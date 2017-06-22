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Все про:суд (21096) Янукович (32518) государственная измена (140)

 Оболонский райсуд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ

Повестка опубликована на официальном портале суда.

Как передает Цензор.НЕТ, Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний суда по делу о государственной измене.

Повестка обнародована на сайте суда. Заседания суда назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над беглым президентом Януковичем. Стенограмма заседания

Оболонский райсуд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний по делу о госизмене 01









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Шапито продолжается!? а сколько и ещё таких беглых....Тут в пределах соседних стульчиков в Раде полно достойных для повесток и конвоя.
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Оболонский районный суд Киева на следующем заседании может принять решение, после представления соответствующего ходатайства прокуратуры, о применении процедуры заочного судебного производства по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, в случае его неявки в суд.
Такое мнение высказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, сообщаетИсточник: https://censor.net.ua/n444383
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Статья 111 Криминального кодекса за государственную измену предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы
К примеру, минимальный срок в 12 лет без конфискации имущества получил лейтенант, штурман наведения 530-го пункта наведения авиации "Центр", за передачу секретной информации сотрудникам иностранных спецслужб
Организаторам - максимальный срок Максимальный же срок за государственную измену - 15 лет
За госизмену в Украине осудили всего лишь 7 человек будет ли 8 ?
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Толку, что его осудят заочно. За решетку он не попадет никогда.
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А простую ручную кладь украли на вокзале, вот теперь на Рублёвке разнорабочим подрабатывает. семью то кормить надо. Да ещё и гостинцы любимым страусам передаёт с Медведчуком....
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Так януковича держат россияне в плену, пора обменять его на Савченко.
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янук трухло, терял сознание от попадания куриного яйца ему в пузо, можно не ждать его ни приедет.
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Так на то и ставки у барыжной власти! Заочно присудят расстрел и будут кричать на всех каналах об очередной победе пэти!
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Может по скайпу согласится побеседовать, если конечно настроение будет хорошее...
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Да он приедет. Только билеты ему по закону должны купить.
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А скільки будуть ухилятиись від відповідальності Сталін і Бєрія? Чому їх не виклиикають на допит? Негайно допитати і відкрити кримінальні справи!
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- Невзирая на то что расследование закончено, после того как выслушаны семьдесят шесть свидетелей, из коих четырнадцать находятся в королевских тюрьмах, и королю все ведомо стало, невзирая на то что все перечисленные злоупотребления явными стали, государь наш король во имя старой дружбы дал знать оному Роберу Артуа, что выдано ему будет охранное свидетельство, дабы мог он возвратиться в наше государство и преступить за рубежи его, буде на то его желание, и не будет ему причинено никакого зла, ни ему, ни людям его, дабы он мог выслушать выдвинутые против него обвинения, представить доказательства в защиту свою, признать вину свою и получить помилование. Однако ж оный Робер не пожелал преклонить слух свой и отверг предложенную ему милость, и вернуться в королевство намерения не возымел, а во время скитаний своих сошелся с разными дурными людьми, изгнанными за рубежи Франции, и врагами короля; и многие слышавшие подтверждают, что неоднократно он говорил о своем намерении погубить мечом или через порчу канцлера, маршала де Три, и многих советников государя короля нашего и те же угрозы произносил против самого короля.
По рядам прошел не сразу смолкший ропот негодования.
- Все вышесказанное стало нам ведомо и достоверно ввиду того, что оный Робер Артуа в последний раз получил отсрочку, о чем во всеуслышание заявлено было, на эту нынешнюю среду 8 апреля дня перед Вербным воскресением и призывают его явиться в четвертый раз...
Симон де Бюси прервал чтение, махнул приставу-булавоносцу, а тот громогласно провозгласил:
- Мессир Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже, входите.
Все взоры невольно обратились к двери, как будто присутствующие и впрямь ждали, что войдет обвиняемый. Так прошло несколько секунд среди гробового молчания. Затем пристав пристукнул булавой по полу, и прокурор продолжал:
- ...И, учитывая, что оный Робер снова закон преступил, от имени государя короля нашего выносим вышеозначенный обвинительный приговор: Робер лишается всех своих титулов, прав и преимуществ пэра Франции, равно как и всех прочих своих титулов, сеньорий и владений; сверх того, все добро его, земли, замки, дома и все имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее ему, конфисковано будет и передается казне, дабы распоряжались им но воле короля; сверх того, все гербы в присутствии пэров и баронов будут уничтожены, и не станет их отныне ни на стягах, ни на печати, а сам он навсегда изгоняется из пределов королевства Французского с запрещением всем вассалам, союзникам, родичам и друзьям государя короля нашего давать ему приют и убежище; вынесенный здесь приговор будет глашатаями и трубачами громогласно оглашаться на всех главных перекрестках Парижа, и приказано бальи городов Руана, Жизора, Экса и Буржа, равно как и сенешалям Тулузы и Каркассона, поступить точно так же... именем короля.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОболонский райсуд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний по делу о госизмене. ДОКУМЕНТ
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