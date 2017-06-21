 Лесничий на Черниговщине погорел на взятке в 118 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 29-летний работник лесничества получил 118 тыс. гривен от директора фермерского хозяйства. За это злоумышленник пообещал посодействовать в подписании договора на отпуск древесины.
Лесничему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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20:03,
https://strana.ua/news/77490-aktivist-iz-odessy-prigrozil-sorvat-odesskij-kinofestival.html
до3.14зделась!
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