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 Политика Украины
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 Суд отпустил под домашний арест Руденко, подозреваемого по "делу Полякова-Розенблата". ФОТО

Соломенский районный суд Киева назначил Вадиму Руденко, подозреваемому по "делу Розенблата-Полякова", меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Руденко возглавляет секретариат межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль". По версии детективов НАБУ, он получил от частной компании 11 тыс. долларов за влияние на депутатов.

Детективы НАБУ утверждают, что народные депутаты Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") и Максим Поляков ("Народный фронт") получали взятки за внесение в парламент законопроектов в интересах янтарного бизнеса. Речь шла об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы. Общая сумма взяток, по подсчетам НАБУ, составила 311 тыс. долларов.

21 июня суд избрал меру пресечения двум из шести фигурантов дела. Решения по остальным подозреваемым суд будет принимать завтра.

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Напоминаем, 19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов.


Суд отпустил под домашний арест Руденко, подозреваемого по делу Полякова-Розенблата 01

(Фото Ирины Салий, Цензор.НЕТ)
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Мафія відмазує корупціонерів через суди! Всі судді які приймають неправосудні рішення мають самі йти під суд!
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..... с предоставлением возможности выехать в экзотическое зарубежье для восстановления амнезии по данному уголовному делу....
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С петиной судебной рехформой и "нашими" судами нужно просто перестать бороться с коррупцией ,это просто бесполезно.Только суд линча,всех поголовно.
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Может и бесполезно, но зато чрезвычайно выгодно!
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Я вот януковича не пойму. Приехал бы в Украину. И с нашим судом спокойно бы утёр нос недопрокурору луцыку. Что значит трусливая донбасмятина.
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Да воно просто ссыкливое,давно б уже сою по судам затягал))).Пещерный суд опять на царство посадил)))Обычное ссыкло.
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Понять и простить. Они же всё для людей делают - чтобы работа была. Да и не взятки это - командировочные, суточные, подъёмные...
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Пошли по накатанному судьи бабло зарабатывать
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Рудєнка це той підар на фотці, що стоячи в залі соломєнного сюда онанізмом займається?.. Ну тоді все зрозуміло. В СІЗО не подрочиш..😕😕😕
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Долбаные суды, все покупаются или следуют указаниям власти. Вчера суд Киева отменил запрет на торговлю с Крымом, кроме матов и сказать нечего.
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Рехформа от петюхи состоялась.Ждемс когда пещерный суд обьявит территорию Украину прарашейпотоиу,что хуйло Киевских князей себе приписал .
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У нас судов и прокурватуры как не было так и нету. Все решают господа при власти.
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Ну да. Про Траволту тоже разные разговоры ходят...
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Тут потрібно розібратися, кому це НАБУ потрібно. Якщо воно потрібно США, то нехай Офшоренко викручують як мокрий рушник, а якщо воно США не потрібно, то воно української влади точно не потрібно, тільки під ногами у ГПУ плутається
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Он же не правосек или какой нибудь патриот .Только их уркаинский суд садит в тюрьмы.
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Делайте вывод, господа. Воровать нужно много, быстро и нагло. Чтобы было чем поделиться с властью, судьями и прокурворами. И так же нужно успеть построить себе хороший замок, где тебя заставят жить *под домашним арестом*...
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Борьба с коррупцией происходит только под давлением из вне, а суды в своём репертуаре как при януковиче.
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От суды у нас интересные; полицейского который случайно застрелил малолетнего балбеса взяли под стражу потому, что он когда-то работал следователем и посему мог бы влиять на следствие. Руденко возглавляет секретариат межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль" по мнению судьи не может влиять на следствие и посему его отпускают под домашний арест. А на самом деле в постановлении между строк это прозвучало так; " Идите, договаривайтесь, меняйте показания и про судью не забывайте." Источник: https://censor.net.ua/p445009
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Никого ещё из нардепов и высокопоставленных должностных лиц не осудили.
И это несмотря на тяжесть выдвигаемых обвинений.
Пересичного уже бы и на этап отправили.
Вся эта борьба с коррупцией со стороны коррупционеров напоминает "обнаружение" схронов с оружием, и точно таком же бравурном преувеличении "заслуг" по этому поводу.

Когда очередного казнокрада, взяточника, или мошенника такого уровня отправляют под домашний арест, вспоминается эпизод из "Городка" об "ограничении ограничения свободы", где преступник из "бытовухи" отказывается от домашнего ареста, и хочет в камеру, к "нормальным пацанам": https://www.youtube.com/watch?v=u7QWrzDTX14
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Між іншим коли оголошують амністію, то деякі "битовушніки" не бажають залишати тюрму. Або просто виходять і через 2-3 місяці "повертаються" до "нормальних пацанів".
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Боротьба з корупцією по українські - спіймали, сфотографували, відпустили.

Гуманісти.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд отпустил под домашний арест Руденко, подозреваемого по "делу Полякова-Розенблата". ФОТО
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