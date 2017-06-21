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 Политика Украины
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Все про:Голодомор (803) Конгресс США (283) Порошенко (13225)

 Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с конгрессменами США призвал их проголосовать за признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в твиттере.

Он отметил: "Президент призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа".

Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа 01


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Ты бы лучше призвал америкосов львовский мусор вывезти, а то тупо топит Садового и думает, что пипл схавает. Петя, все видим!!!
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Привет Кагановичу,Лейбе Бронштейну жителям Херсона.
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И сразу наступит нам счастье. Он думает что конгрессу больше заняться нечем, как нашему парламенту. Завтра призовет Америку отказаться от одноклассников.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО
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