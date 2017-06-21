 Суд отпустил под домашний арест Руденко, подозреваемого по "делу Полякова-Розенблата". ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Руденко возглавляет секретариат межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль". По версии детективов НАБУ, он получил от частной компании 11 тыс. долларов за влияние на депутатов.
Детективы НАБУ утверждают, что народные депутаты Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") и Максим Поляков ("Народный фронт") получали взятки за внесение в парламент законопроектов в интересах янтарного бизнеса. Речь шла об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы. Общая сумма взяток, по подсчетам НАБУ, составила 311 тыс. долларов.
21 июня суд избрал меру пресечения двум из шести фигурантов дела. Решения по остальным подозреваемым суд будет принимать завтра.
Напоминаем, 19 июня детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных депутатов.
(Фото Ирины Салий, Цензор.НЕТ)
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И это несмотря на тяжесть выдвигаемых обвинений.
Пересичного уже бы и на этап отправили.
Вся эта борьба с коррупцией со стороны коррупционеров напоминает "обнаружение" схронов с оружием, и точно таком же бравурном преувеличении "заслуг" по этому поводу.
Когда очередного казнокрада, взяточника, или мошенника такого уровня отправляют под домашний арест, вспоминается эпизод из "Городка" об "ограничении ограничения свободы", где преступник из "бытовухи" отказывается от домашнего ареста, и хочет в камеру, к "нормальным пацанам": https://www.youtube.com/watch?v=u7QWrzDTX14
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Гуманісти.
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