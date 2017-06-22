 13-летней Наташе, потерявшей в результате обстрела на Донбассе часть ноги и лишившейся матери, нужна помощь для протезирования, - "Стрічка надії". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила волонтер фонда "Стрічка надії" Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).
"На этих фото Наташенька Лафазан. История этой девочки более чем трагична. В августе 2015 года они с мамой попали под обстрел в их родной Сартане, под Мариуполем. Не успели добежать до бомбоубежища всего несколько метров. В результате Наташеньке врачи ампутировали часть ножки, а ее мама умерла в больнице через два дня. Это страшное горе и не дай Бог никому больше такое пережить", - рассказала Лазебник.
Она отметила роль Наташиного папы в реабилитации девочки.
"Наташенька боец, ей всего 13 лет, но она стойко справляется с новыми жизненными обстоятельствами и в основном за счет максимальной поддержки ее единственного самого родного человека…её Папы. Я не зря написала это слово с большой буквы…. это на самом деле так. Папа Натулечки - мегамолодец и вызывает только восхищение! Саша очень скромный и никогда не просит помощи, если сам может справиться. Он идеальный во всем, очень аккуратный (дома все в идеальном порядке, убрано, постирано, наглажено), заботливый. Все эти два года он нанимает для дочери психологов и преподавателей, которые занимаются с Наташей индивидуально дома, так как в одной из школ, куда ходила Наташа ее не приняли ровесники и обращались с ней неправильно", - добавила волонтер.
В начале июля 2017 года Наташе и ее отцу предстоит поездка в Словению на третье протезирование в клинике. Как уверяет Лазебник, правительство Словении и народные депутаты постоянно и молча помогают этой семье. Благодаря их помощи протезирование по специальной программе будет бесплатным.
"Этой семье сейчас очень нужна наша материальная поддержка! Очень Вас всех прошу не остаться равнодушными к этой уникальной и прекрасной семье", - обратилась ко всем Лазебник.
Для личных контактов с семьей и подробностей Оксана Лазебник просит обращаться к ней по телефону: 0631574931.
Карточка для сбора денег:
ПриватБанк 5167 9856 9067 8594
на имя Лафазан Александр (папа Наташи).
5525 16
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вот жешь.. дети но - вата...((
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https://ua.censor.net.ua/news/445046/13richniyi_natashi_yaka_cherez_obstril_na_donbasi_zalyshylasya_bez_mamy_i_vtratyla_chastynu_nogy_potribna
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