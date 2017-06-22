 Оболонский райсуд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний суда по делу о государственной измене.
Повестка обнародована на сайте суда. Заседания суда назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.
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Суд может назначить процедуру заочного осуждения по делу Януковича на следующем заседании, - Баганец(2)
Суд 26 июня начнет рассматривать дело о госизмене Януковича по сути. Сегодняшнее заседание завершено. ВИДЕО(4)
Суд над беглым президентом Януковичем. Стенограмма заседания(75)
"Мы гарантируем безопасность Януковичу, если он явится на заседание", - прокурор Кравченко(31)
Защита Януковича требует допросить Госохрану: "По ним стреляли, они видели, как покушаются"(18)
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Такое мнение высказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, сообщаетИсточник: https://censor.net.ua/n444383
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К примеру, минимальный срок в 12 лет без конфискации имущества получил лейтенант, штурман наведения 530-го пункта наведения авиации "Центр", за передачу секретной информации сотрудникам иностранных спецслужб
Организаторам - максимальный срок Максимальный же срок за государственную измену - 15 лет
За госизмену в Украине осудили всего лишь 7 человек будет ли 8 ?
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По рядам прошел не сразу смолкший ропот негодования.
- Все вышесказанное стало нам ведомо и достоверно ввиду того, что оный Робер Артуа в последний раз получил отсрочку, о чем во всеуслышание заявлено было, на эту нынешнюю среду 8 апреля дня перед Вербным воскресением и призывают его явиться в четвертый раз...
Симон де Бюси прервал чтение, махнул приставу-булавоносцу, а тот громогласно провозгласил:
- Мессир Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже, входите.
Все взоры невольно обратились к двери, как будто присутствующие и впрямь ждали, что войдет обвиняемый. Так прошло несколько секунд среди гробового молчания. Затем пристав пристукнул булавой по полу, и прокурор продолжал:
- ...И, учитывая, что оный Робер снова закон преступил, от имени государя короля нашего выносим вышеозначенный обвинительный приговор: Робер лишается всех своих титулов, прав и преимуществ пэра Франции, равно как и всех прочих своих титулов, сеньорий и владений; сверх того, все добро его, земли, замки, дома и все имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее ему, конфисковано будет и передается казне, дабы распоряжались им но воле короля; сверх того, все гербы в присутствии пэров и баронов будут уничтожены, и не станет их отныне ни на стягах, ни на печати, а сам он навсегда изгоняется из пределов королевства Французского с запрещением всем вассалам, союзникам, родичам и друзьям государя короля нашего давать ему приют и убежище; вынесенный здесь приговор будет глашатаями и трубачами громогласно оглашаться на всех главных перекрестках Парижа, и приказано бальи городов Руана, Жизора, Экса и Буржа, равно как и сенешалям Тулузы и Каркассона, поступить точно так же... именем короля.
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