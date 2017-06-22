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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:беженцы (989) дети (3205) помощь (3340) волонтеры (2409)

 13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - "Стрічка надії". ФОТО

Волонтеры фонда "Стрічка надії" просят всех неравнодушных помочь 13-летней Наташе Лафазан, которая в результате обстрела ее дома на Донбассе лишилась части ноги. В том обстреле погибла ее мама. Отец девочки делает все возможное для реабилитации дочери.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила волонтер фонда "Стрічка надії" Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).

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"На этих фото Наташенька Лафазан. История этой девочки более чем трагична. В августе 2015 года они с мамой попали под обстрел в их родной Сартане, под Мариуполем. Не успели добежать до бомбоубежища всего несколько метров. В результате Наташеньке врачи ампутировали часть ножки, а ее мама умерла в больнице через два дня. Это страшное горе и не дай Бог никому больше такое пережить", - рассказала Лазебник.

13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - Стрічка надії 01

Она отметила роль Наташиного папы в реабилитации девочки.

"Наташенька боец, ей всего 13 лет, но она стойко справляется с новыми жизненными обстоятельствами и в основном за счет максимальной поддержки ее единственного самого родного человека…её Папы. Я не зря написала это слово с большой буквы…. это на самом деле так. Папа Натулечки - мегамолодец и вызывает только восхищение! Саша очень скромный и никогда не просит помощи, если сам может справиться. Он идеальный во всем, очень аккуратный (дома все в идеальном порядке, убрано, постирано, наглажено), заботливый. Все эти два года он нанимает для дочери психологов и преподавателей, которые занимаются с Наташей индивидуально дома, так как в одной из школ, куда ходила Наташа ее не приняли ровесники и обращались с ней неправильно", - добавила волонтер.

13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - Стрічка надії 02

В начале июля 2017 года Наташе и ее отцу предстоит поездка в Словению на третье протезирование в клинике. Как уверяет Лазебник, правительство Словении и народные депутаты постоянно и молча помогают этой семье. Благодаря их помощи протезирование по специальной программе будет бесплатным.

"Этой семье сейчас очень нужна наша материальная поддержка! Очень Вас всех прошу не остаться равнодушными к этой уникальной и прекрасной семье", - обратилась ко всем Лазебник.

Для личных контактов с семьей и подробностей Оксана Лазебник просит обращаться к ней по телефону: 0631574931.

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Карточка для сбора денег:

ПриватБанк 5167 9856 9067 8594

на имя Лафазан Александр (папа Наташи).

13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - Стрічка надії 03
13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - Стрічка надії 04
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с фуфлом - ладно.. но это: ".. в одной из школ, куда ходила Наташа ее не приняли ровесники и обращались с ней неправильно",Источник: https://censor.net.ua/p445046

вот жешь.. дети но - вата...((
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В Курахово какой-то ваторас автобусную остановку в флаг дыры разрисовал.
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І просять гроші російською... Деякі речі просто незмінні.
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Когда читаю, что детям нужна помощь, сразу вспоминаю Е-декларації, дворцы ворюг за высоченными заборами от народа, яхты украинских чиновников, Катерину Ющенко и Лікарню майбутнього.
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Путин и его быдло-приспешники должны не только гореть в аду посмертно. Эти мрази должны быть повешены по приговору Гаагского трибунала. Твари не имеют права на жизнь.
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Цензор.НЕТФотоОбщество13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - "Стрічка надії". ФОТО
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