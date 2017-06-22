 На взятке в 1,2 миллиона на Луганщине задержан чиновник Госгеокадастра. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал глава МВД Арсен Аваков.
Он отметил: "В Луганской области задержали с поличным начальника управления Госгеокадастра, который требовал 1,2 млн грн. через двух посредников. Не помогло!"
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