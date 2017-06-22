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Все про:Аваков (2581) взятка (4179) Луганщина (3994) Госгеокадастр (56)

 На взятке в 1,2 миллиона на Луганщине задержан чиновник Госгеокадастра. ФОТО

На Луганщине при получении крупной взятки задержан начальник управления областного отделения Госгеокадастра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал глава МВД Арсен Аваков.

Он отметил: "В Луганской области задержали с поличным начальника управления Госгеокадастра, который требовал 1,2 млн грн. через двух посредников. Не помогло!"

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На взятке в 1,2 миллиона на Луганщине задержан чиновник Госгеокадастра 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Госгеокадастра задержан на Днепропетровщине при получении 28 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На взятке в 1,2 миллиона на Луганщине задержан чиновник Госгеокадастра 02

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Нужно чиновникам поднять зп до мильона.Гнося вперед,только это же их остановит .А Украинцам 3200грн.
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В СССР - 10000 - зеленка на лбу и пулька в нее, как измена Родине!!! А у нас ХОХЛИЩЕЙ - админответственность за хуелиарды!!! Им педрилам у нас, только учиться!!!!!!!!!!!!
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Почти каждый день кто-то с госгеокадастра попадается на взятке, Когда ж вы пи#арысы закончитесь?
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ну от, сразу видно хороший работник...сейчас на больничку, потом застава 100 тыс грн, через полгода дело развалиться в суде и пойдет на повышение в Киев.
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Садят их, садят, садят , а они взятки берут. Не боятся и ни стыда ни совести.
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Да нет, ребята. Луганск, Днепропетровск, Житомир, Закарпатье - єто система, єто паутина и начинать брать за жопу надо с Киева, с верхов. В СССР было выражение -" подбор и расстановка кадров", вот отсюда и плясать надо! Наши "неприкасаемые" уже на аукционе продали за 9 штук поход молодой замминистра єнергетики Натальей Бойко в театр, проходит аукцион и на завтрак с замшей Авакова Анастасией Деевой ( читай СТРАНА.ua). И єто не шутки. А вы ждет порядка и "покращань"?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 1,2 миллиона на Луганщине задержан чиновник Госгеокадастра. ФОТО
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