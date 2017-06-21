 Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в твиттере.
Он отметил: "Президент призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа".
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