утра, «Вайбер» ещё не изобрели,
СССР так же через посла вручил Японии уведомление об объявлении войны - и сделал это ничуть не менее «вероломно», чем Германия: формально японская сторона была извещена о войне 8 августа 1945 года, с предупреждением о том, что война начнётся завтра. Но - ой! - по московскому времени. А на Дальнем Востоке из-за разницы в часовых поясах это самое завтра уже наступило, и Красная Армия атаковала на японские позиции. По факту у японцев были считанные минуты на то, чтобы передать сообщение из московского посольства в Токио, а оттуда - в войска на континент. А «Вайбер», повторюсь, тогда не изобрели. Таки ой.
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1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной АРмии отпраздновали совместным парадом в Бресте. Позже к СССР были присоединены страны Балтии, Бессарабия, Северная Буковина и часть Финляндии.
Договор, заключенный между Берлином и Москвой, в России обычно называют "пактом Молотова-Риббентропа", а в Германии - "пактом Гитлера-Сталина" (Hitler-Stalin-Pakt). После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года он, как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу.
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Если кто не помнит, Вторая Мировая война началась 1-го сентября 1939-го года вторжением Гитлера в Польшу. Предшествовал этому пакт Молотова-Риббентропа (договор о ненападении) между СССР и Третьим Рейхом. К пакту прилагался секретный протокол о разделе Восточной Европы. Согласно ему, Западная Беларусь (которая на тот момент находилась в составе Польши) в случае чего отходила Сталину.
Бомбить Брест начали уже 2-го сентября 1939-го. Десять бомб были сброшены на Брестскую крепость и повредили «Белый Дворец».В «Белом Дворце» был когда-то подписан Брестский мир 1918-го года.
Уже через две недели после начала Второй Мировой 14-го сентября враг оказался у ворот Брестской крепости. Руководил наступлением знаменитый Гудериан.
17 сентября, в соответствии с секретным протоколом, Сталин ударил полякам в спину. Предлог был конечно же благородный и вся кампания называлась «освободительным походом Красной Армии»В течение нескольких дней советские части безуспешно предпринимали попытки захватить форт, но добровольцы стояли насмерть. 26-го сентября был предпринят отчаянный штурм, в ходе которого защитники понесли тяжёлые потери. В ночь на 27 сентября капитан Радзишевский отдал приказ оставшимся добровольцам разойтись и прорываться к своим семьям. Защитники осознали, что теперь крепость зажата между Рейхом и СССР.
Совместный нацистко-советский парад в Бресте по случаю передачи города частям РККА. 22-го сентября 1939-го года
Получается, что за 13 дней обороны крепость пережила множество атак что немецких, что советских. Малое количество слабовооруженных защитников совершила настоящий подвиг, сумев удерживать важный военный объект фактически до полного падения Польши (28-го сентября сдался гарнизон Варшавы).
НЕУДОБНАЯ ИСТОРИЯ
Эту историю, произошедшую в сентябре 1939-го года, коммунисты и рашисты крайне не любят вспоминать. Ведь у них уже наштампованы мифы про «деды воевали», фильм «Брестская крепость» снят, и чего там вообще ворошить прошлое? А правда такова, что ещё в 1939-ом этот многострадальный клочок беларуской земли пытались захватить нацисты, потом РККА, а в итоге он-таки достался советам. Да ещё «непримиримые враги» и совместные парады устраивали по случаю раздела территорий (что уж совсем рушит ватное мировоззрение).
Так что когда 22-го июня любого года в очередной раз будете видеть пропагандистские потуги, помните про тех смелых и отчаянных добровольцев, которые защищали крепость от двух самых людоедских режимов в истории 20-го века.( С)
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Я понимаю, далекая война, многомиллионные жертвы (у меня отец полтора последних года по фронтам ВОВ прошел, победу в Кенигсберге встретил. Поэтому отношение к фронтовикам достаточно трепетное). Тем не менее, пора бы уже в полной мере больше чествовать сегодняшних защитников Украины
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Сове́тско-фи́нская война́ 1939-1940 годов (Советско-финля́ндская война, фин. talvisota - Зи́мняя война[9], швед. vinterkriget) - война междуСССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года.
26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, якобы был совершён с финляндской территории. Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом).430 тысяч финских жителей были принудительно переселены Финляндией из прифронтовых районов вглубь страны и лишились своего имущества.
По мнению ряда историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии относится ко Второй мировой войне[10]. Начало военных действий привело к тому, что в декабре 1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций
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Нажаль в Україні на зміну більшовизму прийшов фашизм!
Для українців фашисти, більшовики і рашисти зло, яке потрібно знищкхувати!
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"Премьер-министр пообщался с ветеранами, участниками Второй мировой войны, которые также пришли почтить память ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ" Думаю, что этот текст выверен и всё написанное не случайно. Конечно жаль все жертвы той войны. Почтить память можно граждан, почти всех европейских стран, участников гитлеровской коалиции. Но, хотелось бы, прежде всего, почтить память своих соотечественников.
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