 Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН, в состав управления перейдут 38 отделов и структур ООН, занимающихся тематикой терроризма.
Гутерриш отметил, что при Воронкове Постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности.
Воронков является представителем РФ при международных организациях в Вене. Ранее он был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию.
(Фото ООН)
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ООН заколотила последний гвоздь в крышку гроба своего авторитета, назначив Воронкова главой Контртеррористического управления, - Тымчук(56)
Генсек ООН Гутерреш планирует в ближайшее время посетить Украину, - Ирина Геращенко(9)
Генсек ООН Гутерреш приветствует режим тишины на Донбассе(45)
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Гутерреш поможет открыть Специальный офис поддержки ООН на Донбассе, - Ельченко(8)
Порошенко призвал Генсека ООН Гуттереша уделять больше внимание ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины. ФОТО(43)
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ООН само много раз возмущалось, что кацапы блокируют важные решения, например такие как создание Международного Трибунала для сбивших Боинг- и на тебе))
Пчела против Меда))
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ООН такое ООН.
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а теперь к хорошим новостям!
nya? 🇺🇦 🇪🇺додав(ла),
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nya? 🇺🇦 🇪🇺додав(ла),Преступная Россия @crimerussiaДипломат МИДа найден мертвым в московской квартире
https://goo.gl/nt611z
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теперь все фашистами будет что ли ?
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мабуть, настає час розпрощатися з оон і створити щось більш сучасне й адекватне
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"Today we can do in 48-60 hrs what we did to Lebanon in 34 days in 2006."
и:
"My advice to Lebanon's residents in areas where Hezbollah built up arsenal: leave your homes and you wont be hurt in case of war"
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Интересно, кто-нибудь сможет угадать, где было сделано это фото? Александрия?.. Тегеран?..
Ладно, не буду никого мучить. Лондон это, Лон-дон, т.н. День Аль-Кудс, который, по обыкновению, выливается в антисемитский шабаш. К утру воскресенья 18 июня, дню, на который было назначено это гулянье, более 23.500 человек подписали петицию, адресованную мэру Лондона Садик Хану, с требованием отменить это мероприятие. Однако, представитель горсовета британской столицы заявил в ответ, что мэр не вправе отменить акцию, которая не противоречит законам страны. Из чего, полагаю, следует сделать вывод, что антисемитские шабаши НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ (и далее по тексту).
И еще одна деталь. Участникам было разрешено нести флаги Хизбаллы, которая, по мнению британских законодателей, является политической партией, а не террористической организацией, солидарной с "борьбой палестинцев" (в "черный список" террористических организаций Хизбаллу внесли США, Канада, Австралия и Лига арабских государств).
Инициатором вчерашнего Дня Аль-Кудс была британская неправительственная организация Исламская комиссия по правам человека (IHRC). Декларированная цель акции, как сказано на Хизбаллу сайте IHRC--"за свободу угнетенных в Палестине и за ее пределами". Во всех остальных местах, полагаю, Исламская комиссия по правам человека всех исламских человеков их "человеческими правами" уже обеспечила.
Инициативу IHRC поддержала такая куча народу, что просто не верится, что весь этот гадючник гнездится в старой доброй Англии!
Союз ассоциаций студентов-мусульман Великобритании
Ассоциация исламских студентов Лондона
Исламская миссия Ahlulbayt
Кембридж против военной коалиции
Друзья Аль-Аксы
InMinds (организация "Инновационные умы")
Евреи за бойкот израильской продукции
Мусульманская ассоциация Великобритания
Нетурей Карта Великобритании
Кампания солидарности Шотландия-Палестина
Остановить войну коалиции
На митинге собратьев по разуму выступали широко известные в узких кругах товарищи: раввин Коэн--любимый еврей иранских аятолл и друг ХАМАСа, завсегдатай их междусобойчиков и баронесса Дженни Тонг--скандально известная своей антисемитской деятельностью, юдофобия которой оказалась запредельной даже для ее соратников по либерал-демократической партии и баронессу попросили на выход.
Не остался без внимания участников и недавний ужасный пожар в высотке Grenfell Tower, в котором погибло множество людей. А т.к. у этих зверушков извилина только одна и то, специфической направленности, то они сложили два и два и получили "сионистов" (а кого же еще?!)
Один из ораторов прямо заявил: "Некоторые из влиятельных сторонников Консервативной партии--сионисты. Они несут ответственность за гибель людей в Гренфелле. Сионистские сторонники партии Тори".
А благодарная массовка дружно скандировала что-то типа "Сионисты/ИГИЛ--одно и то же. Одно различие--это название" и потрясала художественно напечатанными плакатами типа "Сионизм--это расизм" и "Мы все--Хизбалла".
Для наглядности, некоторые участники держали плакаты с надписью Justice for Grenfell ("Правосудие для Grenfell"). Хотя какое отношение эта, действительно, ужасная трагедия имеет к Дню Аль-Кудс и к "свободе угнетенных в Палестине и за ее пределами"?..
P.S. Однако, была в "акции" одна пикантная деталь: теперь это сборище выступает не только против Израиля! Теперь они еще против властей Саудовской Аравии ополчились, а вот Ирану и Катару вовсю демонстрировали свою симпатию и поддержку.
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та аж ніякої
хай керує
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Возможно я старый дурак слишком наивный . Но в голову забрела мыслишко - а если это так осторожненько готовит и чуть чуть пиарит человечка на место путина ? Кто то должен будет русней упровлять когла хуйло грохнет или за решеткой упекут .
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Россия и Китай научат Интерпол бороться с преступностью
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это просто бимба !
бенладена надо было поставить в свое время... он тоже ончень хорошо разбирался в тероризме...
мог быть полезен...
вот только кому... думаю было бы вопросом.. акак и сейчас остается вопросом с кем будет боротся новоназначенный.
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начальник штаба РККА генерал Армии Жюков
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Вот сша пакинет оон и всё кердык
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Отребья
Неутомимые.
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Они в ООН с дуба упали?
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