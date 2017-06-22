 Советы, колхоз, пятилетка: школьники на Одесчине учат русский по советским учебникам, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупация начинается с головы. Причем, с детской. И враги это хорошо понимают. Эти учебники русского языка на днях выдали пятиклассникам", - говорится в его сообщении, к которому прилагаются фото.
По словам журналиста, на первой странице цитата Ленина, причем, под ней подписано не просто "В.И.", а с пиететом и полностью - "Владимир Ильич Ленин".
Далее, пишет Цаплиенко, дается установка "русский - язык международного общения", а также исчерпывающее объяснение, почему русским не нужен переводчик. Учебник гласит: "Такие слова как советы, колхоз, комсомол, пятилетка вошли без перевода в другие языки мира". "Интересно, как учитель русского языка в Утконосовке объясняет современным детям значение этих несуществующих понятий?" - недоумевает журналист.
"На девятой странице написано: "красный флаг нашей страны - флаг мира". "Возможно, директор Утконосовской школы не знает, что у нашей страны совсем другие символы независимости. А той страны, периметр которой помечали красными флажками, давно уже нет. Более четверти века, если быть точным. По этим мантрам русский язык в Утконосовке изучали и в девяносто седьмом, и в две тысячи первом, и в две тысячи восьмом. Оккупант не только на востоке. Он - в голове. Если не у каждого, то у многих. И теперь ясно, как он туда попадает. Война? Декоммунизация? Нет, не слышали", - возмущается Цаплиенко.
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Хотелось бы узнать, как руководство будет наказано.
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Почему там сутками с проверкой не сидит минобразованип???!!!
Почему не на нарах голова райдержадминистрации???!!!
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Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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любил я бывало сесть под телевизор и считать, сколько ошибок сделает большой украинский деятель за минуту... ох и дофига получалось! потом разлюбил....
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Зараз українські школи в українських селах Ізмаїльського району (а їх 5) очевидно вже є.
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... из глаз скатываются скупые мужские слюни.
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"Будучи русскоязычным, я за то, чтобы в Украине было два языка. Хоть будет трудно, но мы выучим английский"
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И вообще, учителя по ватности дадут оторваться даже судьям.
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https://youtu.be/4MsQpx4PNus
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Jun. 21st, 2017 at 9:33 PM
Не имеющие аналогов в мире ВКС РФ выходят на новые стандарты, а может просто ставят свои собственные рекорды по количеству угробленной техники за один трудодень.
Так, сегодня, 21 июня, на учебной авиационной базе ВВС Минобороны в Борисоглебске, что размещается под Воронежем, совершил аварийную посадку не имеющий аналогов в мире самолет Як-130. Как сообщается, причиной ЧП стал не человеческий фактор, а неисправность не имеющей аналогов в мире передней стойки шасси.
Конечно, инцидент весьма досадный, с другой стороны, курсанту повезло, что посадку ему пришлось совершаться в родимой россиюшке, а не посреди бескрайних сирийских просторов. Но и это ещё не всё!
То ли совпадение, то ли день сегодня такой (Everyday I'm drinking, I'm drinking everyday!), но, в российском сегменте интернет, гуляет ещё одно фото неудачно совершившего посадку Як-130. Причём, это не одна и та же машина, но как пишут пользователи, катастрофа произошла тоже сегодня..
И вот кто скажет, что любым ВВС по плечу "ушатать" за день два самолёта? Нет-нет-нет, такое по плечу только единственным и неповторимым ВКС РФ! Аплодирую стоя!
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А "другие языки" то и не знают, что они эти слова знать должны.
Слова, которые действительно знают: спутник, ракета, луноход, перестройка, тундра, тайга, водка, самиздат.
Лично мне пришлось познакомить сотрудников с русским словом "халтура", когда они выразили свое недоумение моему рассказу о покупке родственниками "перебранного" автомобиля "Жигули" в середине 90-х: "Ты хочешь сказать, что новый автомобиль, вот только с завода, надо разбирать, а потом собирать?"
"По этим мантрам русский язык в Утконосовке изучали и в девяносто седьмом, и в две тысячи первом, и в две тысячи восьмом"
Так судя по тому, как выглядит учебник на фотографии, это и есть учебник 1997 года. Раритет или "научная фантастика".
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Кроме того, 1997 год приведен в самом тексте статьи, так что Вам стоит ознакомиться с материалом, прежде чем мне демонстририровать свою образованность, а то и текст полностью то прочесть Вы не способны.
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Утконосовская школа является одной из лучших школ на Украине (Вікіпедія) :D
(тільки не наїзжайте за "на" замість "в" - збережено написання орігіналу)
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Нищета такая что только старые учебники, хотя это на совести киевского Минобразования, а не местных властей.
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