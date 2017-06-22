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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1568) учебники (200) декоммунизация (416)

 Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко. ФОТО

В селе Утконосовка на юге Одесской области пятиклассникам выдали советские учебники русского языка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупация начинается с головы. Причем, с детской. И враги это хорошо понимают. Эти учебники русского языка на днях выдали пятиклассникам", - говорится в его сообщении, к которому прилагаются фото.

Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко 01

По словам журналиста, на первой странице цитата Ленина, причем, под ней подписано не просто "В.И.", а с пиететом и полностью - "Владимир Ильич Ленин".

Далее, пишет Цаплиенко, дается установка "русский - язык международного общения", а также исчерпывающее объяснение, почему русским не нужен переводчик. Учебник гласит: "Такие слова как советы, колхоз, комсомол, пятилетка вошли без перевода в другие языки мира". "Интересно, как учитель русского языка в Утконосовке объясняет современным детям значение этих несуществующих понятий?" - недоумевает журналист.

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"На девятой странице написано: "красный флаг нашей страны - флаг мира". "Возможно, директор Утконосовской школы не знает, что у нашей страны совсем другие символы независимости. А той страны, периметр которой помечали красными флажками, давно уже нет. Более четверти века, если быть точным. По этим мантрам русский язык в Утконосовке изучали и в девяносто седьмом, и в две тысячи первом, и в две тысячи восьмом. Оккупант не только на востоке. Он - в голове. Если не у каждого, то у многих. И теперь ясно, как он туда попадает. Война? Декоммунизация? Нет, не слышали", - возмущается Цаплиенко.
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Че за бредовня на улице разгар КАНИКУЛ а тут такая новость!
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А ты в школе учебники во время учебного года получаешь?
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Я русский бы выучил только за то ,что им разговаривал Ленин .... :D
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Я русский бы выучил только за то ,что им допрашивать пленніх .... Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко - Цензор.НЕТ 7230Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко - Цензор.НЕТ 7230
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и будь я кацапом преклонных годов, и то бы без лени, английский б выучил только за то, что им разговаривал Леннон
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Вот поэтому Хуйло их и утилизирует в молодом возрасте.
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Ленин кровавый деспот-авантюрист с бредовыми экономическими идеями,реализация которых привела к разрухе и голоду!И объясните мне зачем изучать этот язык?Чтобы никогда это больше не повторилось?
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Ленин - кровавый деспот с бредовыми экономическими идеями,реализация которых привала к разрухе и голоду, и объясните мне зачем изучать русский язык
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Учителя, выдавшего такие учебники, на перевозку навоза на скотоферму. Пусть нюхает свой совок.
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почему сразу учителя? может им только такие завезли?
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Наверное, ещё с совковых времён в библиотеке завалялись.
Хотелось бы узнать, как руководство будет наказано.
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Возить навоз на скотоферме тоже кому-то надо. Или ты до сих пор думаешь, что мясо растет на дереве?
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Начинать нужно с библиотекаря,замусорившего фонд. Затем пообщаться с учителем и,чтобы все было по-честному,дать написать тесты ЗНО по профильному предмету. На десерт-завуч+директор.А уж затем пустить всех судорог на списание с как можно более громким разголосом,чтоб всем ватным чертям тошно стало.
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А почему чиновники районо и облоно до сих пор не уволены???!!!
Почему там сутками с проверкой не сидит минобразованип???!!!
Почему не на нарах голова райдержадминистрации???!!!
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Послухайте міністра освіти Л.Гриневич,дере ж....у за російську і мови меншин не гірше Табачника.
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Дід приїхав із села, ходить по столиці.Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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меня его (П. Глазового) дочка в школе украинскому языку учила. хорошо учила...

любил я бывало сесть под телевизор и считать, сколько ошибок сделает большой украинский деятель за минуту... ох и дофига получалось! потом разлюбил....
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Ватная одесчина. Жаль, что царь об этом не знает. А то бы он сразу разобрался бы.
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Тут одно из двух. Если царь этого не знает, то он х*евый царь. А если знает и ничего не делает, то он еще более х*евый царь.
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Ізмаїльській район. В часи саюзу тут повністю була закінчена деукраіеізація - станом на 90р. - жодної української школи.
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Мне кажется, что это не совсем точные данные, так как в районе в украинских селах: Сафьяны, Броска, Матроска и др., были и есть украинские школы, а в самом Измаиле и сегодня нет ни одной. Отдельные классы есть, а школы нет. А шо вы хотите? Ватный город, ватный исполком, ватная власть вместе с мацковским сатанатом. Меняющие окраску в зависимости от окраски киевской власти .
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я відповідально Вам заявляю що станом на 1990 рік в Ізмаїльському районі не було жодної української школи навіть в українських селах оскільки особисто займався тоді від Південної громади статистикою українських шкіл по Одеській області.
Зараз українські школи в українських селах Ізмаїльського району (а їх 5) очевидно вже є.
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Любопытный эффект обнаружили как ни странно не британские ученые. Отсутствие любви к Украине у жителей Крыма успешно лечится криотерапией. Особо подходит побережье Северного Ледовитого океана, Белого моря и моря Лаптевых. Уже на третью неделю криотерапии в стучании зубов пациентов становится явно слышна мелодия Гимна Украины. А при виде украинского сала с копченой шкуркой и прослоечкой мяса, у пациентов мужского пола из глаз скатываются скупые мужские льдинки.
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Одна поправка, с Вашего позволения:
... из глаз скатываются скупые мужские слюни.
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Галина Бланка,озаботилась кубиками для крымчан,который растворяются сразу в желудке
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а нихрена что запрещено учить по неутвержденным учебникам, совковая тварь?
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По таким учебникам,выростают боксёры,с соседней темы
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Если в самой Одессе уже поняли, что такое сруцкий мир(это, в первую очередь, кранты всей торговле, а не величайшая любовь ко всему украинскому), то периферия там мало чем отличается от лугандонской совковости, да плюс и нацменьшины, которых там ну никак не меньшинство, вносят свою лепту в расшатывание и без того очень хрупкого спокойствия.
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не вся периферія - лише неукраїнська частина Бесарабії.
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Я мав на увазі практично все, що на південь від Одеси.
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Зачем детям вообще этот русский язык для изучения?Его учили в совке как главный государственный.Теперь совок ушел на свалку истории.Вместо него лучше детям углубленно английский язык доносите...Первый международный.
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Хорошо кто-то сказал:
"Будучи русскоязычным, я за то, чтобы в Украине было два языка. Хоть будет трудно, но мы выучим английский"
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детям не надо, а учителям - надо. Надо смену готовить для куликова поля.
И вообще, учителя по ватности дадут оторваться даже судьям.
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Це треба знати кожному українцю! Виступ професора Павла Гриценка

https://youtu.be/4MsQpx4PNus
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Не менее забавное название села Утконосовка - напомню, утконосы проживают только в Австралии! да и еще - таких румынских сел там хватает...
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до речі утконосівка Ізмаїльського району - молдавське село.
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РЕКОРД ИЛИ СТАНДАРТ ВКС РФ - УГРОБИТЬ ДВА САМОЛЁТА ЗА ДЕНЬ? (ФОТО)

Jun. 21st, 2017 at 9:33 PM

Не имеющие аналогов в мире ВКС РФ выходят на новые стандарты, а может просто ставят свои собственные рекорды по количеству угробленной техники за один трудодень.

Так, сегодня, 21 июня, на учебной авиационной базе ВВС Минобороны в Борисоглебске, что размещается под Воронежем, совершил аварийную посадку не имеющий аналогов в мире самолет Як-130. Как сообщается, причиной ЧП стал не человеческий фактор, а неисправность не имеющей аналогов в мире передней стойки шасси.
Конечно, инцидент весьма досадный, с другой стороны, курсанту повезло, что посадку ему пришлось совершаться в родимой россиюшке, а не посреди бескрайних сирийских просторов. Но и это ещё не всё!
То ли совпадение, то ли день сегодня такой (Everyday I'm drinking, I'm drinking everyday!), но, в российском сегменте интернет, гуляет ещё одно фото неудачно совершившего посадку Як-130. Причём, это не одна и та же машина, но как пишут пользователи, катастрофа произошла тоже сегодня..
И вот кто скажет, что любым ВВС по плечу "ушатать" за день два самолёта? Нет-нет-нет, такое по плечу только единственным и неповторимым ВКС РФ! Аплодирую стоя!

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така яскраво-зелена трава може бути в першій декаді травня.
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""Такие слова как советы, колхоз, комсомол, пятилетка вошли без перевода в другие языки мира"
А "другие языки" то и не знают, что они эти слова знать должны.
Слова, которые действительно знают: спутник, ракета, луноход, перестройка, тундра, тайга, водка, самиздат.
Лично мне пришлось познакомить сотрудников с русским словом "халтура", когда они выразили свое недоумение моему рассказу о покупке родственниками "перебранного" автомобиля "Жигули" в середине 90-х: "Ты хочешь сказать, что новый автомобиль, вот только с завода, надо разбирать, а потом собирать?"

"По этим мантрам русский язык в Утконосовке изучали и в девяносто седьмом, и в две тысячи первом, и в две тысячи восьмом"
Так судя по тому, как выглядит учебник на фотографии, это и есть учебник 1997 года. Раритет или "научная фантастика".
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"Так судя по тому, как выглядит учебник на фотографии, это и есть учебник 1997 года." В каком году развалился совок? По твоему - в 1997? )))
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А что, с развалом "Совка" все учебники напечатали новые сразу (особенно принимая во внимание инфляцию в 90-х)? Или все-таки по старым продолжали учиться?
Кроме того, 1997 год приведен в самом тексте статьи, так что Вам стоит ознакомиться с материалом, прежде чем мне демонстририровать свою образованность, а то и текст полностью то прочесть Вы не способны.
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Какой-то бред. У нас в школе иностранным был английский. Весьма полезный язык. Зачем учить русский???
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Директору и звучу нужно глаз на жопу натянуть и заставить моргать
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бггг, шо їм з райвно наказали те вони і зробили. якби возбухли - без роботи залишилися б.
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і до речі
Утконосовская школа является одной из лучших школ на Украине (Вікіпедія) :D
(тільки не наїзжайте за "на" замість "в" - збережено написання орігіналу)
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как может называться село Утконосовка, утконосы живут только в Австралии?!
Нищета такая что только старые учебники, хотя это на совести киевского Минобразования, а не местных властей.
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ДОРОГИЕ УКРАИНЦИ НЕМОГУ ПОНЯТЬ!!!!!!! ЕДИНСТВЕННОГО СКОЛЬКО МИ БУДЕМ ПОМОЙНИКОМ КАЦАПОВ. ПОЧЕМУ НИ В ОДНОЙ ШКОЛЕ НИ В УЧЕРЕЖДЕНИЯХ РОСИИ никто неизучает украинский язик. ПОЧЕМУ УКРАИНА И НАРОД НЕ ИМЕЕТ СВОЕЙ ГОРДОСТИ А ИДЕТ НА УНИЖЕНИЕ И УЩИМЛЕНИЯ НАС КАК НАЦИЯ . РОСИЯ ЗАПРЕТИЛА В СВОЕЙ СТРАНЕ ВСЕ УКРАИНСКОЕ И ЗАСУДИЛА ДИРЕКТОРА УКРАИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ А МИ НАРОД ТАКОЙ НЕДОРАЗВИТИЙ не ликвидируем унижение к нашим деткам неужели ми воспитани в джунглях . На нас плюют и ми говори дощ идет . Укацапстане народа украининамного больше живет как у нас . уму непостежимо.
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Я так понимаю, что это в Вилково, или в другом страообрядческом селении. У них там неизменность традиций доведена до абсолюта.
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А по каким учебникам надо учить русский язык? По украинским что ли?
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Добавьте к тому учебнику еще голодомор,трудодень,колхозник без паспорта,ГУЛаг и вместо русского языка,получится история СССР.
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Труханов, Кивалов понятно сепары еще те. А чем курица Лиля Гриневич занимается? Чем то она хвойду О. Лукаш напоминает, тоже министр
Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко - Цензор.НЕТ 9479
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСоветы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко. ФОТО
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