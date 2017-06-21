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 Общество
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Все про:взятка (4179) лес (385) Нацполиция (7845) Черниговщина (509)

 Лесничий на Черниговщине погорел на взятке в 118 тыс. грн. ФОТО

В Черниговской области правоохранители задержали лесничего, подозреваемого в получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 29-летний работник лесничества получил 118 тыс. гривен от директора фермерского хозяйства. За это злоумышленник пообещал посодействовать в подписании договора на отпуск древесины.

Лесничему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

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Лесничий на Черниговщине погорел на взятке в 118 тыс. грн 01

(Фото Нацполиции)
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"Активист" из Одессы грозит сорвать Одесский кинофестиваль из-за жены Тигипко и гражданской войны
20:03,

https://strana.ua/news/77490-aktivist-iz-odessy-prigrozil-sorvat-odesskij-kinofestival.html

до3.14зделась!
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118 тыс грн это оччччень мало...за такое могут и посадить. Вот если бы он взял 100 тыс долл...ни у одного судьи не поднялась бы рука наказать такого уважаемого человека.
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Але якщо одного такого лісничого посадять то 20 інших задумається, як результат сотні гектарів збереженого ліса.
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Уверен, что это была первая взятка у "честного и неподкупного" лесничего?
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Такой мелочевки у нас много они и за крупногабаритных отсидят потому как в нашей стране на них статью не придумали. Не хотят копать себе яму.
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пф, лесная мафия на черниговщие процветает. сажать можно через одного лесника. в каждом селе по 10 пилорам подконтрольные лесникам.
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Хочу стать лесничим. Подскажите, где проводят набор?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛесничий на Черниговщине погорел на взятке в 118 тыс. грн. ФОТО
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