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Все про:назначение (1346) ООН (2128) терроризм (20364) Гутерреш (29)

 Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН. ФОТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении российского дипломата Владимира Воронкова своим заместителем, который возглавит Контртеррористическое управление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН, в состав управления перейдут 38 отделов и структур ООН, занимающихся тематикой терроризма.

Гутерриш отметил, что при Воронкове Постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Управления по борьбе с терроризмом

Воронков является представителем РФ при международных организациях в Вене. Ранее он был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию.


Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН 01

(Фото ООН)
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Терор-срашка во главе террора .....классика...
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это капец)))
ООН само много раз возмущалось, что кацапы блокируют важные решения, например такие как создание Международного Трибунала для сбивших Боинг- и на тебе))
Пчела против Меда))
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вы крайне обеспокоенны или озабочены ?)
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Вони просто хочуть закінчити як їх попередники - Ліга Націй...
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это следовало бы сделать еще во время оккупации Крыма. сейчас же все играют по правилам Х#йла, а это ни к чему хорошему не ведет, ни для кого.
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И фамилия у этого "контртеррориста" настоящая - гебняво-аертухайская!!!!
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возможно у вас тревога ? , жар , паника ?)
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Террорист борец с терроризмом?

ООН такое ООН.
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Ждем.Теперь еще одно ,чмо будет в оон вещать,про радикалов и националистов в Киеве.Гитлера хоть выгнали с лиги наций с совком,а в оон новофюрер верховодит.
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nya? 🇺🇦 🇪🇺‏ @blya_nya 11 год.11 годин томуБільшеnya? 🇺🇦 🇪🇺ретвітнув(ла) Преступная Россия
Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН - Цензор.НЕТ 2680Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН - Цензор.НЕТ 7522 а теперь к хорошим новостям!
nya? 🇺🇦 🇪🇺додав(ла),
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К предыдущему комменту пояснение.
nya? 🇺🇦 🇪🇺додав(ла),Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН - Цензор.НЕТ 9621Преступная Россия @crimerussiaДипломат МИДа найден мертвым в московской квартире
https://goo.gl/nt611z
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Пчёлы против мёда? А может лучше главу ИГИЛ?
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все двинулись умом, главтеррористов ставить наблюдать за террором, чтобы он как чуркин вещал это не мы и нас там нет
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карьера обеспечена.. на тот свет. посему и быть, аминь.
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Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН

теперь все фашистами будет что ли ?
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мдяяяяяя.... в оон на дурке день открытых дверей. возьмите детище хуйла-игил и дайте ему полицейскую миссию миротворцев в мире.
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хтось обирає гєнсєків оон за принципом "тупий і ще тупіший"
мабуть, настає час розпрощатися з оон і створити щось більш сучасне й адекватне
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ООн нужно было разогнать, еще лет 10 назад. Это полностью купленная организация срашей. Разогнать их нах, пусть у себя по домам возмущения высказывают. Там шуфричь недобитый заседает,_ это говно-рашенская субстанция..
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ну так пусть американцы и повлияют? на закрытие ООН
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А в это время где-то вдали от штабквартиры ООН некий Командующий ВВС Израиля Амир Эшель говорит следующее:

"Today we can do in 48-60 hrs what we did to Lebanon in 34 days in 2006."



и:

"My advice to Lebanon's residents in areas where Hezbollah built up arsenal: leave your homes and you wont be hurt in case of war"
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а в это время где-то в центре западной демократии

Интересно, кто-нибудь сможет угадать, где было сделано это фото? Александрия?.. Тегеран?..
Ладно, не буду никого мучить. Лондон это, Лон-дон, т.н. День Аль-Кудс, который, по обыкновению, выливается в антисемитский шабаш. К утру воскресенья 18 июня, дню, на который было назначено это гулянье, более 23.500 человек подписали петицию, адресованную мэру Лондона Садик Хану, с требованием отменить это мероприятие. Однако, представитель горсовета британской столицы заявил в ответ, что мэр не вправе отменить акцию, которая не противоречит законам страны. Из чего, полагаю, следует сделать вывод, что антисемитские шабаши НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ (и далее по тексту).
И еще одна деталь. Участникам было разрешено нести флаги Хизбаллы, которая, по мнению британских законодателей, является политической партией, а не террористической организацией, солидарной с "борьбой палестинцев""черный список" террористических организаций Хизбаллу внесли США, Канада, Австралия и Лига арабских государств).
Инициатором вчерашнего Дня Аль-Кудс была британская неправительственная организация Исламская комиссия по правам человека (IHRC). Декларированная цель акции, как сказано на Хизбаллу сайте IHRC--"за свободу угнетенных в Палестине и за ее пределами". Во всех остальных местах, полагаю, Исламская комиссия по правам человека всех исламских человеков их "человеческими правами" уже обеспечила.
Инициативу IHRC поддержала такая куча народу, что просто не верится, что весь этот гадючник гнездится в старой доброй Англии!
Российский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН - Цензор.НЕТ 9335 Союз ассоциаций студентов-мусульман Великобритании
Ассоциация исламских студентов Лондона
Исламская миссия Ahlulbayt
Кембридж против военной коалиции
Друзья Аль-Аксы
InMinds (организация "Инновационные умы")
Евреи за бойкот израильской продукции
Мусульманская ассоциация Великобритания
Нетурей Карта Великобритании
Кампания солидарности Шотландия-Палестина
Остановить войну коалиции

На митинге собратьев по разуму выступали широко известные в узких кругах товарищи: раввин Коэн--любимый еврей иранских аятолл и друг ХАМАСа, завсегдатай их междусобойчиков и баронесса Дженни Тонг--скандально известная своей антисемитской деятельностью, юдофобия которой оказалась запредельной даже для ее соратников по либерал-демократической партии и баронессу попросили на выход.
Не остался без внимания участников и недавний ужасный пожар в высотке Grenfell Tower, в котором погибло множество людей. А т.к. у этих зверушков извилина только одна и то, специфической направленности, то они сложили два и два и получили "сионистов" (а кого же еще?!)
Один из ораторов прямо заявил: "Некоторые из влиятельных сторонников Консервативной партии--сионисты. Они несут ответственность за гибель людей в Гренфелле. Сионистские сторонники партии Тори".
А благодарная массовка дружно скандировала что-то типа "Сионисты/ИГИЛ--одно и то же. Одно различие--это название" и потрясала художественно напечатанными плакатами типа "Сионизм--это расизм" и "Мы все--Хизбалла".
Для наглядности, некоторые участники держали плакаты с надписью Justice for Grenfell ("Правосудие для Grenfell"). Хотя какое отношение эта, действительно, ужасная трагедия имеет к Дню Аль-Кудс и к "свободе угнетенных в Палестине и за ее пределами"?..
P.S. Однако, была в "акции" одна пикантная деталь: теперь это сборище выступает не только против Израиля! Теперь они еще против властей Саудовской Аравии ополчились, а вот Ирану и Катару вовсю демонстрировали свою симпатию и поддержку.
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Ждемс новых терактов в цетре толерастии, и наблюдаем , как горят на работе Эмбер Радд и Крессида Дик. Ну, и Лиз Трасс тоже скучно не будет.
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Ближний Восток становится все ближе и ближе
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Британия уже полста лет этой херней мается
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Я, конечно извиняюсь, но не верю я каСабам. И Воронкову в том числе. Не верю - и всё тут!
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Это издевательство над логикой, здравым смыслом и вообще все самым хорошим и добрым, что есть в нашем мире
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якщо задуматися, то яку роль відіграє оон у боротьбі з терроризмом, окрім засуджування?
та аж ніякої
хай керує
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А что если руцкие Гуттеришу тупо заплатили? Вон Ги Мун в упор в Украине войны не видел, а сам в Питере хвалил хула.
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Непременно заплатили и не мало. Подозреваю. что там каждое кресло имеет свою цену.
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Пушкин купил должность, чтобы еще немного прикрыть свой зад, хоть на минутку!
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успешные проэкты по борьбе с тероризмом и наркотиками? вот дебилы...их под него спецом подстраивали доблестные сотрудники фсб...может быть под шумок ещё и путину выдадут международную премию мира...хотя я не знаю такого...имира)
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Новость интересная . Даже матюгнул .
Возможно я старый дурак слишком наивный . Но в голову забрела мыслишко - а если это так осторожненько готовит и чуть чуть пиарит человечка на место путина ? Кто то должен будет русней упровлять когла хуйло грохнет или за решеткой упекут .
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А рамзанка дыров - чем не такой. То что надо для русни.
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Акакадемик рамзанчик сгинет месте с пуйлом и туда же . А этого не население територии русни будет выбирать , а так сказать , каго ООН назначет на первое времья тем и пользуйтесь .
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Рамзанка дыров по пронозам сгинет в смуте вместе с хуйлом бо слинять или отсидеться мозгов не хватит и друг без друга они никак. Скорее всего, при утрате контроля в Кремле рамазанку на ремни свои же пустят.
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Хуйло с камуниздами уже Интерпол подгребли... то-то в Европе гремит да горит не переставая.
Россия и Китай научат Интерпол бороться с преступностью
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ООН это организация которая тайно покрывает терроризм и даже поощряет его
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клева !
это просто бимба !
бенладена надо было поставить в свое время... он тоже ончень хорошо разбирался в тероризме...
мог быть полезен...
вот только кому... думаю было бы вопросом.. акак и сейчас остается вопросом с кем будет боротся новоназначенный.
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22 июня 1941 года.Моск.время 00:30 минут. Генштаб РКАА.Директива №1.Всем родам войск РККА.На все провокации не отвечать,Огонь не открывать.Иначе Расстрел.
начальник штаба РККА генерал Армии Жюков
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До начала 2 Мировой бойни ооставалось 3,5 часа...
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Ой извините.Атечиственной войнв.СССР в 1939 году на Дамбассе не воевал,типа в Польше...
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ООН уже давно опущенная и чмошная структура, и стала она такой с тех пор, когда там начали править негры и всякое "цветное" блядство.
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странно, а почему не суркова? В ООН не знают, сколько хвашиздов по миру бегают, детей рузьгоговорящих кушают...
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А как такое вообще может быть? Или это какая то ловушка для кокошников или мы живем в мире террористов! Бред какой то!
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это классика: "послухали лисичку i щуку кинули у рiчку".... i це нi разу не смiшно
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Поставили козла капусту сторожить - так это по-народному называется
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цей гутереш навіть погрожував США сьогодні. Після чого сказав що буде їхати до США просити грошей для потреб ООН. Це ж дивись як їх попустив обама та клінтони.
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А прямо из ИГИЛ нельзя было кого-то в ООН бороться с терроризмом взять?
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Я незря гаворю что оон изжил себя в нынешнем фармате и русские правельно делают что хотят паставить точку над этой аргонизацыей.
Вот сша пакинет оон и всё кердык
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О дааа, это так "практично" - поставить крысу сторожить сыр....
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Пустили козла в огород. Лига Наций в свое время покруче была организацией. Напал Совок на Финляндию, выкинули его из Лиги как шалудимого пса. А эти мудни из ООН поставили во главе борцов с терроризмом представителя страны-террориста.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш единолично решает вопросы куда воткнуть агентов Хуйла?И на хреней мировому сообществу эти бездельники и нахлебники-импотенты,прикрывающие террориста Хуйла?!.."в состав управления перейдут 38 отделов и структур ООН, занимающихся тематикой терроризма".
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Почему не #Моторола ??? : в сети возмущены назначением россиянина #главой Бюро #ООН по борьбе с терроризмом.
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ну, если генпрокурор рф самый отъявленный бандюган, то почему бы этому (послу края террористов) не возглавить "контртеррористическое" управление такой продажной и шлюшной декорации как ООН???
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А чого цього лисого призначили, там же в них є молодший такий "дипломат", що казав - в глаза мнє сматрі?
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Це ж яку репутацію треба мати рашці, щоб, коли призначали когось на керівну посаду в міжнародну організацію, була така реакція! Скільки людей отовсюди (а коментують на Цензорі з таким різноманіттям поглядів......) одностайні! Ніхто не говоре, який Воронков, як фахівець - з рашки, значить підтримуеш загарбницьку, підступну, брехливу, кровожерливу політику ціеЇ краЇни. КРАПКА!
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Да уже бы Гиркина-Стрелкова назначали бы чего стеснятся..
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атомная энергетика,наркота,,криминал,тероризм. восьмирукий семичлен получается .В фэсэбэ консервы по гари потеру с любым вкусом в одном флаконе лепят
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террористы будут возглавлять борьбу с терроризмом. мрак. ООН полностью изжила себя.
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Германский дипломат Риббентроп возглавил Кортрнацистское управление Лиги Наций.

Они в ООН с дуба упали?
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Террористы возглавляют антитеррористическое управление. Это всё, что вам нужно знать об ООН.
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призначили лисицю директором птахоферми.
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А что здесь знать?Ведь я уже давно писал что организация ООН себя изчерпала с развалом СССР и теперь должна быть распущена как притон прикрытия террористов или переименована в ОПА (Организацию Потенциальных Агрессоров) так как из молчания или ее одобрения проходят все войны на земном шаре и только те кто есть участником этой паскудной организации может эти войны вести.Они решают кому жить или умереть.А для себя придумали особый статус без 100%-го голосования этими бандитами никого нельзя наказать за агресию или нападения на страны которые не члены их банды.
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Таки пустили козлов в огород... Ну теперь ждем новых терактов в Европе и Штатах.
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ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ ВОРОНКОВЫХ ТЕРРОРИСТЫ И ПОЯВЛЯЮТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Та шо удивляться-этот гуттерешь конченный левый, социалист херов,а эти ублюдки левые по всему миру готовы у путина отсасывать
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ООН уже никакой. Только НАТО, только хардкор, только сила.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРоссийский дипломат Воронков возглавил Контртеррористическое управление ООН. ФОТО
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